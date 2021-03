Se suele decir que los mexicanos hablamos en clave, y a veces los extranjeros no lo entienden, pero para Stefanos Tsitsipas el argot mexicano ha sido un puente de comunicación con sus fans. Al menos lleva todo el mes de marzo usando expresiones populares que comparte en sus plataformas sociales, herramientas de su creatividad y dedicación en la construcción de su marca, que busca que sea sobre todo “auténtica”.

El tenista griego de 22 años, 1.93 cm de estatura y de entera convicción por el tenis desde los tres años de edad, rompe la barrera de los idiomas. La ATP apunta que además de griego, habla ruso, inglés y tiene especial atención por aprender chino y español.

“Se necesita un pueblo”, tuiteó el 5 de marzo cuando saltó a la posición 5 del ranking, que significó superar a Roger Federer. Ya en Acapulco, continuó con “No te rajes. Kept it cool out there”, que acompaña a un video corto desde la cancha. Y en otra imagen levanta un cartón blanco con el mensaje: “Ya te cargó el payaso”.

¿Te ha cambiado la vida estar entre los 10 mejores tenistas del ranking ATP desde marzo de 2019?

“Mi estatus no cambia, no importa si soy el número 1 o el 300 del mundo, eso no debe afectarme como persona, ni definir quién seré. Para mí, es importante mantenerme humilde y amable, respetar a cada persona que conozco, es lo que me hace la persona que soy y me ayuda a construir relaciones, eso me ayuda a entenderme mejor”, menciona el griego, que anoche en su segundo juego en el Abierto de Acapulco consiguió su victoria número 100 en cancha dura. Además, la primera victoria en el torneo permitió que mantuviera su récord perfecto en debuts de temporada (5-0).

Y podemos contar más de sus logros en una carrera profesional vigente desde el 2016, con cinco títulos, metiéndose a la historia de la ATP como el primer griego en entrar en el Top 5, y desde el Nitto ATP Finals 2019 se convirtió en el campeón más joven a los 21 años, algo que no ocurría en el torneo desde hace dos décadas.

El lema de su sitio oficial: “No esperes por una oportunidad, créala”, se fundamenta desde su marca personal y en su relación con los patrocinios. De su lado están Adidas, Rolex, Wilson y Rexona.

