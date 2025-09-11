Primer triunfo de Serie del Rey 2025 fue para Diablos

El primer triunfo de la Serie del Rey 2025 fue para Diablos Rojos del México. El vigente campeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) comenzó con autoridad la última batalla en busca del bicampeonato ante su público.

Un total de 21,000 espectadores pintaron totalmente de rojo las gradas del estadio Alfredo Harp Helú y fueron recompensados con la victoria 8-4 por parte de sus Diablos contra Charros de Jalisco, en duelo entre los campeones de la Zona Sur y Zona Norte, respectivamente.

El protocolo de arranque de la final 2025 contó con una ceremonia a cargo de elementos del Ejército Mexicano, además del lanzamiento de la primera bola por parte del afamado cantante de rock, Alex Lora, escoltado por Horacio De la Vega, presidente ejecutivo de la LMB.

El partido estaba pactado para iniciar a las 19:00 horas del centro de México, pero un breve episodio de lluvia retrasó el tradicional canto de playball para las 19:20.

Sin embargo, la lluvia vespertina favoreció al resto de la jornada, ya que el partido se pudo concretar sin contratiempos y con temperatura agradable. La afición hizo lo propio y apenas dejó unos cuantos espacios vacíos en jardines.

Un arranque agresivo permitió al México dar forma a esta victoria, ya que consiguieron siete carreras apenas en las primeras dos entradas, aprovechando el desconcierto del pítcher abridor de Charros, Luis Payán.

La pizarra se puso 3-0 en favor de Diablos durante el episodio inicial, gracias a los hits de Allen Córdoba y Julián Ornelas, además del primer jonrón del partido, por cortesía de José Marmolejos. Eso hizo explotar de júbilo a las tribunas escarlatas.

Pero la segunda entrada fue la que realmente extasió a los aficionados con un total de cuatro carreras, impulsadas por los sencillos de Carlos Sepúlveda, Robinson Canó y, de nueva cuenta, Julián Ornelas. La diferencia era de 7-0 rumbo al tercer inning.

Fue hasta la cuarta entrada cuando el equipo visitante se hizo presente en el marcador. El bateador designado, el estadounidense Willie Calhoun, conecto el segundo jonrón del partido y despertó las aspiraciones de Charros de Jalisco.

La efectividad continuó para el equipo tapatío en el quinto episodio, gracias a una ráfaga de tres entradas tras los hits de Mallex Smith y Mateo Gil. Incluso, Diablos decidió relevar a Ricardo Pinto de la lomita para darle paso a Nick Vespi.

La pizarra tomó un nuevo panorama con el despertar de Charros para llegar en 7-4 a la séptima entrada, luego de que en la sexta ninguno de los dos se hiciera daño.

Fue entonces cuando el cátcher venezolano Carlos Pérez conectó otro sencillo que impulsó la octava carrera de Diablos, extendiendo la ventaja de nueva cuenta para quedar en 8-4 rumbo a los últimos dos episodios.

También en la séptima entrada, el mánager de Charros, Benjamín Gil, tuvo una breve discusión con los umpires por reclamar una obstrucción de parte de su equipo. La situación no pasó a mayores, aunque la molestia del experimentado manejador fue evidente.

“No sé qué hubiese pasado, pero sí nos quitó la posibilidad. No fue obstrucción ni interferencia. Para mi juicio, (el umpire) se apresuró y lo llevó a marcar algo que no fue interferencia”, señaló Gil en conferencia posterior.

Sin embargo, se dijo satisfecho por el rendimiento de su equipo a pesar de la derrota:

“Ellos ganaron, pero me quedó bien claro que fuimos un mejor equipo. Ellos aprovecharon, nosotros nos equivocamos. Un buen equipo aprovecha las equivocaciones, entonces, crédito para ellos. Lo que me quedó bien claro y raramente lo vez en una derrota es que somos mejor equipo que ellos”.

La octava entrada también se marchó sigilosamente para ceder el protagonismo de la novena al cerrador de Diablos, el japonés Tomohiro Anraku, quien fue recibido con aplausos por parte de los aficionados, quienes le gritaban: “¡Chino, chino!”.

Con Anraku al mando, Charros de Jalisco se fue en blanco en la novena entrada y Diablos Rojos del México pudo iniciar su camino en la Serie del Rey 2025 con triunfo de 8-4, tomando confianza gracias a sus antecedentes. Y es que las últimas tres veces que fue campeón (2008, 2014 y 2024) también empezó ganando.

“Hoy estamos 1-0 y estamos buscando defender nuestra casa mañana con una segunda victoria (…) Vamos a estar agresivos, a jugar beisbol fuerte y para nosotros eso es energía, vamos a ser cualquier cosa que sea necesaria”, definió por su parte, Lorenzo Bundy.

El segundo partido de la Serie del Rey será este jueves 11 de septiembre en el estadio Alfredo Harp Helú, con Charros intentando responder antes de ir a Guadalajara para el Juego 3, el sábado 13.