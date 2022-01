Impedir a los atletas expresarse en redes sociales sobre las autoridades del deporte en México tiene una razón más profunda.

No es un secreto que por generaciones los deportistas han levantado la voz de manera pública para expresar inconformidades, lo que ha cambiado es que en la era digital se toman las cuentas personales para amplificar los mensajes.

Alzar la voz fue algo que la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, hizo en el 2008 al anunciar en una rueda de prensa su interés por retirarse del atletismo debido a presuntos actos de corrupción en el deporte mexicano. Para entonces, Guevara ya había ganado la medalla de plata en los 400 metros planos de los Olímpicos de Atenas 2004 y el cuarto lugar en los Mundiales de Osaka 2007.

"Es una decisión personal, son muchos años de impunidad (...) Me siento consternada, me siento ofendida, lo poco de hambre que me quedaba se acabó después del mundial de Osaka, cuando tuve acceso a la información y pude tener pruebas para denunciar antes (...) No hay manera de arreglar el espejo porque la confianza está rota", dijo en la época cuando Carlos Hermosillo presidía la Comisión.

En el último año, que fue olímpico, atletas convencionales y del deporte adaptado evidenciaron la falta de comunicación o claridad de las autoridades en casos como: la demanda de los nadadores por no recibir respuesta de la Federación Mexicana de Natación; el engaño del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California al no entregar en tiempo, el estímulo económico por una medalla olímpica de bronce en halterofilia; o el caso de la ciclista Jessica Salazar, cuando la Federación Mexicana de Ciclismo le otorgó plaza olímpica en una prueba que no es su especialidad.

Si observamos detrás de estas acciones y antecedentes, las interrogantes son:

—¿Cuántas plataformas de atención o resolución de conflictos promueven todas las instituciones del deporte en México?

—¿Qué canales de comunicación ininterrumpida promueve la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte?

Este diario se acercó a atletas olímpicos, paralímpicos, empresarios del deporte, ex deportistas y representantes para preguntar propuestas que podrían mejorar la comunicación entre autoridades y deportistas. Sus respuestas primero, ante el nuevo criterio de las redes sociales, converge en que es un acto de censura y que las redes sociales pueden ocuparse para expresarse de manera responsable, informada y con pruebas. El panorama se aprecia sin comunicación constante por parte de las autoridades.

A continuación se hace una selección de las propuestas, en cita directa y tomando en cuenta que algunas fuentes pidieron anonimato. Entre las voces encontramos a Amalia Pérez, halterista seis veces medallista en Paralímpicos; Diego del Real, lanzador de martillo; Fernando Platas, exclavadista olímpico y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y Alejandra Maffey, representante de atletas en Neta Agencia Deportiva.

Sobre el uso de redes sociales:

Que promuevan constantemente su infraestructura, espacios, materiales, lugares de trabajo, entrenadores especiales para mejorar la calidad de cualquier deportista.

Que den a conocer el trabajo de los atletas.

No se debe limitar la libre expresión, esto no va de la mano con los parámetros para ser acreedor a los apoyos son dos cosas diferentes.

Es el derecho de los atletas expresarse, no creo que debería de estar en discusión esto. Debería buscarse la mejor forma de comunicarse con ellos, escuchar sus opiniones.

Dejar de penalizar a los atletas por explayarse en redes sociales, me suena a censura y los atletas afuera lo van a percibir de la misma manera.

Los atletas deben usar las redes sociales como medios de amplificación de un mensaje. No es una plataforma de quejas. En vez de eso, que se use como algo más propositivo y creativo.

Sobre la apertura a la comunicación e información:

Pláticas con los atletas sobre cuáles son sus responsabilidades y derechos. Un contrato no alcanza a permear todo eso.

Una de las acciones que pudiera ayudar a la comunicación es el acercamiento de las autoridades hacia los atletas y acciones conjuntas de las instancias gubernamentales con el COM y el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME).

Que las autoridades se comuniquen con cada atleta para conocer sobre sus necesidades y requerimientos.

“Abrirnos las puertas, hemos solicitado reuniones, apoyo, congresos, mesas de trabajo que tengan un proyecto con metas y sean en todo el país”.

Que exista un departamento de defensa al deportista y un Comité de atletas que tenga voz tanto dentro de Conade como en el COM y con los paratletas.

