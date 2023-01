Nadal abre con victoria la defensa del título en Australia

RedacciónRafael Nadal superó su primer partido contra Jack Draper, que significó una victoria que esperó mucho, pues al ingresar al torneo, había perdido seis de siete juegos.

“Necesitaba una victoria, así que eso es lo principal. No importa el camino. Una victoria contra un oponente difícil. Ganar contra Jack, como dije antes de que comenzara el torneo, ha sido una de las primeras rondas más difíciles posibles para ser sembrado. Sabíamos que no iba a ser perfecto. No fue perfecto. Para ganarle a Jack, necesito hacer las cosas bien. Muy satisfecho con la victoria porque eso me da la oportunidad de jugar mañana nuevamente”.

El año pasado luchó con una lesión abdominal y considera que a través del trabajo duro ha encontrado su "servicio normal".

”Por supuesto, cuando rompes el abdomen dos veces, lleva un tiempo recuperar la confianza en el movimiento. Quiero decir, fue difícil para mí durante unos meses poner la pelota alta e ir a por la pelota. Cuando rompes el abdominal, empiezas a protegerte, poniendo la pelota más a la izquierda, tratando de no hacer el movimiento, el movimiento completo, con el abdominal”.

De vuelta en el Abierto de Australia por primera vez desde su épica remontada en cinco sets en la final de 2022, Nadal cumplió en los momentos cruciales de una victoria por 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 contra el debutante de 21 años para llegar a la segunda ronda de Melbourne por décimo séptima vez.

“Necesito seguir mejorando en todos los aspectos de mi juego. Pero no estoy jugando mal, ¿sabes? Solo necesito mantener el nivel positivo durante [un] tiempo más prolongado. Estoy en un momento que estoy más arriba y abajo”.

Nadal busca su tercer título del Abierto de Australia (2009, 2022) y su Grand Slam 23. Se enfrentará a Mackenzie McDonald en la segunda ronda.