US Open impulsa su dobles mixto con estrellas

El US Open quiere todos sus activos muy concurridos y para la edición 2025, en vez de citar a los aficionados a presenciar entrenamientos abiertos, mejor iniciará la competencia de dobles mixtos con aquellos tenistas top en singles, que no juegan en dobles regularmente.

Los organizadores del último Grand Slam del año, modificaron las reglas. El torneo de dobles mixtos es ahora un evento independiente a jugarse en las dos canchas principales (Arthur Ashe y Louis Armstrong Stadium), la semana anterior al cuadro principal. Contiene 16 equipos y la participación de los mejores jugadores individuales. El equipo ganador recibirá un millón de dólares, un aumento de 800,000 dólares respecto al 2024. Pese a algunos comentarios de resistencia por parte algunos tenistas, la USTA indica que el objetivo es elevar el formato de dobles mixtos atrayendo a más jugadores individuales de alto perfil y aumentar la visibilidad del torneo.

Entre los equipos destacados están: Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, que debutarán ante Jessica Pegula y Jack Draper. Por su parte, Novak Djokovic compartirá equipo con su compatriota Olga Danilovic y enfrentarán en la ronda inicial a Mirra Andreeva y Daniil Medvedev.

Las campeonas defensoras Sara Errani y Andrea Vavassori de Italia (la única pareja especialista en dobles en el cuadro de este año) calificaron los cambios como una "profunda injusticia" en una declaración conjunta, mientras que la ex número 1 del mundo en dobles Kristina Mladenovic decretó el evento como una "súper exhibición".

La mitad de los participantes se basa en la clasificación individual, y la otra mitad fue elegida por la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA). Así es como se involucraron las estrellas individuales. También otros piensan que es un poco absurdo.

Gaby Dabrowski, canadiense dueña de dos grandes campeonatos de dobles mixtos y ganadora del trofeo de dobles femenil en el US Open 2023, intentó entrar en el torneo junto con su compatriota canadiense Felix Auger-Aliassime, pero no figuraron entre las invitaciones de la USTA.

"¿Si creo que es un verdadero campeonato de dobles mixtos? No. ¿Si creo que podría ayudar al deporte de los dobles al final?, pero no si no se puede tener a ninguna jugadora de dobles", dijo Dabrowski.

“Va a ser un auténtico Grand Slam. El premio en metálico es genial”, dijo Fritz, subcampeón individual tras Sinner el año pasado.