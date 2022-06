“Tener a Jennifer Hermoso en Tuzos Femenil lo veíamos como una posibilidad lejana, pero gracias al esfuerzo de su representante y del club pudimos llegar a un buen término y traer a una figura de este calibre en México”. El vicepresidente de Grupo Pachuca, Martín Peláez explica a El Economista ¿Cómo se logró convencer a la épica goleadora de la Selección española (42 goles) y del Barcelona (181) a mudarse a Pachuca por los próximos dos años?

Hidalgo no se encuentra ni entre las 10 ciudades más grandes de la República Mexicana, ocupa el lugar 16 a nivel nacional por su número de habitantes con 3.1 millones, se ubica a 65 kilómetros de la principal urbe Ciudad de México y de acuerdo a los informes de Inegi, es la entidad federativa número 19 (entre las 32) en cuanto a su contribución económica al país. Además, es un enclave industrial para la región del Valle de México. En cambio, Barcelona es reconocida como la décimo sexta mejor ciudad del mundo para vivir, según el reporte del 2021 del diario británico The Economist sobre las 140 urbes del planeta con mejor calidad de vida. Jennifer Hermoso nunca ha viajado a Pachuca.

“Pachuca es una ciudad segura, tranquila, cerca de la ciudad de México, Querétaro. Estamos bien ubicados y buscándole su casa, para que cuando llegue esté tranquila y a gusto. Lo más importante es que se convenció del proyecto, se enamoró, es una ganadora como la institución, una profesional, quizá no le preocupa tanto no estar en una ciudad turística sino tener instalaciones de primer mundo, un plantel que pueda ser campeón, que pueda competir, trascender y que le brinde todo lo que una jugadora necesita como nutriólogos, fisioterapeutas, instalaciones propias de la femenil, jugar en un estadio de primer nivel. Uno de los puntos clave que Jenni y su representante me externaron es que desde el primer momento se sintió muy valorada, no es una cuestión de dinero, porque otros clubes del mundo se lo pueden ofrecer, incluso más que nosotros. Me dijo ‘vamos a hacer historia Martín’”.

Por dinero, medios españoles mencionan que en el club Barcelona percibía 120,000 euros al año, es decir, 2.5 millones de pesos aproximadamente. El próximo 30 de junio, la delantera vería el final de su contrato y apenas el pasado 19 de junio, el equipo fichó a la brasileña Geyse Ferreira, máxima artillera de la Liga Iberdrola (20). Pero en México, desde hace dos meses y medio, Grupo Pachuca ya se había adelantado a la propuesta. Las personas más importantes en el proceso fueron Edgar Merino su agente y Charlyn Corral, subcampeona de goleo del Clausura 2022 en la Liga MX Femenil y ex jugadora del Atlético de Madrid, que es la única mexicana con un premio Pichichi como máxima anotadora en la temporada 2017-18 de la liga española.

“Hermoso no viajó a Pachuca, no ha venido nunca, todo lo conoció a través de videos y cosas que le hemos mandado, pláticas, zooms. También nos ayudó que tenemos a Charlyn Corral, fue clave para la negociación, porque son amigas, se conocen. Nos habló primero sobre la ilusión de tener una compañera de ese nivel, segundo, nos decía que Jennifer es ganadora, líder, comprometida, guerrera. Su talento es fuera de serie”.

