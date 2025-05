Cansancio condiciona a Alexander Zverev en Roma

Alexander Zverev atribuye a su estado anímico las últimas derrotas.

El tenista alemán perdió, por tercera vez en su carrera ante Francisco Cerúndolo por los octavos de final del Madrid Open.

El argentino le ganó en el Masters 1000 español en 2024 y 2025 y en el ATP de Buenos Aires en la presente temporada.

“Antes del torneo de Munich mi nivel de tenis fue realmente pobre y sé cuál fue el motivo. No tomarme unas semanas de descanso después del Open de Australia fue un error porque acabé muy quemado mentalmente. El tenis es un deporte muy duro, necesitamos dar descanso al cuerpo y a la mente, y yo no lo hice cuando tocaba. Ahora debo ser positivo y recordar que gané un torneo hace dos semanas".

Ubicado en el sitio número 2 del ranking ATP, Zverev, campeón defensor en Roma esta semana, fue cuestionado sobre sus aspiraciones a la cima.

"¿Número 1 del mundo? Sería genial, no lo he alcanzado. Creo que lo alcanzaré, así que veremos cómo va. Estoy ahí (2°) porque he ganado torneos. Estoy ahí porque tengo resultados. El sistema de clasificación no miente. Se ganan puntos por ganar partidos, se ganan puntos por ganar títulos".

Zverev tuvo la oportunidad de superar a Jannik Sinner en la cima del ranking en 2025, mientras el italiano cumplía un período de tres meses de suspensión en virtud de un acuerdo de resolución de casos con la AMA. Sin embargo, tras alcanzar su tercera final importante en el Abierto de Australia, Zverev sufrió una serie de eliminaciones prematuras antes de llegar a Múnich.

"Sé que no jugué a mi nivel", dijo Zverev sobre su récord de 6-6 entre el Abierto de Australia y Múnich, según el Índice de Victorias/Derrotas.

Zverev, con un récord de 21-8 esta temporada, será el segundo cabeza de serie en el Abierto de Italia, por detrás de Sinner. Alcaraz también ha regresado de una lesión tras perderse el Abierto de Madrid. Djokovic, por su parte, estará ausente, tras retirarse del torneo tras su temprana eliminación en Madrid.

El torneo en Roma sirve como preparación para el Abierto de Francia, que comienza el 25 de mayo.

"Sé que no jugué a la altura de mis expectativas. Pero Carlos [Alcaraz] tampoco, y luego ganó Montecarlo. ¿Crees que Novak [Djokovic] está contento con sus resultados? ¿Crees que Carlos está contento con sus resultados? Yo no estoy contento con mis resultados. Al final del día, en los grandes partidos, en los grandes momentos, sigo creyendo que los mejores jugadores ascenderán, y sigo creyendo que voy a encontrar mi tenis para los torneos más importantes”.