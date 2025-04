Concacaf, último candado a un América de época

América tiene en la Copa de Campeones de Concacaf uno de sus últimos candados para confirmarse como el equipo de la década en los 2020.

Aunque las águilas, dirigidas por André Jardine, ya hicieron historia al convertirse en el primer tricampeón de los torneos cortos de la Liga MX (surgidos en 1996), todavía no han podido levantar el trofeo de clubes más importante de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf); su deuda acumula nueve años.

“Ganar Concacaf es una gran vitrina porque creo que significa corroborar el buen paso que tiene el equipo, que ya se está perfilando para ser el equipo de la década”, expresa a El Economista, Adrián Chávez, portero que jugó para el Club América de 1986 a 1996 y que representó a la Selección Mexicana en el Mundial de Estados Unidos 1994.

“Con eso coronarían el gran paso. Visualizo que América gane Concacaf y que sea tetracampeón de Liga MX, con eso pasarán muchos años para que otro equipo pueda hacer lo que está haciendo América en la actualidad (…) Cruz Azul fue el equipo de los 70, América lo fue en los 80 y Necaxa en los 90. En los 2020 América se está perfilando para volver a ser el equipo de la década”.

Cruz Azul ganó cinco títulos de Liga MX en la década de los 70, misma cantidad que consiguió América en los 80. En los 90 vino la transformación de torneos largos a cortos y Necaxa fue el que más consiguió con tres.

Ya en el siglo XXI, Toluca destacó con cinco trofeos entre 2000 y 2010. Después tocó el turno a Tigres, con otra quinteta de títulos en el periodo 2011-2020.

América lidera el periodo 2020-2025 con tres títulos en Liga MX, además de un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y el único trofeo internacional en este ciclo, que fue la Campeones Cup 2024, disputada a partido único ante el monarca de Estados Unidos (MLS), Columbus Crew.

Todos estos títulos tuvieron cabida en los 100 partidos dirigidos por el entrenador brasileño André Jardine entre 2023 y 2025. Sin embargo, también registra fracasos en tres torneos internacionales en ese mismo periodo: la Leagues Cup 2023, donde fue eliminado en dieciseisavos de final por Chicago Fire; la Leagues Cup 2024, eliminado en cuartos de final por Colorado Rapids; y la Concachampions 2024, eliminado por Pachuca en semifinales.

Concacaf es lo que más ha dolido en el interior americanista porque otorga boleto al nuevo formato del Mundial de Clubes, en el que participan 32 equipos con máxima exposición mediática y una bolsa de premios de 1,000 millones de dólares por parte de FIFA.

“Es motivante ir a un torneo como ese, competir y ganar. Es un escaparate, incluso, para muchos jugadores para poder irse a Europa. Creo que si América lo logra, es importante para cada jugador para estar listos por si algún equipo en Europa lo requiere”, destaca Adrián Chávez, voz autorizada que ganó la Copa de Campeones de Concacaf con América en tres ocasiones (1987, 1990 y 1992).

Si bien América es el equipo más ganador en la historia de la Concachampions, surgida en 1962 bajo otro nombre y formato, con un total de siete títulos, el último de ellos se dio hace casi una década: en la temporada 2015-16.

La última final que jugó América en Concacaf fue en 2021, perdiendo 0-1 ante Monterrey. En ese momento, América era dirigido por Santiago Solari y Monterrey por Javier Aguirre.

Por el contrario, la única ocasión en la que América logró títulos consecutivos en este torneo fue en las ediciones 2014-2015 y 2015-2016, con Gustavo Matosas e Ignacio Ambriz como entrenadores, respectivamente.

André Jardine está ante la oportunidad de abrir su palmarés en Concacaf. América ya eliminó a Chivas en octavos de final 2025, pero su siguiente prueba es Cruz Azul, con serie a ida y vuelta entre el 1 y 8 de abril en la Ciudad de México.

“Creo que más difícil que conquistar un título es conquistar un ambiente de jugadores, gente y directiva, donde las cosas florecen y los jugadores consiguen encontrar sus mejores versiones. Creo que ya logramos construir ese ambiente de pura confianza, donde a veces puedes no concordar con todo pero respetamos porque la intención es la mejor posible. A partir de que sentimos que construimos esto, los triunfos y títulos son pura confianza de este ambiente”, destaca André Jardine previo a la serie contra Cruz Azul.

El brasileño tiene claro que su meta es “ganar la Copa de Campeones” y se muestra satisfecho por la conexión que ha logrado con el público en el estadio Ciudad de los Deportes, que antes era casa de Cruz Azul.

“Estamos muy felices con lo que estamos pasando en este torneo, tanto en Concachampions como en la liga, una sensación de que volvemos a tener un factor local muy importante y que siempre consideré que fue nuestro décimo segundo jugador”.

Adrián Chávez, por su parte, reflexiona rumbo al cierre de semestre: “Hay muchas cosas por mejorar, porque el equipo sí está jugando bien defensiva y ofensivamente, pero creo que todavía va a dar más. Me da mucha confianza sobre eso porque veo al equipo muy enchufado. La parte física es la que me está asombrando, están regresando al primer torneo en el que fueron campeones (Apertura 2023). Allí, todos los equipos en el primer tiempo le jugaban a morir y por ahí terminaban 0-0 o 1-0 para América, pero en el segundo tiempo América arrasaba. Eso está pasando en este torneo”.

América cuenta con un plantel destacado y ocho de sus futbolistas fueron requeridos para la última Fecha FIFA: Luis Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez con México; Rodrigo Aguirre, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez con Uruguay; además de Diego Valdés con Chile y Cristian Borja con Colombia. También han sido convocados recientemente Henry Martín, Kevin Álvarez y Érick Sánchez con México, así como Alejandro Zendejas con Estados Unidos.

Con Cruz Azul comienza una nueva oportunidad de recuperar el trono de Concacaf, como no ocurre desde 2016. En caso de ganar, América se enfrentaría en semifinales al vencedor de la serie entre Tigres y Los Ángeles Galaxy.

América se deslinda de Mundial 2025

Además del prestigio regional, ganar la Concachampions otorga un boleto al Mundial de Clubes, que a partir de 2025 cambió su formato de siete a 32 participantes y con un premio mínimo de 9.55 millones de dólares para cualquier representante de Concacaf.

América aspira a eso si gana la edición 2025 de la Concachampions, aunque tendría que esperar hasta 2029 para debutar en el nuevo Mundial de Clubes.

No obstante, en horas recientes surgió un rumor que indica que FIFA planea un partido entre América y Los Ángeles FC para ganarse el último boleto al Mundial de Clubes 2025 en sustitución de León, que sería excluido por incurrir en multipropiedad.

Ante eso, las águilas emitieron un comunicado oficial: “América no ha sido notificado formalmente por parte de la FIFA o alguna otra autoridad deportiva respecto a una posible participación en el Mundial de Clubes (2025). En caso de existir cualquier información relevante, seremos los primeros en darla a conocer a la opinión pública”.

André Jardine también dio su opinión: “No entramos mucho en este tema, donde no hay nada oficial, no sabemos las cosas. En este momento el foco está en el partido con Cruz Azul, no desviamos el foco de lo que nos importa”.