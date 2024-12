Vladimir Moragrega: campeón de goleo para ser visto

Ser campeón de goleo en una temporada de liga puede considerarse algo muy romántico si no se conoce el impacto real en la carrera del jugador que consigue el mérito. Este es el caso de Vladimir Moragrega, delantero de Atlante FC en la Liga de Expansión, que con 11 goles en el Apertura 2024 (anotó cada 92 minutos) levanta la mano para ser visto por algún club de la Liga MX o ¿por qué no? por un visoría europea. A los 26 años Vladimir se mira en su mejor momento futbolístico, pues es la mejor cifra de goles en su trayectoria, que inició en las fuerzas básicas Dorados (sub 17).

Ha transitado por clubes como San Luis y Tijuana (Sub 19), Atlético La Paz, Alebrijes, Correcaminos, Atlético Ottawa (Canadian Premier League) y está en su segundo periodo con el Atlante (2021-22). Con los Potros ha tenido su mejor versión y su valor de mercado se cifra en 800 millones de euros (transfermarkt). Vladimir charló con El Economista al terminar la temporada A2024, en la que aún tenía que revisar sobre su continuidad en el equipo.

_¿Cómo se refleja en beneficios para tu carrera ser campeón de goleo?

“Es un gran salto, es levantar la mano, es algo valioso para que te puedan buscar equipos de primera división y me propuse desde inicio del torneo ‘tengo el equipo y todo para lograr esto para que volteen a verme’. Gracias a dios y al trabajo que se dio. He tenido acercamientos de equipos de Liga MX pero nada concreto, espero que se pueda”.

Atlante llegó hasta las semifinales del torneo y de haber continuado, Vladimir hubiera tenido el chance de acumular más anotaciones. Se encuentra a dos goles del portugués Joao Paulo Dias ‘Paulinho’, que se proclamó campeón goleador del Apertura 2024 al terminar la fase regular con 13 goles.

_¿Qué tan reducido es para los mexicanos el campo de trabajo como delantero en la Liga MX?

“Se han visto siempre delanteros extranjeros, es en lo que más invierten los equipos de primera división. En México estamos dispuestos a pelear por un puesto delantero, hay talento, en vez de un extranjero que le pagan millones de pesos, un mexicano puede ser una misma función”.