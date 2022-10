Pachuca gana título de Liga MX con marcador histórico

Tuzos se reencontró con el campeonato de la primera división mexicana luego de imponerse 8-2 en el marcador global de la final ante Toluca. Con goles de Víctor Guzmán (45+3’), Nicolás Ibáñez (51’) y Gustavo Cabral (75’), el cuadro blanquiazul ganó el juego de vuelta por 3-1 y así levantó su séptimo título de liga en su historia.

Cabe destacar que el escandaloso resultado igualó la mayor diferencia en una final del futbol nacional, pues seis tantos entre ambos equipos solo se había visto en el Verano 2000 cuando Toluca triunfó sobre Santos por 7-1. Los dirigidos por Guillermo Almada lograron lo que ningún otro equipo en la historia de la Liga MX: anotar ocho goles en una final.

El resultado también hizo que Pachuca se consagrara como uno de los dos equipos con más campeonatos en la historia de los torneos cortos, todos los que tiene en sus vitrinas. Curiosamente, los Diablos Rojos ahora comparten el récord del rubro mencionado, pues también han sumado siete trofeos semestrales desde que fueron introducidos en 1996.

Las acciones del encuentro no dieron tregua a la afición que se dio cita para ver el título de los locales o la proeza de los mexiquenses, misma que no ocurrió pese a la intensidad que le pusieron los jugadores desde el silbatazo inicial. Contrario a lo que algunos esperaban, los Tuzos no especularon con el resultado y jugaron de tú a tú pese a tener una ventaja de cuatro goles.

Toluca tuvo el escenario casi ideal luego de encontrar el primer gol de la hazaña apenas a los 21 minutos de juego, obra de Raúl López, que disparó de larga distancia para vencer a Óscar Ustari. Por intensidad no quedaron a deber los Diablos, sin embargo poco pudieron hacer para vulnerar la zona baja de sus rivales.

En la recta final del primer tiempo, Pachuca se fue encima para buscar el empate y lo consiguió en el tiempo agregado. Cuando Tiago Volpi se había puesto la capa de héroe al atajar un penal, una desatención a balón parado terminó con Víctor Guzmán rematando hacia las redes.

Para el complemento, los Tuzos volvieron a demostrar su contundencia y apenas a los seis minutos de las acciones, Nicolás Ibáñez enmendó su fallo desde los 11 pasos al marcar el segundo tanto local de la noche con una jugada de pizarrón que salió a la perfección. Pese a que la afición de los visitantes no dejó de alentar, los jugadores no volvieron a conectar con el partido y, si antes no pudieron ser constantes al ataque, con la losa de remontar una diferencia de seis goles en menos de 40 minutos.

Ya con el trámite de finalizar los 90 minutos, Gustavo Cabral tomó la responsabilidad de tirar el segundo penal de la noche a favor de los hidalguenses y lo anotó engañando al arquero de Toluca al minuto 75 para cerrar el marcador. En los últimos minutos, la afición de Pachuca se dedicó a esperar el silbatazo final para poder celebrar la séptima estrella de su equipo.

deportes@eleconomista.mx