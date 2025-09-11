Lectura 2:00 min
Giuliana prolonga presencia de México en el GDL Open
La doblista mexicana se metió en la ronda de las mejores ocho del Abierto WTA 500. Su compañera Aldila Sutjiadi busca el primer título de su carrera.
Indonesia y México han hecho una buena pareja en casa. La pareja se quedará con el cobijo del público mexicano al avanzar a los cuartos de final. Este boleto lo consiguieron a costa de otra mexicana, Fernanda Contreras, que hace equipo con la canadiense Rebecca Marino. Giuliana que apareció con una gorra roja y un moño tricolor, encontró la llave para ganar en sets corridos (7-5, 6-2)
Sus próximas rivales son la checa Darja Vidmanova y la estadounidense Alana Smith.
El máximo alcance de Olmos en Guadalajara ha sido el subcampeonato de 2021, junto a Desirae Krawczyk.
Giuliana y Aldila son la pareja sembrada número dos del torneo y se impusieron sin problemas. Iniciaron con un rompimiento y luego consiguieron otro en el juego siete, sin ceder su saque, para alzarse con el triunfo, luego de una hora y 17 minutos.
Aunque estuvieron muy parejas en el porcentaje de los primeros servicios efectivos, en los puntos ganados con el primer saque la balanza se inclinó para Olmos y Sutjiadi.
Fernanda Contreras ha tenido muy poca actividad este año debido a operaciones quirúrgicas, mientras que Marino ganó el año pasado en esta categoría en el Abierto de Tampico 2024, y ocupa el sitio 281 de la clasificación mundial de dobles.
Olmos de 32 años y Aldila (50°) alcanzaron los octavos de final en Cincinnati y en el WTA de Washington, donde jugaron los cuartos. En el GDL Open buscan su primera corona juntas, que sería también el primer título en la carrera de la tenista deIndonesia, y el segundo del año para Olmos, que conquistó el Abierto de Singapur a inicios de temporada.