El excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos, cinco veces campeón de LaLiga, cuatro veces ganador de la Champions y que en 2018 alcanzó a su pico de valor de alrededor de 56 millones de dólares según Transfermarkt, llegó libre al París Saint Germain tras más de 15 años en la institución merengue.

El defensa español había tenido una de sus mejores temporadas en el 2019-20, una de las únicas dos en las sumó más de 3,000 minutos en el torneo liguero y había marcado 11 goles. Sin embargo, su campaña 2020-21 se vio plagada de lesiones que permean ahora en su nuevo club.

Las lesiones, pérdida de minutos y falta de aporte colectivo le han restado protagonismo a figuras como Ramos en la Ligue 1 o José Juan Macías en LaLiga, mientras que el desempeño de jugadores como Lionel Messi en la Ligue 1 o Jack Grealish en la Premier League por quien se pagó el costo más alto en la historia de la liga inglesa, no han podido demostrar su potencial en lo que va de la temporada.

Ramos firmó con el Paris Saint-Germain en julio, al cual llegó gratis, y desde entonces ha tenido 130 minutos de juego en la Ligue 1 y 45 en la Copa de Francia. Una lesión en la pantorrilla y problemas musculares le han permitido jugar sólo dos partidos de 19 posibles en el torneo liguero, mientras que no ha tenido actividad en ninguno de los partidos de Champions League.

“Va a bajar considerablemente su valor porque un jugador que no está sano no le sirve a ningún equipo y un jugador que tiene ese salario yo creo que el camino más viable en este momento es bajar su salario. (...) Tampoco parece que vaya a salir en este mercado porque hay muchos temas, como los positivos de Covid y necesitan tener a jugadores disponibles. (...) Fue un error no conocer con claridad la situación médica y el tiempo de recuperación y si se iba a recuperar al 100% de sus malestares" opinó Luis Fernández, CEO de Underdata, empresa orientada a la consultoría en procesos de scouting de jugadores.

Del 2018 a 2022 Ramos ha perdido el 84% de su valor. Actualmente Transfermarkt lo cifra en 9 millones de dólares.

No es el único jugador del PSG que queda a deberle al equipo. La lista se engrosa con Georginio Wijnaldum y Lionel Messi, quienes también llegaron gratis. El astro argentino con la etiqueta de ser el fichaje más llamativo del mercado del verano tras 17 temporadas comandando al Barcelona a 10 campeonatos de Liga y cuatro Champions League entre otras dos decenas de títulos.

Si bien con el Barcelona se colocó como campeón de goleo en seis ocasiones, esta temporada ha contribuido con un tanto en la Ligue 1 (y cinco asistencias) en 11 partidos de 18 posibles, pues su debut en el torneo se dio hasta la fecha cuatro y algunos problemas físicos se habían interpuesto en sus minutos de juego hasta la jornada 13, mientras que un positivo a Covid-19 tras la pausa de diciembre lo mantuvo alejado del equipo en el partido contra el Vannes Olympique por la Copa de Francia. De acuerdo a datos recopilados por Football Transfers, el argentino ha tenido un rendimiento inferior a su xG (goles esperados) en 4.6 .

Sin embargo, la razón detrás del fichaje de Messi es que el PSG se haga de su primer título de Champions, tarea que hasta la fase de grupos ha cumplido satisfactoriamente, encajando cinco tantos en cinco partidos (38% de participaciones de gol).

En esta lista, pero en el mercado español, también figura el mexicano José Juan Macías, quien llegó a préstamo al Getafe llamado por el exentrenador de la Liga MX, Míchel González. Desafortunadamente, las lesiones, además de la salida de Míchel y la llegada al banquillo de Quique Sánchez Flores, le apartaron del esquema del Getafe.

Esta temporada de LaLiga, Macías participó en 7 de 19 encuentros posibles acumulando un total de 197 minutos de juego, en los que de acuerdo al especialista de Underdata “si bien no lo hizo mal, tampoco fue destacado”. De acuerdo a la data, Fernández encontró que los jugadores mexicanos tienen más problemas que los sudamericanos para adaptarse al ritmo de juego de las ligas europeas.

“Se adaptan mucho mejor los futbolistas de Uruguay, de Colombia, de Brasil y Argentina que los mexicanos. Calculé cuántos pases por partido se dan en cada liga para medir la circulación del balón y en las ligas europeas top 5 más o menos circula el balón 15% más. Digamos que (el ritmo) es 15% más rápido que en la liga mexicana, esas son las cosas a las que te tienes que adaptar”.

El delantero cumplió el lunes 3 de enero tres meses sin ver un solo minuto en LaLiga. El último partido que disputó fue el 3 de octubre del 2021, en el empate 1-1 ante la Real Sociedad, en el cual ingresó de cambio al minuto 89 por Sandro Ramírez. Fernández explicó que el jugador requiere de recuperar su nivel a partir de tener mayor continuidad.

"Se bajó de las olimpiadas para ir a Getafe, yo creo que lo más importante para Macías es llegar a un equipo con un estilo de juego que le quede bien. Es importante que recupere nivel y confianza".

La falta de actividad de Macías ha provocado su devaluación, de acuerdo al portal Transfermarkt, el delantero se mantuvo con un valor de 11.2 millones de euros durante el 2020 y tras su transferencia al Getafe, la última valuación lo colocó en los 7.9 millones.

En Inglaterra, una liga que se caracteriza por sus costosos fichajes, se enlistan a figuras como Saúl Ñíguez (Chelsea), centrocampista que sólo acumula 161 minutos en la Premier League y sin goles o asistencias; pero por la cantidad de dinero invertido destacan Jack Grealish, el fichaje más costoso en la historia de la Premier League (139 millones de dólares), Jadon Sancho (99.9 millones de dólares), que no han terminado de demostrar el potencial por el cual fueron fichajes.

Grealish, una estrella en el Aston Villa, ha contribuido solo dos goles y dos asistencias en 12 comienzos con el Manchester City, además, a finales de diciembre fue retirado del equipo por indisciplina.

“Jack Grealish ha estado jugando en una posición distinta (extremo izquierdo) a la que había estado jugando en su anterior equipo. Pero es un jugador que tiene mucha calidad y carácter y es cuestión de tiempo y que se adapte a lo que quiere Pep Guardiola. No diría que es un fichaje fallido, pero tampoco creo que se pueda catalogar como un fichaje exitoso”, explicó Fernández.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx

