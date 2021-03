Después de una semana de acciones en el Miami Open, Naomi Osaka y Diego Schwartzman protagonizan las fases finales al romper sus propios récords en esta competencia. La japonesa clasificó por primera vez a cuartos de final y el argentino por primera vez a octavos en las ramas individuales de este torneo, nacido en 1985.

Naomi Osaka, la atleta femenina mejor pagada de 2020 (de acuerdo con Forbes), derrotó a la belga Elise Mertens (3-6 y 3-6) para acceder a sus primeros cuartos de final del Miami Open, en el que ha competido desde 2016 sin pasar de la tercera ronda. De ganar este certamen, podría retomar el número uno del ranking mundial (WTA), aunque eso no le obsesiona:

“Entiendo lo importante que es y el honor que significaría volver a ser número uno, pero he aprendido que mi cabeza no funciona si empiezo a pensar sobre 'lo que podría ser', así que en lo único que me centro es en que estoy jugando este torneo y que en cada ronda me enfrento a una rival durísima”, le dijo a Punto de Break.

Naomi ha ganado cuatro Grand Slams en su carrera de siete años, y dos de ellos fueron en territorio estadounidense (US Open 2018 y 2020). En categoría WTA 1000 solo ha ganado dos torneos: Indian Wells en 2018 y el China Open en 2019. Con el resultado sobre Mertens, acumula 23 victorias consecutivas, un récord que, desde el año 2000, solo tienen otras cuatro jugadoras en el mundo: las hermanas Venus y Serena Williams, Victoria Azarenka y Justine Henin.

“Diría que soy más fuerte mentalmente a la hora de remontar cualquier situación. Siento que el tenis es un deporte que está en constante evolución, siempre hay nuevas jugadoras con las que adoptar diferentes estrategias. Creo que debes ser capaz de adaptarte cada vez más rápido mientras tienes un patrón fijado que te de buenos resultados”, concluyó.

Tres de las cinco mejor sembradas se mantienen en el Miami Open 2021: la australiana Ashleigh Barty (ranking 1 WTA), Osaka (2) y la ucraniana Elina Svitolina (5), quienes se enfrentarán a la bielorrusa Aryna Sabalenka (7), la letona Anastasija Sevastova (57) y la griega Maria Sakkari (23), respectivamente, en los cuartos de final.

En la rama varonil individual, Daniel Schwartzman consiguió, por primera vez, su pase a octavos de final tras superar al francés Adrian Mannarino; el argentino ha participado en Miami desde 2013 y su alcance más lejano fueron las terceras rondas de 2017 y 2018.

Schwartzman es el único latinoamericano que sobrevive a estas alturas del torneo en la rama individual; el otro era el colombiano Daniel Galán, quien quedó hasta la tercera ronda al caer 7-6 y 6-3 ante el italiano Lorenzo Sonego.

El próximo rival del argentino será el joven estadounidense Sebastian Korda, de 20 años, hijo del checo Petr Korda, campeón del Australian Open en 1998. Schwartzman tiene cuatro títulos individuales en su carrera y ninguno de ellos ha sido un Másters 1000 ni un Grand Slam; su mejor desempeño en un 1000 fue en 2020, cuando perdió la final del Italian Open ante Rafael Nadal.

En la rama varonil sobreviven cuatro de los mejores cinco sembrados al principio del torneo: el ruso Daniil Medvedev (ranking 2 ATP), el griego Stefanos Tsitsipas (5), el ruso Andrey Rublev (8) y Schwartzman (9); solo el alemán Alexander Zverev (7), campeón del Abierto de Acapulco hace unas semanas, fue eliminado apenas en segunda ronda.

La final del Miami Open será el domingo 4 de abril. Es el primer Masters 1000 con categoría femenil y varonil en lo que va del año, ya que el de Dubai fue solo para mujeres. La bolsa total del torneo será de 6.6 millones de dólares, una caída del 65.6% en comparación con lo que se había destinado para 2020, aunque ese año no se realizó por la pandemia.

Serena Williams es la máxima ganadora en la historia de este torneo con ocho títulos, pero en este 2021 se retiró tras una cirugía bucal. En la rama varonil, ese récord está empatado entre Novak Djokovic y Andre Agassi, con seis.

