Marcha mexicana reluce con brillo trifásico

Alegna Gonzalez cambió la manera de visualizarse en una competencia internacional y funcionó. En el Mundial de Atletismo en Tokio 2025, en vez de pensar “me preparé, a ver qué pasa” dijo: “estoy decidida a ganar una medalla”. Parece que sólo cambió una idea, pero en el fondo es madurez.

Ignacio Zamudio, su entrenador durante casi una década, se ha encargado de diseñar el método que la guió hasta la medalla de plata en la ruta de los 20 km. A su lado, con la de oro, se encontraba la española María Pérez, que actualmente reina en la marcha: bicampeona mundial en los 20 y 35 km y primer lugar olímpico en relevo mixto (París). En el mismo podio, con el bronce, la japonesa Nanako Fuji marcó récord nacional.

Alegna a sus 26 años es el presente y el brillo que revive a la marcha mexicana.

El entrenador Ignacio atendió a El Economista vía remota desde Tokio, el día de clausura del Mundial de Atletismo. Su reacción ante la medalla de plata es de crédito a factores como el método de trabajo y la madurez de Alegna como atleta.

La chihuahuense derribó la barrera del quinto lugar en los Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. Cruzó la meta dentro del Estadio Nacional de Japón levantando la bandera de México, 12 segundos después de la campeona española.

—¿Cuál fue el método de preparación para alcanzar el segundo lugar en el podio?

“La base de mi método se llama bloques trifásicos, que tiene que ver con algunas partes teóricas, de metodología del entrenamiento, pero básicamente se basa en tres bloques de entrenamiento: el de preparación general, el especial y el competitivo”.

En el 2021, Alegna relató a El Economista cómo trabajaba sus entrenamientos rumbo a su debut olímpico en Tokio, tenía entonces 22 años. Leía un libro que le prestó Ignacio que se llama: ‘Fisiología del Esfuerzo’, que le interesó de sobremanera al combinarlo con sus asignaturas en la carrera de Ciencias del Deporte.

“Recuerdo ese libro que te mencionó Alegna. Los entrenadores siempre procuramos actualizarnos, informarnos y especializarnos, pero también, vamos generando un propio método de entrenamiento. El método que utilizo es de tres etapas y es un proceso muy funcional para mí, porque se genera una base, hago una transición de esa base hacia la especificación en este deporte, que es la marcha y finalmente, hago una afinación con un trabajo precompetitivo donde acerco a la atleta al ritmo, trabajo, velocidad y resistencia que vamos a tener el día de la competencia”.

Es reconfortante saber que la marcha mexicana está en buenas manos, porque Alegna no es la única, el entrenador prepara a dos marchistas más, que también han sido medallistas en competencias internacionales juveniles: Sofía Ramos y Ximena Serrano.