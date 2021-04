New Era tendrá presencia en el uniforme de ocho de los 18 equipos que participarán en la temporada 2021 de la LMB. Su expansión en territorio mexicano comenzó en 2012, desde entonces ha construido sociedades que contribuyen a la profesionalización del beisbol y a su posicionamiento en nuestro país.

La marca licenciataria de gorras oficiales de la Liga MX, LMB, LMP, LFA y LNBP extendió su dominio en 2019 a la confección de uniformes para el Rey de los deportes. David Pérez, General Manager de New Era México, compartió a este diario que el beisbol es el deporte más importante de la marca en nuestro país, a través de la venta de alrededor de 120,000 gorras al año de la LMB y de 150,000 en la LMP, según los registros del año 2019.

En 2012 New Era estableció sus oficinas en México y "empezamos a atender de cerca a los equipos. Nos dimos cuenta de que no había contratos de licenciamiento, realmente, los equipos compraban para sus necesidades y los vendían, algunos dentro de los estadios, los poquitos que tenían algún tipo de tienda para vender”, explicó el ejecutivo a este medio.

“Ya teniendo una oficina en México, empezamos a trabajar con los equipos. En su momento el presidente de la liga era Plinio Escalante, con el que se trabajó para hacer un contrato (directo) entre New Era y la LMB, porque antes el contrato de la compañía era con Minor League Beisbol, donde uno de los integrantes era la LMB".

Hasta antes del 2012, los equipos de la LMB adquirían en total alrededor de 4,000 gorras, principalmente para el uso del propio equipo y en gran parte para los Diablos Rojos del México; para el 2019 la marca vendió más de 250,000.

Esta asociación ha contribuido a ampliar los canales de ventas, pues además de en los estadios y en los centros comerciales, los pedidos se pueden hacer a través de internet, incluso la marca mantiene una alianza con Rappi para llevar al aficionado productos durante partidos importantes.

Elevar los estándares de las ligas mexicanas a los de Grandes Ligas también ha sido parte de la profesionalización, al garantizar a los fanáticos que la misma calidad, materiales y bordados que se usan en la fabricación de las gorras de equipos como los Yankees, también se usan para la gorra de los Tigres de Quintana Roo o para el Águila de Veracruz.

"Eso no pasaba con los uniformes, las marcas que les hacían los uniformes a los equipos de beisbol en México antes de New Era eran marcas locales que hacían un buen esfuerzo y hacían un producto de una calidad lo mejor posible dadas las circunstancias, los precios a los que vendían eran muy baratos, la calidad de los uniformes no era la mejor".

Con la expansión de New Era en ocho uniformes de las novenas de la temporada 2020-21, acapara el 44% del mercado, el resto se reparte entre las marcas locales Arrieta (17%) , El siglo, Udi y NP.

Con equipos como Charros de Jalisco se ha logrado una sociedad con la marca al grado de no sólo convertirse en la gorra oficial y proporcionarles uniformes, también colocaron una tienda de primer nivel dentro del estadio de la que se beneficia el equipo a partir de las regalías y comisiones que genera al interior del recinto y con una tienda de primer nivel.

“El equipo ganó porque le pusimos una tienda que pudiera estar en el Yankee Stadium o en cualquier estadio de primerísimo nivel. Ese tipo de inversiones que hace New Era para el beisbol nos ha redituado no nada más en lo económico, sino en el posicionamiento de la marca. Somos en el mundo la marca líder en headwear y en México, por muchísimo, somos la única marca reconocida en gorras”.

Equipos LMB con más venta de mercancía de New Era

1. Diablos Rojos del México,

2. Sultanes de Monterrey

3. Tigres de Quintana Roo

Equipos LMP con más venta de mercancía de New Era

1. Tomateros,

2. Charros

3. Naranejeros

Producto de New Era más vendido en el besibol mexicano

Gorra 59 fifty

Equipos a los que viste New Era

Pericos

Diablos

Sultanes

Tigres

Bravos

Tecolotes

Toros

El Águila

