Atlético Madrid administra dosis de dominio al Barcelona

El Barcelona tuvo un buen comienzo con Marcus Rashford y Lamine Yamal desbordando por las bandas, pero fue el Atleti quien capitalizó.

El Madrid se impuso con autoridad, gracias a los goles de Julian Álvarez y Alexander Sorloth, que le dieron la victoria por 2-0 ante un Barcelona con 10 hombres en el Camp Nou.

El Barcelona dominó el encuentro, pero la sólida defensa del Atlético, combinada con rápidos contraataques, dio sus frutos después de que Pau Cubarsi fuera expulsado por derribar a Giuliano Simeone en el minuto 42, cuando era el último defensor. Álvarez transformó la falta resultante con un magnífico disparo desde 25 metros que se coló por la escuadra en el tiempo añadido de la primera parte, silenciando al estadio catalán, que llenaba las gradas.

El ganador de la eliminatoria a doble partido se enfrentará al Arsenal o al Sporting en semifinales.

"Estamos encantados con la victoria, pero aún queda mucho trabajo por hacer. La semifinal todavía está lejos. Necesitamos mantener la calma y la confianza, pero sin perder de vista el terreno", declaró Antoine Griezmann.

Ante la ausencia del capitán Raphinha y Frenkie De Jong, el técnico del Barça, Hansi Flick, le dio la titularidad a Rashford. El Barcelona intentó reaccionar tras el descanso, pero le costó superar al Atlético, que se mantuvo fiel a su disciplinado plan de juego.

"Tenemos que aceptar este resultado y estar centrados en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir, y tenemos que luchar", dijo Flick.