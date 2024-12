San Luis-Rayados: el sueño de graduación ante el poder económico

Atlético de San Luis se presenta a combate de semifinales con cero títulos en su historia como club. En el terreno de batalla están los gigantes Rayados, Cruz Azul y América, equipos que regularmente compiten con la billetera y popularidad. El club con hermandad española desde el 2016 está en su segunda semifinal seguida, tras haberse fundado hace 11 años.

La escuadra potosina se clasificó a Semifinales del Apertura 2024 tras dejar en el camino por goleada a los Tigres y ahora se medirán a los Rayados por el pase a la Final. Ambas nóminas tienen una distancia entre ellas de 46,950 millones de euros, siendo el Atlético el de bajo perfil con un valor de 35, 000 millones. Pero si se comparan sus capacidades en la canchas, son equipos parejos en el potencial ofensivo (27 goles) y defensivo (19 permitidos). Además que coinciden en la edad promedio de la plantilla: 26 años.

De los 28 jugadores disponibles en el Atlético, solo 13 (de los elementos alineados en algún partido) no han anotado al menos un gol. Mientras que siete jugadores cuentan esta temporada con más de dos goles, siendo el francés Sébastien Salles-Lamonge el que más marcó con cinco. En cuanto a los contratos, el club tiene cinco jugadores firmados hasta el 2025.

“Monterrey tiene arriba cuatro monstruos es un equipo que ni necesidad hacer muchas cosas para marcarte goles. Tienen mucha calidad. Nosotros como equipo tenemos que estar al límite en todo y hacer las cosas bien sino no llegamos. Se llega una vez no sé después de cada cuánto. Estamos bien y confiamos”, dijo Doménec Torrent, entrenador del Atlético San Luis.

La plantilla Rayada no ha escatimado en recursos. Es actualmente la tercera más valiosa del circuito (82,100 millones) y tan solo el valor de mercado de tres jugadores equivalen al valor total de los Gallos Blancos (21,000 millones).

“Los dos equipos llegan a la semifinal merecidamente y va a pasar el que juegue mejor los 200 minutos y no el que se ponga un cartel de favorito. No va a ser fácil porque ya demostró San Luis que de local ganó 3-0 y que perdió acá en Monterrey con Tigres. Entonces no nos vamos a encontrar a un rival fácil”, dijo Martín Demichelis, entrenador de Rayados en conferencia este martes.

Atlético tiene otra oportunidad de reeditar una semifinal. El año pasado (Apertura 2023) dirigidos por Gustavo Leal perdieron por goleada con un global de 5-2 ante América. Monterrey será gran resistencia porque buscará el pase a la final cinco años después de la última.

deportes@eleconomista.mx