Checo Pérez confirma pretendientes para volver a Fórmula 1

La Fórmula 1 no se olvida de Checo Pérez. El piloto mexicano, que hasta diciembre de 2024 era piloto de Red Bull Racing, confirmó que tiene pretendientes para regresar a la máxima competencia internacional de automovilismo.

“Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde (el Gran Premio de) Abu Dabi (en diciembre de 2024). Ahora mismo, la temporada ya comenzó, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses”.

Sergio Pérez concedió una entrevista al portal oficial de Fórmula 1 previo al Gran Premio de Japón, tercero de la temporada 2025, que es la primera desde 2010 en la que el piloto originario de Guadalajara no es parte de ninguna escudería.

Desde la comodidad de su casa en México, donde disfruta la compañía de su esposa y cuatro hijos, Checo explicó qué tendría que pasar para convencerlo de regresar a F1.

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y valoren mi trayectoria, experiencia y todo lo que puedo aportar, sería muy atractivo considerarlo. Es por eso que me he dado al menos seis meses para tener todas mis opciones sobre la mesa y tomar una decisión sobre qué hacer con mi carrera”.

El portal de F1 enfatiza que Checo vivió “más de dos décadas” envuelto en el ambiente del automovilismo desde nivel karting, por lo que ahora analiza su trayectoria desde otra perspectiva.

“Es fantástico tener esta cantidad de tiempo para dar un paso atrás, ver el deporte desde afuera y darme cuenta del camino que he recorrido hasta ahora en muchas áreas. Siento que estoy en una posición privilegiada, sabiendo que siempre he aprovechado al máximo todas mis oportunidades y eso, como deportista, es muy importante”.

Sergio Pérez debutó en Fórmula 1 en marzo de 2011, durante el Gran Premio de Australia. Fue parte de las escuderías Sauber, McLaren, Force India (Racing Point) y Red Bull, dejando un legado de 281 carreras, 39 podios, 12 vueltas rápidas, tres pole positions, seis triunfos y 1,638 puntos.

Vivió sus mayores logros con Red Bull Racing, llegando a ser subcampeón del Mundial de Pilotos en 2023 y ganador del Gran Premio de Mónaco en 2022, una hazaña que lo puso a la altura de las máximas leyendas del deporte en México.

Sin embargo, durante el Gran Premio de Qatar 2024 (penúltimo de esa temporada) se percató de que Red Bull no contaría más con él a partir de 2025, a pesar de que le restaba contrato hasta 2026.

“Realmente no me lo esperaba. Sólo se aclaró cuando estuvimos en Qatar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido (…) En F1, la gente tiene poca memoria. En un par de carreras se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil y, en general, lo he hecho muy bien”.

Cadillac, que será la escudería número 11 de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, es la que más ha sonado entre medios y especialistas para recibir a Checo Pérez después de un año de descanso. Pero eso aún está por verse.

“Estamos hablando con varias personas. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar”, agregó el mexicano, que actualmente tiene 35 años.

“Ya llevo mucho tiempo en Fórmula 1. Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de a cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar completamente comprometido con F1, necesito motivación”.

Finalmente, Pérez envió sus mejores deseos a Red Bull, que no tiene un buen inicio de temporada. Liam Lawson, quien fue anunciado como relevo de Checo, apenas duró dos carreras y ya fue sustituido por Yuki Tsunoda.

“Realmente quiero que el equipo tenga éxito, ya que tengo muchos amigos allí. Pasé cuatro años con ellos y quiero verlos triunfar. Es un tema muy difícil de abordar porque en este momento estoy afuera, he estado en contacto con algunos miembros del equipo, pero cuando no estás internamente, es difícil”.