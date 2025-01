Caso Anselmi exhibe fragilidad en vínculos de Liga MX

Martín Anselmi consumó su fractura con Cruz Azul al ser presentado oficialmente con Porto, en Portugal, equipo con el que estará en la dirección técnica hasta 2027.

En las horas inmediatas a dicho anuncio, Cruz Azul no emitió postura oficial sobre la desvinculación del entrenador argentino. Se sigue hablando de artículos y cláusulas legales que apuntan a llevar el caso a los tribunales de FIFA, pero en lo que se aclara una respuesta, lo que queda exhibida es la fragilidad en vínculos de Liga MX, sobre todo con entrenadores.

Y es que antes de Anselmi, en la Jornada 11 del torneo Apertura 2024, Fernando Gago dejó a Chivas para enrolarse con Boca Juniors; otro antecedente ocurrió en la Jornada 5 del Clausura 2023, cuando Diego Cocca dejó a Tigres para enrolarse con Selección Mexicana.

“El aprendizaje está en seguir poniendo mucha atención en cuestión contractual, que todo esté híper claro y, a lo mejor, un poco más de retroalimentación, aunque eso es difícil porque puedes tener todas las referencias, pero en el momento en el que hay que mostrar principios, valores, agradecimiento y lealtad, te enfrentas a una realidad difícil de esperar”, analiza para El Economista, Luis Miguel Salvador, ex presidente deportivo de Rayados de Monterrey y actual director deportivo en Venados de Mérida.

Salvador se refiere al inesperado comportamiento de estos personajes, pues está convencido de que, más allá de tratarse de vacíos legales en contratos, estos abandonos de equipos corresponden a “falta de ética”.

“Cuando contratas a una persona, siempre te fijas en que tenga valores, sea respetuosa y leal, porque eso es muy importante. Creo que en la mayoría de las veces eso sucede, pero estos casos son bien difíciles porque son más temas de la persona que del club”.

Fernando Gago y Martín Anselmi han abierto los debates contractuales y éticos en Liga MX en menos de cuatro meses. Abandonaron a dos de los equipos llamados ‘grandes’ cuando aún estaban en competencia y dejaron manchas a su reputación por no emitir fijar su despedida de manera pública.

Para Ángel Palma, consultor en imagen pública y director de la agencia Total Match, tampoco se trata de satanizar a Anselmi por el deseo de emigrar a un futbol de mayor nivel, como representa Porto, segundo equipo más ganador de la liga de Portugal y dos veces campeón de Champions League.

“Realmente no veo una decisión equivocada, pero creo que sí hay mucho desconocimiento y la opinión pública está limitada por cosas que se escuchan (...) Hay que pensar siempre en el ser humano, porque eso siempre se pierde de vista, que el futbolista o entrenador es un ser humano que tiene una carrera corta para formar su patrimonio y el de su familia”.

Para el consultor, lo primero que hay que entender es que la Liga MX no ‘seduce’ a entrenadores jóvenes para quedarse a perpetuidad, sino que tiene una percepción de trampolín para llegar a ligas con desafíos mayúsculos.

“La aspiración de un entrenador, te lo firmo donde quieras, no es quedarse en México eternamente. Si alguien tiene opción de ir al futbol élite, lo va a hacer. Anselmi tiene claramente una carrera en crecimiento, tiene 39 años, y llegar a Porto, un club que tiene Champions League en sus trofeos, que regularmente está en copas europeas y siempre compitiendo en liga local, evidentemente, es un gran trampolín. Pasas de un trampolín como México a otro trampolín que, si lo hace mejor, lo va enviar a un equipo con mayores retos”.

A pesar del apoyo al deseo de emigrar de Anselmi, el especialista también recalca la importancia de sentar un efecto ganar-ganar en próximas desvinculaciones entre equipos de Liga MX y sus entrenadores.

