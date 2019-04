En el 2013 Fidel Kuri Grajales se convirtió en propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz y desde su llegada han pasado 10 entrenadores diferentes, aunque Carlos Reinoso y Juan Antonio Luna estuvieron en una ocasión previa a cargo del equipo.

Los procesos en la dirección técnica desde que el equipo regresó a primera división han durado un promedio de seis meses.

“Veracruz es una plaza difícil para los entrenadores porque hay que estar cuidando a los jugadores, hay mucha fiesta; entonces necesitas tener un entrenador muy enérgico, un director deportivo que los esté cuidando constantemente porque si no, no se lograrán los resultados esperados. A mí me costó mucho trabajo, cuando estuve llevé a Cuauhtémoc Blanco, quien significó un líder en la cancha y ayudó a conjuntar el equipo; a que no estuvieran todo el día en la fiesta porque él siempre se guardaba y era un gran ejemplo para sus compañeros”, comenta a El Economista Raúl Quintana, ex director técnico del equipo del puerto.

También, manejar a un equipo con menos recursos comparado con otros equipos de la Liga es un reto. Este Clausura 2019 con 22.8 millones de dólares, Tiburones es la segunda plantilla con menor valor del torneo.

Y no sólo eso, las deudas del club con los jugadores también ha sido una mala experiencia. De acuerdo con un reporte de ESPN, en el actual torneo no se ha pagado el último mes y medio de sueldo a la plantilla del equipo.

Otro factor que complica la estancia de los entrenadores es la constante lucha por no descender, ya que junto a Zacatepec son los dos equipos con mayor número de descensos con un total de cinco; lo que implica que cada entrenador que tome las riendas del club está obligado a tener resultados inmediatos.

“Tu ahorita llevas a un entrenador a Veracruz y con el sistema de competencia de torneos cortos si los primeros tres meses no logras por lo menos unos 18 puntos ya estás muerto. No hay una estructura bien hecha para el futuro del club”, comentó Quintana, quien menciona que lo mejor que podría hacer Kuri es descender y reiniciar desde cero invirtiendo en su plantilla los 120 millones que gastaría para mantener al equipo.

Aunque los planes de Fidel Kuri es pagar para mantener al equipo, pues el mismo directivo aseguró que Enrique Meza será el nuevo entrenador de Veracruz y a la dirección deportiva llegará Jorge Urdiales.