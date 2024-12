Inversión inteligente acerca títulos de Liga MX

Ser campeón del futbol mexicano en tiempos modernos no es cuestión de destino o suerte. Las inversiones inteligentes son las que dan cerca de 70% de certeza para levantar el trofeo.

El Economista registró los valores de plantillas de los equipos que fueron campeones en México durante la etapa Liga MX, es decir, entre los torneos Apertura 2012 y Clausura 2024. El resultado fue que 69.56% de ellos estuvieron en el top 5 de máximos valores en el momento de ganar.

El análisis se compone de los últimos 23 torneos de primera división, exceptuando el Clausura 2020, que fue cancelado por la pandemia de covid.

Las cifras fueron tomadas del portal especializado, Transfermarkt, por lo que cabe aclarar que no son exactas, pero sí uno de los parámetros más cercanos en cuanto a valores de plantilla en Liga MX.

En total, 16 de los 23 campeones de los últimos 12 años estuvieron entre las cinco plantillas más valiosas, con rango entre los 40.3 y 124.2 millones de euros. Los equipos fueron América, Santos, Tigres, Pachuca, Chivas, Monterrey y Cruz Azul, por orden cronológico.

Final actual, ejemplo

La final del Apertura 2024, que se definirá esta semana entre América y Monterrey, no es excepción. Ambos ocupan los primeros lugares del ranking de plantillas de la actualidad, siendo las Águilas el número 1 con 93.95 millones de euros y Rayados el número 2 con 78.8 millones.

“La inversión siempre va a ser importante, la clave está en cómo se hace, partiendo desde diferentes factores. Uno de ellos es definir el objetivo de cada equipo: ¿quieres ser campeón una vez? ¿Quieres ser campeón con un proyecto deportivo que está empezando? ¿O no quieres ser campeón?”, describe a este diario, Ángel Palma, asesor de blindaje de capital en la agencia Total Match-Ameppris, con nueve años de experiencia en futbol profesional.

“No todos los equipos invierten en ser campeones, pero sí alcanzo a ver que quienes han sido campeones recientemente hacen inversiones inteligentes.

“Esto también es por cómo se ha ido profesionalizando el futbol en más de una década; los profesionales en el área técnica y deportiva no despilfarran dinero. Cuentan con presupuesto y herramientas tecnológicas que les ayudan a hacer rendir ese dinero”.

El principal ejemplo es América, que está en su tercera final consecutiva de Liga MX en el Apertura 2024. Ya ganó los títulos del Apertura 2023 y Clausura 2024 siendo líder de valor de plantillas y, en caso de vencer a Monterrey esta semana, volvería a ser campeón como número 1 en cotización de sus jugadores, según Transfermarkt.

Las Águilas perdieron 30.25 millones de euros en valor de plantilla respecto al Clausura 2024, con el impacto más fuerte tras la venta de Julián Quiñones a Arabia Saudita. El costo estimado de su carta es de 10 millones.

Sin embargo, es un equipo consistente en fichajes inteligentes, describe Ángel Palma. En este semestre destaca Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre, pero en años anteriores fue Álvaro Fidalgo, quien llegó por la módica cantidad de 1 millón de euros desde España.

“América viene haciéndolo muy bien en el tema de inteligencia deportiva desde hace años. Hoy ya ni siquiera está en México el que se encargaba de este tema, Carlos Aviña, que se fue al Brujas de Bélgica y luego al Mónaco”.

Aviña tiene 33 años y estuvo en el departamento de inteligencia deportiva de América entre 2015 y 2019, con contrataciones como la del delantero uruguayo Federico Viñas y el defensa paraguayo Bruno Valdez, ambos, seleccionados de su país.

“El trabajo de inteligencia deportiva se viene haciendo muy bien en América y hay que mencionar que no porque sean equipos a los que les sobra el dinero lo van a despilfarrar; hay que ser inteligentes siempre”, enfatiza el especialista.

Monterrey vive una situación similar con especial énfasis al mercado español. En los últimos dos años llegaron futbolistas desde Betis y Sevilla como Sergio Canales, Óliver Torres, Jesús Manuel "Tecatito" Corona y Lucas Ocampos, quienes son pieza clave para las aspiraciones del título del Apertura 2024.

“La inversión en fichajes, si se hace con buen trabajo de inteligencia deportiva, no es para traer a una figura nada más por su nombre, sino por cómo encaja con sus características. El trabajo de inteligencia deportiva es muy profundo, cuando se dice que un entrenador no está actualizado, posiblemente él no, pero su cuerpo técnico sí. Saben utilizar herramientas que van a hacer más eficientes la inversión”.

Álvaro Fidalgo y Sergio Canales, ejemplos de esas inversiones inteligentes, han llegado a ser capitanes de América y Monterrey, respectivamente, en este torneo. Ahora están frente a frente en la disputa por el título de Liga MX.

Algunas excepciones

Las estadísticas indican que los equipos con menor inversión difícilmente llegan a una final de Liga MX y, todavía menos, aspiran a ser campeones.

De acuerdo con el análisis de valores de plantillas de los últimos 23 torneos, únicamente en tres hubo un campeón que no estuvo dentro de los ocho rósters más caros: Tijuana en el Apertura 2012 y León en su bicampeonato del Apertura 2013 y Clausura 2014, casos que se remontan a hace más de una década.

El caso más extraordinario fue el de Querétaro en el Clausura 2015, cuando fue subcampeón con la segunda plantilla de menor valor de Liga MX en ese entonces (perdió ante Santos por global de 5-3).

“Cuando vino Bebeto a Toros Neza (1999) no pasó nada; Djalminha (2004) en el América, tampoco. Bombazos de ese tipo llaman la atención pero a veces no aportan en la cancha. Por mucho tiempo pasó eso en la MLS (Estados Unidos), pero hoy no, los equipos son mucho más inteligentes en cómo invierten”, concluye Ángel Palma.

El ranking de valores de Transfermarkt estipula que el América contra Monterrey del Apertura 2024 será la tercera final de la era Liga MX que confrontará a las dos plantillas más valiosas. La primera ocasión fue en el Apertura 2014 entre América y Tigres, mientras que la segunda fue en el Apertura 2017 con el Tigres contra Monterrey.