“Hay una gran lección: que nos pongamos todos en la realidad de que esta es una liga de crecimiento. Si hay oportunidad de crecer a Europa, la mayoría se va a ir. Entonces, solamente hay que dejar bien claros en los contratos cómo el club puede asumir esa pérdida y cómo tiene que responder ante la misma el que se quiere ir”.

—¿Consideras que los contratos en Liga MX son frágiles?

—“No podría hablar en general de que son contratos frágiles (…) No puedo decir si todos (los equipos) los hacen mal, más bien hay una lección para todos para fortalecer esos contratos y que nadie pierda. Nadie tiene que perder por que alguien busque crecer profesionalmente”.

Según reportes de ESPN y Fox Sports, la cláusula de rescisión para Anselmi fue de 5 millones de dólares. Más allá de las versiones encontradas de que Porto los pagó o no, es un hecho que el argentino abandonó al equipo cementero en pleno inicio de torneo y con plantel reforzado.

“Eso perjudica muchísimo, porque se hizo una planeación de acuerdo a lo que el técnico pretendía. De repente pasa esto y te deja con un cuadro armado, es una sacudida, porque hiciste esfuerzos y movimientos en compra y venta de jugadores. Ahora el (entrenador) que llegue se tiene que adaptar. Deben buscar a alguien que vaya en el mismo estilo para que a los cuatro meses no quieran cambiar a 10 jugadores, cuando ya se hizo una inversión importante”, aconseja Luis Miguel Salvador.

Monterrey vivió una época altamente ganadora con Salvador, principalmente con Víctor Manuel Vucetich como entrenador. Pero también le tocó entrevistar a otros perfiles técnicos, proceso que, subraya, debe seguirse con lupa para evitar casos como los de Gago o Anselmi.

“Lógico, tienes que platicar con ellos en persona y tener antecedentes de cómo se han comportado. Al final todo puede estar muy bien, pero desgraciadamente son cuestiones de principios y valores que, a lo mejor, se van alterando cuando los buscan (otros equipos). Y reitero: no hay nada de malo en que los busquen, es normal, pero si tienes códigos de lealtad y honestidad de acercarte con el club y explicarlo desde que recibes la primera llamada, ayuda muchísimo”.

Despedida a distancia

La presentación oficial de Martín Anselmi con Porto tuvo cabida este lunes 17 de enero. Incluso, el equipo portugués publicó en redes sociales imágenes del primer entrenamiento dirigido por el argentino.

Aprovechó los micrófonos durante la presentación para enviar un mensaje de despedida, el primero de manera pública, a Cruz Azul.

“Saben que en cada una de las cosas que hemos vivido, les he sido honesto, les he hablado con la verdad y sobre todo con el corazón, por eso nada de lo que se ha dicho estos días refleja la verdad.

“Tomé una decisión, la cual consideré mejor para mí y mi crecimiento profesional. La asumo y me hago cargo, pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y sus dirigentes. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Porto, sin embargo, cuando todo estaba listo, cambiaron las reglas del juego”.

André Villas-Boas, presidente del Porto, también habló durante la presentación del estratega sobre el proceso de negociación con Cruz Azul.

“Estábamos interesados en contratar a Martín y comunicamos ese interés a la directiva de Cruz Azul. Él también lo hizo, entramos en un proceso de negociación, yo con el presidente, en una llamada, y Martín con el director deportivo. Llegamos un acuerdo, luego hubo una desaparición y un silencio por parte de Cruz Azul que no podemos entender”.

Anselmi estuvo al frente de Cruz Azul durante los torneos Clausura y Apertura 2024, logrando un subcampeonato y una semifinal, respectivamente, pero lo que más destacó de su presencia en México fue la reconexión de identidad que logró con los aficionados cementeros.

Sin embargo, responsabilizó a Cruz Azul de no permitirle cerrar el ciclo con los fans: “Solicité una conferencia para despedirme de los hinchas, en el mismo lugar donde todo comenzó, no fue concedida. La situación se volvió insostenible para mi familia que, si bien, iban a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina. Por suerte Porto nos dio su total apoyo”.