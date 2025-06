Alexa Moreno: "Believe Cup es mi primer paso como emprendedora"

Alexa Moreno se acerca a la vida de futuras gimnastas mexicanas, que quieren verse competir a nivel élite. Este 2025 significa el año de su versión emprendedora, sin entrenamientos ni competencias de por medio. Alexa está en un tiempo de recuperación activa, mientras trata sus lesiones y analiza si irá a sus cuartos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

Tijuana detonará otro perfil creativo de Alexa. Un día antes de inaugurar su primer proyecto ‘Believe Cup’ atendió a El Economista para explicar la transición de atleta a directora de un evento.

_¿Es correcto decir que Believe Cup es el inicio de tu etapa como emprendedora?

“Es un primer paso para lo que pudiera venir. Traigo muchas ideas, sé que muchos proyectos son a largo plazo, de mucho trabajo, hay que empezar con un paso en el camino y lo que quiero, es que todos estén muy contentos y eso nos llevará a buenos resultados. Es el principio para muchas cosas que me gustaría hacer dentro del deporte”.

Believe Cup es una Copa de Gimnasia que busca reunir a jóvenes promesas del deporte nacional en un entorno de sano desarrollo y competición. La sede es el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, donde las asistentes, podrán tomar Masterclass con invitados especiales, tales como Isaac Núñez, Ana Lago, Ahtziri Sandoval, Ray Zapata, Javier Rojo, Natalia Escalera y Cassandra Loustalot.

“Para mi, lo ideal sería repetir el evento anualmente, pero necesito ver cómo funciona para saber de qué manera continuar con el proyecto (...) Ha sido un proceso inexplorado para mí. He aprendido bastante en estos últimos meses. La idea la tuve junto con unos socios y se ha impulsado de esta manera. En principio, no tenía idea de cómo se hacía. Una cosa es ir a una competencia a participar y otra, es estar de lado de la organización. Haber ido a tantas competencias me dio un ejemplo de lo que se necesita como usuario y para lograr lo que quiero he buscado personas que me apoyen mucho, que tienen el conocimiento e interés como yo. Si se compagina todo en una misma idea es más fácil tratar el objetivo principal. Ha sido importante tener personas de confianza para que salga de la mejor manera posible”.