Campeche vuelve a Serie de Campeonato LMB después de 21 años

Después de 21 años, Piratas de Campeche vuelve a ser finalista de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y serio candidato al título.

El equipo manejado por el estadounidense Daren Brown derrotó 15-5 a Guerreros de Oaxaca en el séptimo partido de su respectiva Serie de Zona y se confirmó como el segundo finalista del sur, donde ya lo esperaba Diablos Rojos del México.

A pesar de jugar con todo el ambiente en contra en el estadio Eduardo Vasconcelos (2,769 espectadores), la novena de Campeche superó a la de Oaxaca con un fuerte impulso en la octava entrada, en la que lograron concretar siete carreras y desestabilizar totalmente a su rival.

Cinco jonrones ayudaron a concretar la victoria en las últimas cuatro entradas. Los autores fueron Cal Mitchell, Francisco Peña, Félix Pérez, Jesús Fabela y Chris Carter.

Guerreros había tomado la ventaja por 3-0 en las primeras dos entradas, pero fue remontado en la tercera por 3-4. Pero el cierre de partido determinó el triunfo de Piratas.

La última vez que Piratas disputó una Serie de Campeonato fue en la temporada 2004, que incluso terminó con una felicidad mayúscula para la institución, ya que levantaron el trofeo de LMB.

En aquella ocasión, Campeche superó en siete partidos a Diablos Rojos para convertirse en campeón de la Zona Sur. Luego venció 4-1 a Saraperos de Saltillo en la Serie del Rey para firmar su segundo título de LMB, recordando que el primero fue en 1983.

En la actual temporada, Campeche finalizó en tercer lugar de la Zona Sur en la clasificación de fase regular con récord de 47-43, sólo detrás de Diablos Rojos (63-25) y Guerreros (53-39). Eso marcó sus primeros playoffs desde 2016.

El romper nueve años sin postemporada les dio un fuerte impulso para superar 4-2 a Pericos de Puebla en el primer playoff y posteriormente 4-3 a Guerreros de Oaxaca en Serie de Zona. Si aspira a volver a la Serie del Rey, deberá vencer al vigente campeón de LMB.

Diablos Rojos del México viene de vencer por barrida (4-0) a Pericos de Puebla en la Serie de Zona, por lo que tiene algunos días más de descanso en comparación a Piratas.

El primer partido de la Serie de Campeonato entre Diablos y Piratas se celebrará este sábado 30 de agosto en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. La batalla se trasladará a Campeche hasta el tercer partido, recordando que Diablos fue líder de la Zona Sur en fase regular.

Será una serie especial para Diablos Rojos, no sólo porque la última vez que se enfrentaron en esta instancia perdieron, sino porque Guerreros de Oaxaca es su ‘hermano menor’, también propiedad del empresario Alfredo Harp Helú.

Por otra parte, Diablos Rojos busca levantar el título 18 de su historia en LMB y el segundo de manera consecutiva. La última vez que la novena capitalina logró campeonatos en años seguidos fue hace más de dos décadas, entre 2002 y 2003.

Calendario serie de campeonato 2025, zona sur

Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche

Juego 1: Sábado 30 de agosto / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 16:00 horas

Juego 2: Domingo 31 de agosto / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 14:00 horas

Juego 3: Martes 2 de septiembre / Estadio Cruz Azul Nelson Barrera (Campeche) / 19:30 horas

Juego 4: Miércoles 3 de septiembre / Estadio Cruz Azul Nelson Barrera (Campeche) / 19:30 horas

Juego 5: Jueves 4 de septiembre / Estadio Cruz Azul Nelson Barrera (Campeche) / 19:30 horas*

Juego 6: Sábado 6 de septiembre / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 16:00 horas*

Juego 7: Domingo 7 de septiembre / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 14:00 horas*

*En caso de ser necesarios