Doble incógnita en León: propiedad y Mundial de Clubes

Grupo Pachuca, dueño de Club León desde 2011, confirmó que pondrá a la venta “el control” de dicho equipo para tener mayor certeza de su participación en el Mundial de Clubes 2025, ya que FIFA tiene como uno de sus requisitos el no ser parte de multipropiedad.

“En las últimas juntas de dueños (de Liga MX) que ha habido, hemos declarado que León va a ser el equipo que vamos a tener que vender el control y la mayoría del equipo (sic)”, comentó Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, en la celebración del sorteo de grupos de los 32 participantes para el Mundial de Clubes 2025.

Los dos equipos de Grupo Pachuca, León y Pachuca, ganaron el boleto al Mundial de Clubes 2025 después de ser campeones de la Copa de Campeones de Concacaf (también conocida como Concachampions) en 2023 y 2024, respectivamente.

Sin embargo, su participación fue puesta en duda a inicios de noviembre de este año, cuando FIFA dio a conocer el reglamento de equipos. En el artículo 10 de este documento, que está disponible al público en internet, se prohíbe que dos clubes tengan a un mismo propietario o grupo que esté al frente de sus decisiones deportivas, administrativas y demás.

“El reglamento no lo teníamos anteriormente, sino que sale exactamente hace un mes, entonces, todo eso es lo que se está analizando, pero de parte de ellos (directivos de FIFA) veo una gran apertura, porque lo más importante es que en la cancha se ganó deportivamente (el lugar para) cada uno de los equipos”, agregó Martínez Patiño.

Pese a toda esta incertidumbre, FIFA permitió que Pachuca y León participaran en el sorteo de grupos. Los de Guanajuato fueron instalados en el Grupo D junto a Flamengo (Brasil), Esperance Sportive (Túnez) y Chelsea (Inglaterra), mientras que los de Hidalgo están en el Grupo H junto a Real Madrid (España), Al Hilal (Arabia Saudita) y Red Bull Salzburgo (Austria).

Sin embargo, después de celebrado el sorteo, la cadena ESPN publicó que el presidente del equipo Pachuca, Armando Martínez, “compartió que sus pláticas con FIFA han sido positivas, pero todavía desconocen lo que sucederá (…) reveló que todavía no hay una resolución de FIFA para definir el futuro de León y Tuzos en el Mundial de Clubes”.

El reglamento del Mundial de Clubes 2025 estipula (en el artículo 10) que en caso de hallar pruebas de multipropiedad, “sólo uno de ellos podrá ser admitidos al torneo”. Previamente, deberá haber una investigación del Comité Disciplinario de FIFA.

En caso de que la investigación proceda en contra de Grupo Pachuca, uno de los dos equipos podría ser sustituido en el certamen del próximo verano.

“La Secretaría General de FIFA decidirá qué club puede ser admitido a la competición y cómo un club que no es admitido será reemplazado, teniendo en cuenta la(s) clasificación(es) respectiva(s) del(los) club(es) en cuestión y las normas aplicables por cuota por confederación y/o asociación miembro a la que pertenecen los clubes en cuestión”.

El tiempo está encima para Grupo Pachuca. Aunque su presidente ya constató la intención de venta de León e incluso ya mencionó a algunos interesados, el torneo empezará en junio, por lo que quedan seis meses para cambiar el organigrama.

“Hay muchos interesados: fondos de inversión, algunos empresarios, pero nosotros estamos abiertos para lo mejor”, recalcó Martínez Patiño sobre cuál podría ser el destino de León.

De acuerdo con diversos reportes de medios, comprar un equipo de Liga MX en la actualidad cuesta entre 60 y 100 millones de dólares. Además de pagar eso, se necesita que la directiva de la propia Liga MX avale a los nuevos propietarios con investigaciones para confirmar que son personas o grupos económicamente estables, evitando así casos de abandono o falta de pagos como ocurrió hace menos de una década en Veracruz o Jaguares de Chiapas.

Después de cada torneo de Liga MX se llevan a cabo Asambleas de Dueños en donde participan representantes de los 18 equipos, aunque hay que recalcar que existen cuatro multipropiedades. Además de la de Grupo Pachuca con León y Tuzos, está la de Orlegi Sports con Santos y Atlas, la de TV Azteca con Puebla y Mazatlán y la de Grupo Caliente con Tijuana y Querétaro.

Es en dichas asambleas donde los dueños votan por diferentes situaciones, como la posible venta de un equipo. La última vez que ocurrió eso fue en 2019, cuando se aprobó la venta de Querétaro a Grupo Caliente.

Armando Martínez, presidente del equipo Pachuca, confirmó a los medios después del sorteo de grupos que FIFA está en buena disposición para permitir que tanto Tuzos como León participen en el Mundial de Clubes en seis meses.

“Han sido muy receptivos (FIFA) y nosotros nos hemos mostrado en todo lo que necesitemos para apoyar y todo lo que se tenga que hacer para que no se afecte a una afición, para que no se afecte a un país y para que no se afecte a un torneo que ustedes lo ven cómo va a estar de impresionante”.

Pero por ahora todo está en incertidumbre, sobre todo para León, pues Pachuca es la propiedad primogénita del conglomerado que dirige Jesús Martínez Patiño y no tendrá que ser vendido en ningún porcentaje.