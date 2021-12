Pese a que las ligas deportivas como la NFL, NBA o NHL cuentan con tasas de vacunación contra el covid-19 superiores al 95%, en las últimas semanas se han presentado un número de casos positivos que no se había visto en meses e incluso el miércoles se reportó el primer caso de la variante Ómicron en un jugador de la NBA, según reportó Shams Charania, de The Athletic.

De acuerdo a los especialistas en salud pública, es muy probable que la erupción de casos se deba a la disminución de la inmunidad entre los jugadores vacunados, por lo que la solución que ya se comienza a plantear en las ligas, es la aplicación de vacunas de refuerzo.

“La evidencia es clara, los anticuerpos circulantes comienzan a disminuir drásticamente después de ocho meses. Especialmente los de (la vacuna) Johnson & Johnson, seguidos por Pfizer y luego Moderna. Esos primeros atletas vacunados ahora tienen niveles de anticuerpos mucho más bajos que hace unos meses”, dijo Will Humble, director de la Asociación de Salud Pública de Arizona, en declaraciones recolectadas por USA Today.

Los altos índices de vacunación sugieren que no habrá demasiada oposición a recibir un refuerzo, de acuerdo a datos compartidos por la NBA a El Economista, más de 60% de los jugadores elegibles para recibir el refuerzo de la vacuna lo han tomado. Sin embargo, por acuerdos laborales los directivos no pueden obligar a sus jugadores a hacerlo, sino que se limitan a emitir recomendaciones.

En el mundo del deporte han existido personalidades, como la estrella de los Nets, Kyrie Irving, los tenistas Novak Djokovic y Pierre-Hugues Herbert, el golfista Bryson DeChambeau y el jugador de la NFL Kirk Cousins, por citar algunos, que han mostrado resistencia a la vacunación por políticas personales, por lo que, “las directivas tienen un reto importante por delante para promover la dosis de refuerzo entre los deportistas”, dijo a este diario Carlos López Linaldi.

“En este caso, las directivas deben crear campañas de concientización entre todas las personas que pertenecen a sus respectivos clubes. Una estrategia que pueden adoptar es compartir información útil sobre las ventajas de las vacunas en general y ligar esa información a la vacuna contra el Covid-19”, señaló el especialista.

“Para que esta información resuene entre deportistas, las organizaciones deben elegir muy bien a su equipo de vocería, estos deben ser personas respetadas y con cierta influencia en los deportistas. Pueden ser exjugadores, exdirectivos, estrellas actuales o cualquier personaje que pueda reforzar los mensajes y la información entre los miembros de la liga”, agrega.

Entre las principales Ligas de Norteamérica, la NBA tomó la iniciativa para recomendar la aplicación de un refuerzo a jugadores, entrenadores y empleados. Si bien, no se trata de un mandato obligatorio, los protocolos de salud serán más estrictos para quienes decidan no recibirlo. De acuerdo a información de The Athletic, a partir del 17 de diciembre las pruebas de Covid-19 durante el día de partido se extenderán también a quienes no hayan recibido el refuerzo.

“Desde que llegamos hemos tenido las medidas. Todos estamos ya vacunados, no hemos tenido ningún caso de covid-19 o algo así. También tratamos de cuidarnos. Cada quien ya es responsable de su persona, todos sabemos lo que se debe hacer y lo que no. Se lleva un registro, se hacen pruebas regularmente. Algunos de mi equipo ya les pusieron algún refuerzo de una vacuna porque tenían otra marca o necesitaban una tercera dosis para estar todos prevenidos”, compartió a este medio el basquetbolista Fabián Jaimes, de Capitanes de la Ciudad de México.

La NFL había evitado emitir una recomendación, pues de acuerdo a sus médicos, “todavía tenían mucho que aprender al respecto”, sin embargo, después de haberse presentado 37 casos positivos de Covid-19 el lunes 13 de diciembre, la liga envió un memo a los equipos pidiendo que entrenadores y demás personal de primer y segundo nivel reciban la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 antes del 27 de diciembre. Este mandato no aplica con los jugadores.

“Obviamente esto se vuelve más recomendable cada día, así que hemos alentado a los clubes y a los jugadores para obtener los refuerzos lo más pronto posible”, opinó Bill Daly, subcomisionado de la NHL.

En otras latitudes, la Premier League no ha vuelto a publicar información sobre su tasa de vacunación, el último dato es del 19 de octubre en el que señalaba que sólo el 68% de los jugadores había recibido una segunda dosis y el 81% tenía una dosis. Ahora, con el virus interrumpiendo el calendario de futbol las conversaciones sobre la vacunación toman mayor relevancia. El director técnico del Aston Villa, Steven Gerrard, y su homólogo de Crystal Palace, Patrick Vieira, dijeron que el estado de vacunación podría ser una consideración en el proceso de toma de decisiones cuando elaboren su lista transferencias de enero.

En Gran Bretaña, la Asociación Olímpica espera enviar alrededor de 170 atletas y personal de apoyo a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022 y aunque todos los miembros del grupo cuentan con dos dosis, se les ha instado a recibir una vacuna de refuerzo.

El playbook de los Juegos Olímpicos de invierno revela que todo el personal de Beijing 2022 que ingrese al sistema de burbujas recibirá una vacuna de refuerzo Covid-19 al menos 14 días antes de comenzar su función, siempre que sean elegibles de acuerdo con las pautas de inmunización.

“Es poco probable que volvamos a ver otro cierre deportivo prolongado, aunque no imposible. Los protocolos que se han implementado hasta el momento siguen vigentes en algunos lugares y sin duda el refuerzo de la vacuna es la mejor forma en la que se pueden cuidar los deportistas para evitar contagios graves que en el mediano plazo ocasionen la cancelación de eventos deportivos”, opinó Carlos López.

