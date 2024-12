Elías Montiel, la nueva joya de la filosofía de Pachuca

Sin goles ni asistencias es difícil que un futbolista acapare los reflectores de un equipo, pero hay contadas excepciones y en estos momentos, una de las más destacadas para México, es Elías Montiel.

Elías Enrique Montiel Ávalos tiene 19 años y es canterano de las fuerzas básicas de Pachuca desde la categoría sub 15. Actualmente es uno de los mediocampistas titulares de los Tuzos en la Copa Intercontinental, torneo en el que los hidalguenses avanzaron hasta la final contra el vigente campeón de Europa, Real Madrid.

Para citarse ante el equipo de Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham, debieron superar al campeón de la Copa Libertadores, Botafogo de Brasil, y al campeón de África, Al Ahly de Egipto. Ganaron ambos partidos sin recibir un solo gol en contra y con movimientos atinados en el medio campo bajo la visión del aún adolescente Elías Montiel.

A pesar de su edad, no es carente de experiencia en escenarios profesionales. Debutó en Liga MX a los 17 años, a inicios del torneo Apertura 2023 en el partido Pachuca contra León, bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Almada.

Desde ese momento se volvió un pilar del medio campo de los Tuzos y disputó 11 de 17 partidos posibles de fase regular. En el Clausura 2024 jugó nueve y en el Apertura 2024 retomó el protagonismo con 13 y, por primera vez, más de 1,000 minutos (1,157).

Almada es considerado un técnico especialista en trabajo con jóvenes en México, pues también cumplió ese rol con Santos. Entre 2021 y 2022 logró un subcampeonato y un título de Liga MX bajo esta filosofía, que ahora está empujando a Montiel.

“Me dijo que aquí no importaba la edad, ni el tamaño, ni si era mexicano, europeo o lo que fuera, que aquí lo que importaba era la personalidad. Desde el momento en el que pisé la cancha, toqué el primer balón. Desde ese momento se me olvidó que tenía 17 años y me dediqué a jugar”, recuerda Elías, en una entrevista con el sitio oficial de FIFA, sobre las primeras palabras que le dio Guillermo Almada.

Pachuca tiene una plantilla con promedio de edad de 25.8 años, mientras que su oponente en la final, Real Madrid, tiene promedio de 27.

La mayoría de los integrantes del plantel de los Tuzos son mexicanos egresados de sus fuerzas básicas. Además de Elías Montiel, otros nombres que han sido titulares ante Botafogo y Al Ahly son Alán Bautista y Bryan González, este último, incluso, con experiencia en Selección Mexicana de categoría mayor bajo el mando de Javier Aguirre.

Elías Montiel, por su parte, es el actual capitán de la Selección Mexicana sub 20 y fue pilar para que el Tri ganara el Premundial de dicha categoría en agosto de este año en la ciudad de León, Guanajuato, sobre Estados Unidos (2-1 en tiempos extras).

En ese Premundial, Pachuca aportó tres futbolistas, empatado con Chivas como los equipos con mayor representación. Además de Elías Montiel, estuvieron Alexéi Domínguez y Efraín Contreras por parte de los Tuzos.

Ahora Montiel es uno de los referentes de Pachuca, cobijado por posiciones específicas que tienen elementos experimentados, como la defensa central con Gustavo Cabral (39 años) y la delantera con Oussama Idrissi (28) y Salomón Rondón (35).

Previo a la Copa Intercontinental, el mediocampista de 19 años comentó: “Sé que va a estar duro, va a estar complicado, pero tenemos la ilusión de trascender, de dejar una huella en en el mundo porque vamos a representar a México”.

Ya lo consiguió, junto a Guillermo Almada y el resto de sus compañeros, al hacer que por primera vez en la historia de la Copa Intercontinental (que nació en 1960) un equipo de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) esté en la final.

Datos de Elías Montiel, la nueva joya del Pachuca