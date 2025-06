Mundial de Clubes: mucho show, poco desarrollo

La FIFA está a unas horas de presentar con bombo y platillo su nuevo producto: el Mundial de Clubes de 32 participantes, que será el torneo más oneroso de su historia con una bolsa de premios de 1,000 millones de dólares.

Ni siquiera la tradicional Copa del Mundo de selecciones varoniles mayores ha llegado a tal registro, pues Qatar 2022, su última edición, repartió el 44% de esa cantidad (440 millones de dólares).

El premio mínimo en el Mundial de Clubes 2025 será de 3.58 millones de dólares y el máximo es de 155.81, en caso de ser campeón de forma invicta. Pero eso no significa que haya un impulso al desarrollo de equipos fuera de la llamada ‘élite’.

“El problema no es que se inyecte ese dinero, sino que va a provocar que las distancias entre los más ricos y los de no tanta trascendencia con ligas no tan desarrolladas se abra. Eso es lo que la FIFA debe de proteger y no está protegiendo”, diagnostica para El Economista, Javier Salinas, especialista en patrocinios y marketing deportivo con más de dos décadas de experiencia.

“Esto es una repetición de los modelos sociales: a mayor media clase, tienes una sociedad mucho más potente y con calidad de vida más amplia. Se repite en el futbol. En la medida que tengamos un futbol más de clase media o media-alta, tendremos un mejor futbol para todos, pero lo que tenemos que analizar con este Mundial de Clubes es ¿dónde hacemos crecer a todas las ligas del mundo? Porque el dinero va a parar a muchos equipos que, entre comillas, no necesitan ese dinero (…) Si queremos un mejor futbol, la FIFA y sus confederaciones tienen que crear, que evidentemente no lo están haciendo, mecanismos donde haya una mejor repartición de ingresos y mayor accesibilidad”.

Diferencias de valores

El Mundial de Clubes 2025 contará con 12 equipos de Europa (UEFA), seis de Sudamérica (CONMEBOL), cinco de la región Norte, Centroamericana y del Caribe (CONCACAF), cuatro de Asia (AFC), cuatro de África (CAF) y uno de Oceanía (OFC).

Un parámetro básico para dimensionar quiénes forman la élite y quiénes no está en la tabla de valores de plantillas. Según Transfermarkt, Real Madrid es líder de los 32 participantes con 1,515 millones de dólares, mientras que Auckland City es el último con 5.93 millones.

Es decir, sin ser el vigente campeón de España ni de Europa, Real Madrid podría comprar 255 veces la plantilla del vigente campeón de Oceanía.

“El problema no es que se le dé dinero a este torneo, sino que no se activen mecanismos realmente importantes, porque van a decir que sí hay cursos, estímulos, el programa FIFA Forward, pero llevamos 30 años atorados en eso y, si se hace un análisis hasta la punta de la pirámide, en los últimos 55 años sólo ha habido seis campeones del mundo. Eso te habla de que el desarrollo no se ha extendido propiamente, no puedes tener 211 selecciones y tener sólo ocho campeones del mundo en casi 100 años de historia”.

El especialista profundiza: “Yo apelaría a un replanteamiento de las condiciones en las que puedes desarrollar. Todos no pueden ser élite, para que sea élite tienen que ser pocos, pero la distancia entre esa élite y el grupo que sigue, ya sea en clubes o selecciones, es enorme. Estamos más cerca de que esos ocho puedan ser campeones del mundo otra vez a que llegue un campeón nuevo. Eso es lo que hay que cuidar”.

Eso también se refleja en el tabulador de premios por participar en el Mundial de Clubes. Oceanía tiene la cuota más baja con 3.58 millones de dólares, mientras que un equipo de Europa puede recibir hasta 38.19 millones, “basado en criterios deportivos y comerciales”, según el sitio oficial de la FIFA.

Los 32 participantes provienen de 20 países y, de ellos, el que tiene el ranking más bajo de la FIFA es Nueva Zelanda, precisamente de donde proviene Auckland City FC, en el puesto 86. Los 125 lugares más bajos de la clasificación no cuentan con un representante.

Pero tampoco lo tienen algunas regiones dentro de las confederaciones, como Centroamérica en Concacaf. Y no cabe decir que por mérito deportivo, ya que Inter de Miami fue invitado sin haber sido, siquiera, finalista de Copa de Campeones de Concacaf.

“El Mundial de Clubes debe venir aparejado con proyectos profesionales e innovadores para que las ligas del mundo crezcan y que la élite no esté tan alejada del grupo que sigue y que de ese grupo los que están en tercer nivel estén también cerca. Pero hoy las distancias son enormes.

“No podemos aspirar a tener los ingresos de los equipos europeos para tener a los mejores jugadores del mundo, porque a veces hablamos de Europa como si fueran muy inteligentes, pero lo que pasa es que ha habido un concierto que trasciende al futbol desde hace muchos siglos en el que ellos tienen los recursos para extraer el futbol mundial a base de comprar jugadores, pero los jugadores se hacen en otros lados (…) Creo que ese debe ser el legado y lo que debemos de buscar en el Mundial de Clubes”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aparece en múltiples reportes de prensa en países de África, Oceanía y Asia donde ha recalcado la necesidad de desarrollar talentos. Sin embargo, los resultados aún son insuficientes.

Otro ejemplo es que en el antiguo formato del Mundial de Clubes, en el que participaban los campeones de cada confederación, las 20 ediciones celebradas entre 2000 y 2023 fueron ganadas por equipos de Europa (16) y Sudamérica (4).

Calendario e impacto a México

El Mundial de Clubes coincidirá en país sede (Estados Unidos) y fechas (de mediados de junio a mediados de julio) con la Copa Oro, el torneo de selecciones más importante de Concacaf. Eso se añade a las perspectivas negativas, describe Javier Salinas.

“Se me hace una apuesta totalmente ilógica y un poco irresponsable poner Copa Oro y Mundial de Clubes en el mismo país y fechas. No es bueno para el futbol de Concacaf, que las críticas son que es el área más retrasada. Viene tu producto estrella y tienes que jugar en lo que te deja el Mundial de Clubes, en un calendario apretado y en el que el foco va a estar en el Mundial de Clubes. Creo que los calendarios, como ha pasado en el desarrollo del futbol mundial, se tendrán que ir purificando, pero no puede pasar esto, sólo porque es Estados Unidos y nadie se atreve a decir algo, pero ya quiero ver que esto lo intente otra confederación; la FIFA no lo dejaría”.

Respecto a México, tendrá dos representantes en el Mundial de Clubes 2025: Monterrey y Pachuca, quienes enfrentarán a equipos como Inter de Milán y Real Madrid.

Según el especialista, el premio de 9.55 millones de dólares que ambos equipos de Liga MX recibieron sólo por participar representa entre el 10 y 15% del gasto corriente anual para Rayados y entre el 30 y 35% para Tuzos.

“También trae gastos, no es sólo ingresos, porque tienen que pagarles a los jugadores, hay premios y un mes más de sueldo. Es un dinero que no nada más se va directo a las arcas, hay que pagar cosas, pero sin duda es mejor tenerlo. La participación en términos de retorno de inversión sobre mercadotecnia es brutal, además, al ser fundadores del primer Mundial de Clubes en este formato, sin duda, pasarán a la historia. A todas luces es algo positivo”.

El Mundial de Clubes 2025 se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. De acuerdo con Opta, sitio especializado en análisis, París Saint-Germain (PSG) es el máximo candidato a ganar con 18.5% de probabilidades.