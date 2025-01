Triunfo de León activa ‘Jamesmanía’ en Liga MX

La ‘James Manía’ ya empezó su andar en México. James Rodríguez debutó este sábado en la Liga MX durante el triunfo de su equipo, León, 1-2 en calidad de visitante sobre Atlas.

El ex mediocampista del Real Madrid y Bayern Múnich ingresó de cambio al minuto 64, cuando Atlas ganaba 1-0 ante su público en el estadio Jalisco. Inmediatamente se volvió en factor de cambio para concretar la voltereta.

Ocasionó un penal para que León empatara al minuto 81, aunque él no quiso cobrarlo, sino que lo cedió para Adonis Frías. En la recta final, al 90+5’, Jhonder Cádiz puso cifras definitivas con el 1-2 para darle a León sus primeros tres puntos en el torneo Clausura 2025.

James Rodríguez recibió el gafete de capitán por parte de sus compañeros al momento de ingresar. Se le veía sereno y con buen ritmo, a pesar de que el último semestre apenas disputó 136 minutos con Rayo Vallecano en La Liga de España.

“A disfrutar con esta victoria. Todavía falta mucho y hay que seguir por este camino. No (cobré el penal), ya me había dicho él (Adonis Frías) que quería tirar y bueno, a mí me falta mucho todavía. Lo más importante es que el equipo sacó la victoria”, reflexionó James después del partido.

“El debut de James lo vivimos con intensidad todos: cuerpo técnico, jugadores, toda una ciudad. Creo que ha respondido con creces. Venía entrenando pero con poco futbol, demostró su jerarquía con sus características y lo que genera en el entorno, así que estamos orgullosos y agradecidos”, agregó Ernesto Marcucci, asistente del entrenador de La Fiera, Eduardo Berizzo.

Mientras el colombiano James Rodríguez, máximo goleador del Mundial Brasil 2014, demostró su calidad en la cancha del estadio Jalisco, afuera de ella hay toda una industria que empieza a mover sus piezas y billetes en torno a él.

Por parte de la venta de jerseys, el precio oficial es de 1,799 pesos a través del sitio oficial del equipo. Charly es la marca patrocinadora de León y por el momento sólo ofrece la playera de local (en color verde) con el nombre y número (10) del colombiano.

Sin embargo, su precio no se disparó tanto como cuando Javier ‘Chicharito’ Hernández fue anunciado como refuerzo de Chivas. El jersey del máximo goleador de la Selección Mexicana alcanzó los 2,947.99 pesos con su nombre y número (14) en tono dorado.

León aprovechó la llegada de James Rodríguez para incrementar la publicidad de su venta de abonos en el estadio Nou Camp (o estadio León), cuya capacidad total, según la página oficial de la Liga MX, es de 31,297 aficionados.

“No te quedas fuera de un torneo histórico, ven ya por tu Fierabono”, dice el mensaje del equipo a través de sus redes sociales. No obstante, recalca que las zonas A y Preferente ya están agotadas, por lo que sólo queda disponible la zona Sol con valor de 1,500 pesos por persona.

León no es un equipo que se caracterice por tener venta total de abonos en cada temporada de Liga MX. De hecho, salvo Rayados y Tigres en Nuevo León, son pocos los equipos que presumen una alta presencia de abonados dentro de sus estadios. Los precios de los abonos en zona Preferente estuvieron en 2,500 pesos y los de zona A en 3,500.

Apenas 24 zonas de más de 100 se encuentran disponibles para venta de abonos del estadio León en la página de Boleto Móvil, que son las que corresponden a Sol, por valor de 1,500 pesos.

También destaca que en el debut de James Rodríguez acudieron 25,712 personas al estadio Jalisco, cuando el promedio de asistencia del Atlas como local en el torneo anterior (Apertura 2024) fue de 13,951. Es decir, la entrada mejoró 84% por la expectativa de ver al volante colombiano.

A León le restan 16 partidos de temporada regular más los que se puedan sumar en Liguilla en el torneo Clausura 2025, antes de viajar a Estados Unidos en verano para disputar el Mundial de Clubes frente a Flamengo (Brasil), Chelsea (Inglaterra) y Esperance (Túnez). En todos esos cotejos estará la alta expectativa de afluencia por ver a James.

Refuerzos y renovaciones

La Jornada 2 del Clausura 2025 también confirmó el fichaje de Luka Romero con Cruz Azul. El mediocampista de 20 años fue fichado por un estimado de 3.4 millones de dólares y hasta verano de 2030, según su perfil en Transfermarkt.

Romero nació en Durango en 2004 porque su papá, Diego Romero, militó en la extinta Liga de Ascenso con Alacranes. No obstante, Luka siempre ha dejado clara su predilección por representar a Argentina, el país de sus orígenes.

Se desempeña como volante ofensivo y es zurdo. Hace poco más de dos años llamó la atención del entrenador de la selección mayor de Argentina, Lionel Scaloni, por sus actuaciones en Europa, donde se sostuvo en equipos como Mallorca, Lazio, Alavés, Almería y AC Milan. No obstante, nunca se convirtió en titular y ahora tendrá una oportunidad en México.

En otros movimientos, destaca que Toluca renovó al delantero portugués Paulinho hasta 2028. Llegó a la institución mexiquense apenas el torneo pasado y respondió al convertirse en líder de goleo con 13 anotaciones. Actualmente tiene 32 años, así que terminaría su contrato con Toluca cuando tenga 35.

TOP 5 CLAUSURA 2025 DESPUÉS DE LA JORNADA 2: