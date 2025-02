Kevin Yu: el cambio cultural de China Taipéi al PGA TOUR

Por primera vez, Kevin Yu juega el Mexico Open. Su carrera de cuatro años como profesional hizo un giro notable en el 2024 al ganar su primer torneo PGA TOUR y actualmente, aparece en la posición 69 del ranking mundial.

Nació en 1988 en Taoyuan, China Taipéi, pero lleva casi la mitad de su vida en Estados Unidos. El golf desde el College hasta la Universidad de Arizona le habituaron a una nueva cultura y estilo de vida con la que hoy se siente identificado.

“En mis viajes a competencias internacionales no llevo conmigo nada material de mi país”, dijo el golfista a El Economista un día antes de iniciar el torneo en Vallarta.

_¿Nada de nostalgia?

“No”.

Kevin se preparó desde su infancia para afrontar una vida fuera de Taiwán. Su padre Tommy Yu fue golfista profesional y su primer coach. Le enseñó los principios de este deporte y a tener claras sus metas, una de las cuales siempre fue llegar al PGA TOUR.

“Soy afortunado, mi padre fue un golfista profesional, me construyó un campo de prácticas cuando tenía cinco años, crecí con ello. Comparado con otros golfistas no me gusta gastar mucho dinero cambiando de entrenadores. Mi padre me enseñó hasta mis 14 años cuando me uní al equipo nacional y me mudé a Estados Unidos, donde ya tuve un entrenador propio. Los principios y las bases del golf son importantes, mi padre me enseñó todas las teorías y la mentalidad desde niño, me ayudaron a crecer como jugador y acompañaron todo mi camino hacia el PGA TOUR. Hemos jugado, me corrige la postura, me enseña a estudiar la distancia de la bandera, cosas así”.

Kevin fue jugador amateur de la Universidad de Arizona y terminó en el puesto número 20 de la lista de puntos del Korn Ferry Tour para ganar una tarjeta del PGA TOUR por primera vez en 2022. Eso ocurrió un año después de que terminara en el cuarto sitio de la clasificación inaugural de la Universidad del PGA TOUR para ganar automáticamente el estatus del Korn Ferry Tour.

"Siempre se ha visto a sí mismo como un jugador del PGA TOUR. Esa es la única opción o pensamiento en su mente. Ahí es donde pertenece", expresó su entrenador de Arizona State, Matt Thurmond, a PGATOUR.COM en el 2023.

Kevin lo reiteró en el miércoles de práctica en México:

“El PGA TOUR ha sido siempre mi meta principal. Creo que en Taiwán muchos jugadores tratan de quedarse en el Asian Tour o ir al Japanese Golf Tour. Si me hubiera quedado en Taiwan todo sería diferente”.

Yu lleva 7 años viviendo en Arizona y en ocasiones busca comida china si siente que extraña su país.

“Cuando estudié en el College me habitué al estilo de vida y cultura de Estados Unidos, me siento más cómodo, conozco a la gente, la cultura. Algunos jugadores asiáticos no consumen comida americana, pero yo puedo comer lo que sea , viajar y el idioma me sienta bien, me ayuda a ser jugador del PGA TOUR”.

En 2024, Yu ganó un título del US PGA TOUR y en consecuencia, la membresía hasta 2026. También, ante la presencia de sus padres, ganó el Sanderson Farms Championship y representó a su país en los Olímpicos de París.

_¿Qué esperas de ti este 2025?

"Claro, quiero ganar y este año ir al Tour Championship (21-24 de agosto) seria mi principal meta. Meterme al Top 30 del ranking para jugar playoffs. Del Mexico Open 2025 soy de los extranjeros con mejor posición pero el ranking no garantiza nada, en un torneo debes jugar bien, tirar bien, hacer putt, tomar buenas decisiones y hacer una buena semana".