Chivas insiste en ciclos europeos con Óscar García

Óscar García Junyent es el nuevo entrenador de Chivas. Originario de España, viene a confirmar la insistencia del Guadalajara en un proyecto europeo, pese a que no han ganado trofeos bajo la filosofía de ningún timonel del Viejo Continente en este siglo.

El contrato de García Junyent es por dos años con opción a un tercero (hasta 2028), de acuerdo con Fox Sports, empezando en el Torneo Clausura 2025. En ese semestre, además de la Liga MX, Chivas será uno de los seis representantes de México en la Concachampions, lo que le permitirá pelear por un boleto al Mundial de Clubes 2029.

Se trata del noveno entrenador de Chivas en la era Amaury Vergara, quien ascendió a la máxima dirección en 2019, tras la muerte de su padre y ex propietario del equipo, Jorge Vergara.

Sin embargo, los últimos tres fueron de filosofía europea: el serbio Veljko Paunovic, el argentino Fernando Gago (ex jugador del Real Madrid) y ahora el español Óscar García, que incluso fue jugador del Barcelona en la década de los 90.

Con Paunovic, Chivas llegó a su sexta final de Liga MX en torneos cortos. Fue la del Clausura 2023, que perdió ante Tigres después de una dolorosa remontada (2-3) en el estadio Akron en tiempos extras.

Después llegó Gago, quien no es originario de Europa pero forjó su trayectoria como futbolista profesional allá. Jugó entre Real Madrid, Roma y Valencia de 2007 a 2013, por lo cual era un viejo conocido para el anterior director deportivo de Chivas, el español Fernando Hierro, quien decidió recomendarlo para tomar el banquillo rumbo al torneo Clausura 2024.

Gago ganó 17 de 38 partidos con Chivas y su máximo alcance fueron las semifinales del Clausura 2024, cuando fueron eliminados por su acérrimo rival, América.

Sin embargo, su nombre es más recordado en Guadalajara por abandonar al equipo a mediados del torneo Apertura 2024 para firmar como entrenador de Boca Juniors, el club que lo debutó como profesional. Rompió el vínculo de manera abrupta, pues constantemente negó que no tenía conocimiento de la oferta de dicho club argentino.

El mexicano Arturo Ortega, que trabajaba en filiales de Chivas, tomó el cargo para cerrar el Apertura 2024 con posibilidades de entrar a Liguilla, pero fue eliminado en su primer partido de repechaje Play-In ante Atlas, su rival de ciudad.

Ya con las aguas en paz tras la eliminación en el Apertura 2024, Chivas aprovechó para anunciar a Óscar García como su nuevo entrenador. Tiene 51 años y más de 300 partidos dirigidos en diferentes países, como Inglaterra, Francia, Austria y, por su puesto, su natal España.

Como jugador, García Junyent se formó en las fuerzas básicas del Barcelona y militó allí, además de en Albacete, Valencia, Espanyol y Lleida hasta concluir su trayectoria profesional en 2005. También fue seleccionado de España en categorías inferiores, desde la sub 16 hasta la sub 23.

Como entrenador también se forjó en las inferiores del Barcelona, aunque su debut en categoría mayor se dio en Israel con Maccabi Tel Aviv. Después tuvo etapas breves en la segunda división de Inglaterra con Brighton y Watford, hasta que en 2017 llegó uno de sus momentos cumbres con el Red Bull Salzburgo de Austria.

Allí duró tres temporadas, ganando 51 de 73 partidos entre liga local y UEFA Champions League. Dirigió a elementos como Dayot Upamecano y Konrad Laimer, que actualmente juegan para Bayern Múnich.

Después dirigió al Saint-Etienne de Francia, al Olympiakos de Grecia, al Celta de Vigo de España, al Stade Reims otra vez en Francia y su club más reciente fue Leuven de Bélgica, al que salvó del descenso hace algunos meses. Esta será su primera experiencia al otro lado del Océano Atlántico.

“¿Que si soy un trotamundos? No lo sé. Es que me apasionan los retos. Cada equipo, cada liga, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte. Creo en la versatilidad del futbol, en la estrategia, quiero que mis equipos sean protagonistas y proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar”, dijo García en su video de presentación con Guadalajara este 2 de diciembre.

“Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy, vengo a ser parte de su historia”, concluyó quien ostenta tres títulos de liga en su palmarés como entrenador: dos con Red Bull Salzburgo en Austria y uno con Maccabi Tel Aviv en Israel.

En lo que va de este siglo, Chivas ha contado con cuatro entrenadores originarios de Europa. El primero fue el neerlandés Hans Westerhof (2003), luego el español Xabier Azkargorta (2005), el neerlandés John van’t Schip (2012) y el serbio Veljko Paunovic (2023). Ahora toca el turno al español Óscar García, quien intentará ganar el primer trofeo para su continente dentro de esta institución.

El último entrenador europeo que ganó un título de liga para Chivas fue el húngaro Arpad Fekete en 1960, mucho antes de la llegada de la familia Vergara.

Óscar García estuvo cerca de ser entrenador de Chivas en 2012, cuando Jorge Vergara contrató como asesor a Johan Cruyff y éste lo quería traer de España, ya que se conocían de su etapa como jugador en Barcelona. Sin embargo, Jordi Cruyff, hijo de Johan, convenció a su padre de que García debía empezar su carrera como director técnico en Israel.

“Johan quería que yo fuera a Chivas porque él estaba, en ese momento, asesorando al equipo mexicano. Al final, Jordi convenció a su padre de que tenía que empezar con él en Israel y estoy muy contento de esa decisión porque fue uno de mis mejores años como profesional”, dijo el propio Óscar en una entrevista en The Coaches Voice.