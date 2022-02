Entre 2002 y 2012 hubo un vacío en las pláticas del futbol mexicano. Se sabía de un equipo que había ganado cinco estrellas y en el que habían desfilado míticas estrellas como Antonio ‘La Tota’ Carbajal, Adalberto ‘Dumbo’ López o Milton Queiroz ‘Tita’, pero que estaba atorado en la división de ascenso y no lograba regresar a primera división. Era el Club León quien generaba esa sensación de nostalgia.

Los años no pasaron en balde. La Fiera recuperó primero la estabilidad organizacional en manos de Grupo Pachuca y después de tres finales perdidas al fin logró ganar el ascenso a la Liga MX en el verano de 2012. La década de sufrimiento en segunda división ha sido recompensada con otra década de éxitos en los que el club esmeralda ha posicionado su marca en el mercado local.

“El Club León ya no es un niño ni un adolescente, tampoco de la tercera edad, más bien es un adulto joven que, con 78 años de vida, ha tomado un segundo aire porque los títulos lo han rejuvenecido. Es un equipo que se está encaminando a hacer un posgrado y tener un nivel más alto. En el argot de la mercadotecnia, no es un inocente o forajido, sino el creador, eso es como marca el día de hoy, una marca que constantemente se reinventa, crea, tiene ideas y cuyo ingenio habla por sí mismo”, describe Jorge Badillo Nieto, consultor en mercadotecnia y comunicación deportiva.

Desde su regreso a primera, León ha disputado cinco finales de liga y ha ganado tres, además de un subcampeonato de Copa MX y otro del Campeón de Campeones. En su momento empató a Cruz Azul como el cuarto equipo más ganador de México y ese historial de triunfos empezó a abrirle las puertas a participaciones internacionales más destacadas, pues llegó su debut en la Copa Libertadores en 2013, apenas un año después de haber dejado el Ascenso MX, y una segunda participación en 2014.

“Uno de los objetivos que nos hemos trazado ha sido la internacionalización del Club León, y el primer paso hacia ello fue haber tenido nuestra segunda participación consecutiva en Copa Libertadores. Queremos ofrecer tanto a nuestros sponsors como a nuestros aficionados una exposición internacional, es un gran plus que les ofrecemos. Sin duda esa exposición internacional hará que los reflectores se enfoquen al Club León y eso es por demás positivo”, dijo en 2014, Alonso Limón, director del Departamento Comercial y de Marketing del conjunto esmeralda.

Tras la separación de México con los torneos sudamericanos en 2016, León se ha mantenido en la escena internacional a través de Concacaf. Este 2022, el club guanajuatense disputa su cuarta Concachampions (tercera consecutiva), aunque nunca ha superado la fase de octavos de final y eso los mantiene lejos de un objetivo como el Mundial de Clubes de la FIFA.

“Nuestra ilusión es ir al Mundial de Clubes, por eso nuestro foco estará en Concachampions. León tiene varios torneos siendo protagonista y tiene una base de equipo muy importante. Este semestre tenemos el sueño de la Concacaf Liga de Campeones, pero vamos enfocados a los dos torneos (también la Liga MX). Junto a la directiva vamos en el camino”, destacó el entrenador, Ariel Holan, en los primeros días de 2022.

¿Por qué es importante para León finalmente trascender en Concachampions?

“Es importantísimo porque, ya una vez que alcanzas cierta consolidación en tu propio mercado, el paso siguiente obligado es empezar a competir en el exterior. Es importante tomar en serio estos escaparates porque es lo que hay mientras no se regrese a Conmebol, sería imperdonable si se desaprovechan esas oportunidades y no le dan la seriedad que merecen. Para León se trata de reafirmar lo bien que estás trabajando en tu liga y demostrarlo en el plano internacional. Eso va de la mano con términos de exposición de marca, pues le permite entablar relaciones y abrir puertas, establecer alianzas, convenios, intercambios de talento, capacitaciones y metodologías en lo deportivo y organizacional. No necesariamente quiere decir que por participar va a tener 20,000 aficionados más en Centroamérica o el Caribe, pero sí paulatinamente puede posicionarme más”, analiza Badillo Nieto.

La Concachampions permite a los clubes y jugadores ser vistos más allá del continente americano, también en países europeos como Austria, Alemania, Suiza, Croacia, Eslovenia o Bosnia-Herzegovina. Nike, Qatar Airways y Scotiabank son los principales sponsors del torneo, además de que, económicamente, el ganador aspira a una bolsa de 6.5 millones de dólares y un millón más de manera automática por participar en el Mundial de Clubes.

De acuerdo con cifras registradas por este diario, León tiene una base de aficionados de cinco millones entre México y Estados Unidos. No obstante, su popularidad nacional descendió, pues según la Consulta Mitofsky en 2020 el club esmeralda ocupó la séptima posición en el mercado mexicano con 3.9% de preferencias, pero en 2022 bajó a la onceava posición con 1.3%, incluso superado por Mazatlán FC y Toluca.

El especialista resalta que el trabajo de comunicación y mercadotecnia ha convertido a León en un referente del futbol mexicano, claro, de la mano de los éxitos deportivos: “Tiene una correcta gestión de contenido, de marketing convencional, digital, de relaciones públicas, con los distintos públicos objetivos, con organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y organismos políticos. Mientras hay equipos que su comunicación digital la basan demasiado en la línea humorística, León ha sabido equilibrar qué decir y cómo decirlo, tiene ese timing para saber cuándo es el momento correcto para utilizar la formalidad, el humor y distintas líneas de comunicación, está dando cátedra en eso y hay que aprender cómo lo hace con un presupuesto limitado, logrando objetivos de exposición y posicionamiento”.

En un conteo realizado por este diario respecto a los seguidores de redes sociales de los cuatro participantes mexicanos en Concachampions, León es el tercero con mayor cantidad con 3.1 millones, superando a Santos Laguna, que tiene 2.9, aunque debajo de Pumas con 5.7 y de Cruz Azul con 6.9 (contando Facebook, Twitter e Instagram).

“La percepción hacia León por parte de otras instituciones en el futbol mexicano es positiva en el sentido de los logros en el plano deportivo más todo lo que se ha obtenido en difusión, imagen, mercadotecnia y reputación. León representa dignamente al futbol mexicano, primero como ciudad, luego como estado e integrante de una zona del país como es el Bajío; eso no quiere decir que todos los mexicanos se sientan identificados con el club, pero sí en la medida que esos éxitos se vayan a multiplicando, generará percepción positiva también hacia afuera. León se ha convertido en referente de marketing y comunicación deportiva a nivel regional que incluso su modelo, en la parte mercadológica, comienza a ser visto en países como Argentina. Para que León pueda competirle en la parte digital y mercadológica a equipos como River Plate, Boca Juniors o Palmeiras quiere decir que están haciendo las cosas de una manera muy correcta”, exalta el también fundador de la consultora Fusion MD.

