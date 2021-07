La selección femenil mexicana de softbol ofreció disculpas en redes sociales ante la controversia que se desató luego de que las boxeadoras mexicanas Esmeralda Falcón y Brianda Tamara denunciaron que las integrantes del equipo tiraron a la basura los uniformes con los que compitieron en Tokio 2020.

Tras críticas en redes sociales y reprimendas de la Federación Mexicana de Softbol, las jugadoras argumentaron que no tenían los medios suficientes para transportar todos sus artículos deportivos.

"No teníamos intención de faltarle el respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. No teníamos intención de ignorar lo que significa estar en los Juegos Olímpicos para tantos. Nos llevamos a casa todos nuestros uniformes de juego, ropa bordada y equipo de softbol lo que podía caber en una sola maleta. Entendemos que eso no es excusa para dar la impresión de desprecio por un evento tan histórico", publicó la seleccionada mexicana de softbol Suzannah Brookshire-Gonzales en su cuenta de Instagram.

"Estamos indignados con la (s) jugadora (s) y se realizará una investigación a fondo para encontrar a la (s) responsable (s) de estos actos aplicando las debidas sanciones", fue la postura que fijó la Federación Mexicana de Softbol (FMS) en un comunicado.

El organismo también anunció que en caso de comprobarse la denuncia, las jugadoras quedarían fuera del próximo ciclo olímpico.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara (@BriandaTamara) July 29, 2021

Ante la denuncia de las boxeadoras, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, justificó a título personal la decisión de las softbolistas de dejar sus uniformes por un tema de "sobrepeso" para el viaje de regreso.

"No es lo mismo empacar 33 bates que traemos que empacar un par de guantes, todo el equipo que traemos es demasiado: equipo de protección, doble careta, cascos, uniformes de entrenamiento, de juego; es sobrepeso y lo tiras en la basura", dijo Guerrero en declaraciones para la televisión mexicana.

Con una base de jugadoras nacidas en Estados Unidos con padres o abuelos de México, el equipo finalizó en el cuarto lugar del torneo de softbol, en el que Japón ganó oro; Estados Unidos, plata; y Canadá, bronce.

