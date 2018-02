Acapulco, Gro. Si eres aficionado al tenis, te gusta cazar fotos o autógrafos, debes saber algo de Sloane Stephens: cuando le pidas una foto, ella estará dispuesta a regalarte la mejor pose y la mejor sonrisa para que tu cámara la retrate en su mejor ángulo, y si corres con un poco de suerte, incluso ella te puede recomendar dónde sería mejor que se la tomaran. No es sólo vanidad, ella cuida su imagen y su marca en cualquier sitio.

La vigente campeona del US Open y la mejor sembrada del Abierto Mexicano de Tenis sabe que lo que ocurra en las pistas no es suficiente para ella, está dispuesta y convencida de que es necesario cuidar su entorno, mirar por su futuro y no todo está dentro de una cancha, eso es sólo una parte.

“La marca Sloane Stephens la describo como ‘completa’ (...) esa es la palabra”, responde de inmediato y con una sonrisa a El Economista.

La tenista estadounidense, número 13 del mundo, puede posar con ropa deportiva, una sonrisa pícara, segura, coqueta o te puede conquistar con su mirada en una sesión de Sports Illustrated en traje de baño. Le gusta posar, sonríe al contestar y juguetea constantemente con sus manos para expresar lo que siente y lo que piensa. Es segura, expresiva y su tono de voz es fuerte.

Sloane ha tenido durante el último año una carrera en ascenso y su relación con los patrocinadores se volvió una de sus más conocidas actividades.

—¿Cómo explicar su proceso a nivel comercial? En enero pasado, a través de Twitter, Sloane anunció que su nuevo sponsor era Nike, la marca deportiva con mayor impacto y facturación del mundo según Forbes. La compañía más grande tiene ya entre su cartera a la promesa de tenis estadounidense como una de sus atletas. Under Armour no pudo igualar la oferta de Nike.

—¿Cómo ha logrado conseguir todo esto? La alumna del entrenador Kamau Murray tiene a la empresa TLA Worldwide como su agente de representación, un aliado para asegurarse de otro ingreso económico además del tenis.

La compañía le asegura una proyección internacional con sus sedes en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Tiene una amplia cartera de clientes como Sam Querrey (ganador del Abierto de Acapulco 2016), la canadiense Eugénie Bouchard, un variado grupo de jugadores de la MLB como Carlos Correa, George Springer (ganador del MVP en la Serie mundial), Madison Bumgarner, jugadores de la NFL y golfistas como Jim Furyk y Abraham Ancer.

—¿Por qué es importante para ti estar siempre presente con tus patrocinadores?

“Así es como gano dinero fuera de la cancha. Obviamente, tener patrocinios y socios es importante porque es saber cómo hacer dinero extra de lo que te da el prize money. No me quedo sólo con lo que gano. Tengo una agencia que ve mi relación con los patrocinadores, ellos cuidan de eso, no tengo de qué preocuparme”.

—¿Cómo planeas el futuro?

(Vuelve a sonreír y levanta las dos manos en señal de obviedad). “Voy con la corriente y sé que si consigo buenos resultados, puedo jugar mejores torneos, se trata de saber cómo puedes ser mejor y ser más constante (...) las cosas buenas pasan y voy con la corriente, trato de ir mejorando año con año y construyendo lo que hice el año anterior”.

Sloane, de raza afroamericana, a sus 24 años es una figura para marcas lujosas y medios deportivos, planea el presente y aprovecha los buenos momentos que ha conseguido con sus resultados en el tenis y en los reflectores que atraen.

Su agencia de representación lleva el registro de cada actividad que realiza fuera del tenis. Con la revista Sports Illustrated, explica que se sintió bien posando en bikini, porque nació en Florida, cerca del océano, donde sus padres llevaron un pasado deportista sin condicionarle que se dedicara a lo mismo.

“Respeto mucho a todas los modelos del mundo. Me siento honrada de ser parte de las modelos de trajes de baño de la revista, no pensé nunca que tendría esta oportunidad. Modelar es divertido y un trabajo es extremadamente desafiante”, comentó a la revista estadounidense.

Su imagen ha gustado también a diseñadores de joyas y ropa lujosa. Hace unas semanas tuvo una sesión de fotos vistiendo la colección de primavera 2018 de la diseñadora ateniense Mary Katrantzou.

Incluso, revistas de moda como Harper’s Bazaar le realizó un shooting en la cancha del Arthur Ashe Stadium, donde ganó el US Open. La moda, el glamour, la imagen son la otra parte de su carrera. En su cuentas de Instagram modela trajes de baño, zapatillas, vestidos. Además, su marca ha sido capaz de crear una fundación que lleva su nombre para apoyar a niños en el desarrollo de la educación e impulsar carreras de futuros tenistas.

En sus redes sociales siempre está presente. A finales del año pasado se graduó de comunicación en la Universidad del Este de Indiana, a través de un programa que la WTA le da a las jugadoras para tomar clases en línea mientras salen de gira.

Además, no dejó pasar el Día de Martin Luther King en Estados Unidos.

“Cada atleta tiene su propia postura de a quién apoya. Luther King es alguien que ha sido crucial, no sólo en mi país sino en el mundo. En la cita que puse de él en redes sociales expreso mi empatía. Todos los deportistas tienen algo en lo que se interesan más”, compartió.

Sloane fue la más joven en ser tres veces campeona del Grand Slam Junior, y lo más alto que ha llegado en el ranking ha sido el lugar 11.

—¿Qué significa para ti haber crecido en un núcleo familiar en el que tus padres fueron atletas? Tu madre fue nadadora y tu padre jugador de futbol americano.

“Soy una persona muy competitiva. Tener unos padres que son atletas ayuda, ellos siempre me animaron a hacer lo que yo decidiera, y nunca me obligaron a jugar deportes, solo caí en esto”.

Sloane perdió a su padre durante la infancia, y su padrastro, también involucrado en el deporte, guió su educación.

“Mi padre siempre me motivó a hacer lo que yo eligiera y si quería ser atleta o doctor, donde mi corazón estuviera”.