Crear un sistema de apoyo deportivo con las Federaciones, pues son el filtro para que los atletas tengamos tanto promoción como becas.

Que las autoridades propongan un medio donde nos podamos expresar para que se resuelvan nuestras inquietudes.

Tener convocatorias clasificatorias a eventos internacionales claras y justas. Muchas veces se piden requisitos para clasificar a alguna competencia que favorecen a unos más que a otros y no se dan a conocer los requisitos de manera pública.

Comunicación más seguida de parte de instituciones hacia atletas. Pasa muy seguido que se corta la comunicación completamente por parte de autoridades en cuanto a comunicados y avisos. La comunicación puede ser por e-mails, llamadas, mensajes, etc.

Se podría tener a un atleta en el Comité Técnico de las Federaciones para exponer los intereses de los mismos.

Por un lado, Conade quiere apretar, que no le digan nada, pero no generan una estrategia para que todo sea más transparente y que el actuar de las autoridades del deporte sea conforme a lineamientos. Si las cosas están claras, la crítica será mínima.

Para hacer la crítica se debe ser cauto, objetivo, no visceral y que no esté mal infundada, es parte de una educación. Pero por otro lado, si una crítica con estas características les va a quitar sus becas eso les va a coartar sus posibilidades de desarrollo.

Una Comisión de atletas puede trabajar para la protección de los derechos y la profesionalización del deporte.

Parece un tema de censura y no pueden amedrentar a los deportistas con cosas que saben que necesitan como es el apoyo económico. Eso es no estar abierto a la crítica constructiva, a la retroalimentación de cómo hacer las cosas mejor.

Es vital tener una retroalimentación en el equipo, inclusive opiniones que sumen o aporten visiones para que se logre el resultado de los atletas. La comunicación es de ida y vuelta.

Definir ya de manera programada los criterios de selección a Juegos y el nivel ya sea ranking o marcas o lo que sea, para ser acreedores a los apoyos y becas.

Comunicación constante con los atletas y entrenadores, durante los procesos y evaluaciones, que permitan aclarar y mejorar la retroalimentación.

Permitir que los atletas tengan una vía para aclarar dudas o exponer casos extraordinarios a evaluar.

Un canal de comunicación constante con los involucrados en los procesos (Federaciones, entrenadores y atletas) donde se pueda repasar y comunicar de manera constante todos los puntos generales y específicos de criterios de selección y evaluaciones.

El contacto inicial con los atletas debe ser la Federación correspondiente. Una Federación funcional, profesional y con los atletas como prioridad puede ser mediador para resolver conflictos ante las autoridades estatales o federales.

Conade tenga cercanía con las Federaciones y establezca protocolos de resolución de controversias. Con este mecanismo seguramente el 50-70% de las inquietudes pueden ser atendidas.

En caso de temas que rebasen a una Federación, la Conade ponga un departamento de atención al atleta, que lleve un esquema de seguimiento de sus procesos de desarrollo y de comunicación constante.

Una institución funcional que opera con excelencia es la solución para evitar el descontento de los atletas.

Estamos muy lejos de tener autoridades que se entreguen a los intereses de los atletas por encima de los intereses propios.

Como representantes tenemos que avisar a los atletas sobre los cambios o requisitos que pidan las autoridades. Mejorar los canales de comunicación y propongo que a los atletas se les den cursos de capacitación haciéndoles ver la importancia que tiene conocer la ley, la carta olímpica, la gaceta, etc. Que sea un requisito.

Debe haber apertura al diálogo. Atletas me comentan que Ana Guevara no les da la apertura, no los saluda, no hay mensajes de texto. Que la puerta de la directora de Conade esté abierta, de los encargados de la Calidad de Deporte, Federaciones, institutos. Que se les tomen llamadas, contesten mensajes, pues se supone que trabajan a favor de la carrera deportiva de ellos.

Los atletas pocas veces tienen voz y voto. ¿por qué los atletas no pudieron votar para las elecciones del COM?

Estar abiertos a la crítica de tal manera que existan las áreas de discusión y debate. Dejar egos, mentalidad de sentirse atacados y verlos como un sano desafío. La retroalimentación provee mejora constante.

