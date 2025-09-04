Liga MX controla el ascenso; un tema por solucionar en el 2027

El ascenso a Liga MX sí regresará, pero se tendrá que esperar hasta el segundo ciclo del 2027.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó este jueves la apelación de los seis clubes de Expansión que pedían el regreso inmediato del ascenso.

Pero eso no es todo, la Asamblea de Dueños revisará las reglas a seguir para activar el ascenso, sí, de nueva cuenta. Antes de que empiece el Apertura 2026, o sea en poco menos de un año, deben definirse las bases.

“La Asamblea General conforme a sus atribuciones, en su momento, determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020”, dicta el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol.

Para el segundo semestre de 2026 (inicio de la temporada 2026-27) deben regresar las reglas, es decir, el equipo que ascienda jugará en Primera División hasta el segundo semestre del 2027.

Por hoy, la FMF deja abierto el cómo ascenderán los equipos y le da el poder a la Asamblea.

Los equipos Atlético La Paz, Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG apelaron ante el órgano que dirime controversias deportivas, buscando que el ascenso se reanude en la temporada 2025-26.

La Federación debe certificar a los equipos antes de cada inicio de temporada para aprobar un probable ascenso.

Hasta ahora, sólo Atlante posee esa certificación.

“La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades, no sólo para los clubes sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral del deporte”, manifestaron los seis clubes en un comunicado conjunto.

Al perder el fallo, los seis equipos de segunda división deberán pagar 12.000 francos suizos (unos 15 mil dólares) a la Federación Mexicana para cubrir el costo legal del proceso.

El último equipo en ascender a la máxima categoría fue el Atlético de San Luis al culminar la temporada 2018-19.