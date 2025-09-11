Giuliana prolonga presencia de México en el GDL Open

Indonesia y México han hecho una buena pareja en casa. La pareja se quedará con el cobijo del público mexicano al avanzar a los cuartos de final. Este boleto lo consiguieron a costa de otra mexicana, Fernanda Contreras, que hace equipo con la canadiense Rebecca Marino. Giuliana que apareció con una gorra roja y un moño tricolor, encontró la llave para ganar en sets corridos (7-5, 6-2)

Sus próximas rivales son la checa Darja Vidmanova y la estadounidense Alana Smith.

El máximo alcance de Olmos en Guadalajara ha sido el subcampeonato de 2021, junto a Desirae Krawczyk.

Giuliana y Aldila son la pareja sembrada número dos del torneo y se impusieron sin problemas. Iniciaron con un rompimiento y luego consiguieron otro en el juego siete, sin ceder su saque, para alzarse con el triunfo, luego de una hora y 17 minutos.

Aunque estuvieron muy parejas en el porcentaje de los primeros servicios efectivos, en los puntos ganados con el primer saque la balanza se inclinó para Olmos y Sutjiadi.

Fernanda Contreras ha tenido muy poca actividad este año debido a operaciones quirúrgicas, mientras que Marino ganó el año pasado en esta categoría en el Abierto de Tampico 2024, y ocupa el sitio 281 de la clasificación mundial de dobles.

Olmos de 32 años y Aldila (50°) alcanzaron los octavos de final en Cincinnati y en el WTA de Washington, donde jugaron los cuartos. En el GDL Open buscan su primera corona juntas, que sería también el primer título en la carrera de la tenista deIndonesia, y el segundo del año para Olmos, que conquistó el Abierto de Singapur a inicios de temporada.

