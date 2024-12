Contrato de Juan Soto apunta a ser más millonario

Scott Boras, agente del ahora jugador de los Mets de Nueva York propuso una negociación contractual diferente a lo que habitualmente se hace con los récords millonarios. El acuerdo no incluye dinero diferido, a diferencia del japonés Shohei Ohtani (700 millones de dólares) con los Dodgers, donde el 97% se aplaza sin intereses.

Soto puede optar por salirse del pacto después de cinco años, pero los Mets pueden anular la opción añadiendo un bono de 4 millones anuales durante los últimos 10 años. Esto elevaría el valor total a 805 millones.

“Me sorprendí cuando vi el bono. Dios mío”, dijo el técnico de Cincinnati, Terry Francona, pensando en las implicaciones para los precios que otros equipos tendrán que pagar por los jugadores. “Creo que lo hace más difícil, pero ciertamente no le tengo rencor a los equipos que lo hacen si pueden. No están rompiendo las reglas. Tendremos que tomar decisiones realmente buenas y no podremos gastar más en errores, así que tenemos que limitarlos”.

El contrato de Soto se encuentra entre los más altos de los vigentes en ligas deportivas norteamericanas. Ocho jugadores de la NFL están por delante de Soto, según Spotrac, pero el jardinero tiene una ventaja sobre ellos ya que su trato está 100% garantizado.

Poco después de lograr un contrato récord de 765 millones y 15 años para Soto con los Mets de Nueva York, Scott Boras entró en Nick & Sam's, un restaurante cerca del hotel de reuniones de invierno. Les dieron una botella de champán de celebración y cenaron huevos rellenos, cangrejo, camarones y un filete de lomo de Nueva York, algo apropiado dado que los Mets habían despojado al jardinero All-Star de los Yankees rivales.

“Scott viene con su ejército de personal. Era algo así como el 'Gladiador'”, dijo el manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, quien observó desde el otro lado del restaurante el domingo por la noche.

Fuera del parque de pelota, Soto tuvo ingresos estimados por 3 millones, incluidos acuerdos de patrocinio con Under Armour, Wilson, Sorare, New Era y Topps. Ocupó el puesto 13 entre los jugadores de la MLB en cuanto a ganancias totales por salarios y patrocinios.

TOP 10 DE CONTRATOS MÁS LARGOS DE LA MLB:

Posición/ Jugador/ Valor / Años / Equipo

Juan Soto / 765 mdd / 15 años / Mets NY

Shohei Ohtani / 700 mdd / 10/ Dodgers

Mike Trout / 426 mdd / 12 / Angels

Mookie Betts / 365 mdd / 12/ Dodgers

Aaron Jugde / 360 mdd / 9 / Yankees

Manny Machado / 350 mdd/ 11 / Padres

Francisco Lindor / 341 mdd /10 / Mets

Fernando Tatis Jr. / 340 mdd / 14/ Padres

Bryce Harper / 330 mdd / 13 / Phillies

Yoshinobu Yamamoto / 325 mdd/ 12/ Dodgers

*10. Giancarlo Stanton / 325 mdd / 13 / Yankees

*10: Corey Seager / 325 mdd / 10 / Rangers

deportes@eleconomista.mx