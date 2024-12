Desaceleración de la Longevidad entendiendo a los genes

Hay un tema en la vida del que nadie puede escapar: la longevidad.

Recibirla de buena forma o con miedo, depende del sistema de creencias, el vehículo para transitar los años. El 2 de diciembre pasado se realizó en la Ciudad de México el primer evento de conferencias dedicadas al bienestar, salud integral y la longevidad “Cracks Wellness and Longevity Summit” que se volvió un evento fuera de serie, una experiencia transformadora y enriquecedora en el ámbito del wellness.

Los expertos más destacados en la materia presentaron un tema dedicado a la ciencia y tácticas para vivir 100 años en plenitud. Algunos de los conferencistas, genios en la materia y con casos de éxito han hablado con El Economista, que lanza su edición “DeportePlus” que dará espacio a cada entrevista.

Los cracks del Wellness & Longevity Summit conducido por el conferencista, y asesor de negocios mexicano Oso Trava, fueron:

.

Bruno Ribeiro - Especialista en neuropsicología

“Salud cognitiva y la ley de pareto: El 80-20 del cerebro”.

Abordó la longevidad desde el enfoque de la neurociencia, tocó temas de neuroestimulación y neuroplasticidad para mantener la salud cognitiva. Ribeiro compartió cómo la meditación, el paseo consciente y las tecnologías de neuroestimulación pueden influir positivamente en el rendimiento cerebral durante el envejecimiento, priorizando aquellas técnicas de impacto decisivo para optimizar la longevidad y mantener la mente activa.

.

Ale Ponce- Nutrióloga y especialista en Bienestar Integral por el Tec de Monterrey y Maestra en Ciencias de la Nutrigenómica y Alimentación Personalizada

“Lifestyle Genomics Para Vivir Más y Mejor”.

La especialista explicó sobre cómo la genética y el estilo de vida se interrelacionan para optimizar la salud y promover un envejecimiento saludable. Los avances en la epigenética, muestran cómo factores como la alimentación, el ejercicio y el bienestar emocional pueden influir en la expresión genética, ayudando a las personas a vivir más y mejor.

Rodrigo Herrera - Empresario y fundador de Genomma Lab

“Escape velocity: countdown to immortality”.

El impacto de la longevidad en la economía de América Latina. Herrera explicó cómo prepararse financieramente para una vida prolongada y activa, además de analizar cómo la economía y la innovación pueden adaptarse a las crecientes expectativas de vida, con el objetivo de alcanzar lo que él describe como “velocidad de escape” hacia la longevidad plena.

Nathaly Marcus - Nutrióloga Funcional, Experta en Epigenética y Longevidad

“No es el estrés lo que te mata, sino cómo respondes a él”.

El papel de la alimentación funcional y la epigenética en la longevidad. Marcus explicó cómo una nutrición adecuada y la gestión del estrés pueden influir en los genes, reduciendo la velocidad del envejecimiento. Compartió técnicas para revertir el deterioro físico y potenciar la vitalidad, enfatizando cómo las elecciones de vida y el entorno modifican la expresión genética y contribuyen a una vida más saludable.

Michel Rojkind - Arquitecto y fundador de Rojkind Arquitectos y socio de Nayah Studio

“Pro-aging revalorizando la vejez - sabiduría y conexión en una era olvidada”.

Exploró el papel del diseño de espacios en la salud y el bienestar. Su ponencia destacó cómo los entornos pueden mejorar la salud mental y emocional, promoviendo el equilibrio y la tranquilidad. Rojkind abogó por el “pro-aging”, una visión que promueve el envejecimiento como un proceso positivo en una era donde el diseño puede influir en cómo se valora la sabiduría y conexión que trae consigo la madurez.

Dr. Mario Martínez - Neuropsicólogo clínico

“Longevidad a cualquier edad - lecciones de Centenarios”.

El Dr. compartió sus hallazgos sobre la psiconeuroinmunología cultural, explorando cómo las creencias y la cultura influyen en la longevidad. Basado en su investigación con centenarios de diversas culturas, Martínez reveló factores de antiestrés y anti inflamación que contribuyen a la longevidad más allá de la genética, enseñando cómo las prácticas culturales y la percepción positiva de la edad fomentan una vida más plena y larga.

Dr. Alexander Krouham - Médico funcional y endocrinólogo

“Retando a la naturaleza: cómo eludir el envejecimiento”.

Habló sobre las prácticas avanzadas para prevenir el envejecimiento físico. Krouham presentó métodos para retrasar el envejecimiento a través de una medicina centrada en la prevención, utilizando tratamientos que fortalecen el sistema inmunológico y reducen los efectos degenerativos del tiempo, empoderando a los asistentes para mantener su vitalidad y bienestar.

Iván Saldaña -Experto en bioquímica y socio de Casa Lumbre, junto con Yune Aranguren, directora de marcas como Corona

“Beyond the toast: the new era of human connections”.

Ofrecieron una perspectiva sobre la innovación en el mercado de bebidas funcionales. Discutieron el auge de los productos sin alcohol y la sostenibilidad, resaltando cómo la industria de bebidas se adapta a un estilo de vida consciente y promueve conexiones sociales en un entorno de bienestar, ofreciendo alternativas que reflejan un cambio hacia la salud integral y el equilibrio.

Alan Abruch- Fundador y Director de Sõoth, clínicas especializadas en rehabilitación, terapia física y dolor. Maestro en neurociencias por la Universidad de King’s College London y miembro del Instituto de Psiquiatría, Neurociencias y Psicología

“Smarter, stronger and pain-free”.

Su misión es empoderar a las personas para que tomen las riendas de su salud y conecten el bienestar con la felicidad. Los genes son la programación, pero los hábitos de vida hacen posible que se mantengan silenciados.