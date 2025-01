Club León gira ahora sobre el eje James Rodríguez

Hace unos 10 años James Rodríguez se encontraba en su mejor momento deportivo, marcando el mayor número de goles en su carrera con el FC Oporto (32), el Real Madrid (37) y el Bayern Múnich (15). Hoy, a sus 33 años es fichado por el club León sin traer un gol en sus últimos seis meses jugados en el Rayo Vallecano.

La transferencia hacia el equipo esmeralda fue libre ostentando un valor en el mercado de 2.5 millones de euros, el mismo que tenía a sus 19 años cuando dejó el CA Banfield (Argentina). En México el impacto y necesidad por el jugador se medirá en lo deportivo y comercial, en un periodo de contrato hasta diciembre del 2025. Es decir, James pasará en México el año previo al Mundial del 2026.

En Colombia es el 10 referente, dejando testigo en la Copa América, donde fue el mejor jugador del torneo y llevó al equipo a la final contra Argentina.

--¿Club Léon realmente buscaba reforzar una posición en la cancha para este Clausura 2025?

--“No lo veo así, están apostando a que sea James y 10 jugadores más, es uno de los futbolistas de más calidad que ha llegado a la Liga MX. No llega en su ‘prime’ pero no está para nada acabado, a nivel selección (Colombia) seguirá demostrando más. Es una apuesta de León por una figura referente a nivel nacional e internacional. En el tema deportivo y táctico, los jugadores que son buenos entran en cualquier esquema. Hay que construir alrededor de James para potenciar su fútbol y cualidades”, explica a este diario Luis Fernández, CEO de Under Data, consultoría especializada en datascouting del futbol.

El club ganó solo tres juegos de 17 del Apertura 2024, permitió 23 goles y anotó 21. Sus 18 unidades lo instalaron en el lugar 11 de la tabla. Un torneo anterior a ese, el equipo quedó en el sitio 12. Es decir, no ha escapado de la media tabla. Hacia el futuro próximo, León necesita de James para el Mundial de Clubes que se jugará en verano, en este torneo, también Rayados y Tuzos representarán a México.

“A diferencia de lo que pasó con Falcao y James en el Rayo Vallecano, que solo fueron golpes mediáticos y no una petición del entrenador, no llegaron a competir en lo deportivo. Aquí en México es una apuesta ponerlo a jugar y que le dé al club un salto de calidad para la liga local y los torneos internacionales. Si bien no está en su ‘prime’, a nivel de Selección y clubes ha demostrado que sigue teniendo un alto nivel competitivo y todavía tiene para apoyar un proyecto que apueste por él”, continúa el CEO de Underdata.

La presencia de un jugador de renombre en un club de Liga MX se ha experimentado con los episodios de Ronaldhino en Querétaro, Landon Donovan con León o Keisuke Honda en Pachuca.

