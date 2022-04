El golf de clase mundial intenta consolidar sus swings en un mercado de más de 650 millones de habitantes, la región de Latinoamérica, y para cumplir con ese objetivo uno de sus principales bastiones es México, donde entre el 28 de abril y 1 de mayo se celebra la primera edición del México Open at Vidanta como parte del calendario del PGA Tour.

Fue en 2007 cuando el PGA Tour abrió las puertas de su calendario más allá de Estados Unidos y Canadá, apuntando hacia Latinoamérica, donde el primer torneo que celebró fue el World Wide Technology Championship de Mayakoba. Entre 2017 y 2020 se sumó el World Golf Championship México, celebrado en Chapultepec, y a partir de 2022 se encuentra el México Open at Vidanta, que disputa en Puerto Vallarta, Jalisco.

Con Mayakoba y Vidanta, México es el único país de Latinoamérica y el Caribe que recibe dos torneos del PGA Tour en la temporada 2021-22, aunque en total la región tiene cinco contando los que se celebran en Bermuda, Puerto Rico y República Dominicana. De las 47 competencias que se disputan en este ciclo, 38 tienen sede en Estados Unidos, dos más en Escocia, una en Japón, otra en Canadá y cinco entre los territorios latinos y caribeños.

“PGA Tour ha hecho de México y de América Latina una prioridad con el objetivo de potenciar el juego de golf en los mercados emergentes. Ahora, con dos eventos del PGA Tour en México, el México Open at Vidanta y el World Wide Technologies Championship at Mayakoba, así como también el PGA Tour Latinoamérica, todas son excelentes vías para inspirar y desarrollar a las estrellas del mañana, además de entretener a los fanáticos en México”, señaló PGA Tour a El Economista previo al inicio del torneo en Vallarta.

Los planes de expansión del PGA Tour han avanzado en los últimos 15 años. Además de su constancia en Latinoamérica y el Caribe, también abrió sus sedes en el Lejano Oriente, contando con torneos en Japón, China, Corea del Sur y Malasia, así como la creación de una oficina en Tokio. Sin embargo, ese plan de crecimiento global todavía está lejos en comparación del DP World Tour (antes Tour Europeo), que se disputa en 27 países, incluyendo territorios como Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

El torneo de Vidanta 2022 tiene la bolsa más alta de los campeonatos del PGA Tour celebrados en Latinoamérica y el Caribe en la presente temporada, con un total de 7.3 millones de dólares, que superan los 7.2 millones de Mayakoba y los 6.5 millones de Bermuda. En cuanto al empuje deportivo, en Vallarta participan 14 golfistas latinoamericanos, de los cuales 10 son mexicanos.

“PGA Tour está muy complacido de asociarse con el México Open para dar vida a este evento por primera vez en el calendario. Con el apoyo de Grupo Salinas, la experiencia ha sido de primer nivel en todos los sentidos, tanto para los jugadores como para los espectadores y esperamos una gran semana”.

Al ser parte del PGA Tour, el torneo de Vallarta recompensará con 500 puntos para la FedEx Cup al campeón, además de un premio económico de 1.3 millones de dólares, doblando la cantidad que se llevó Chad Ramey en el último torneo celebrado en Latinoamérica esta temporada, en República Dominicana, donde ganó 666,000 dólares. Con una apertura del 100% de aforo en los campos de Vidanta y precios de boletos entre los 2,000 y 7,000 pesos, la expectativa de derrama económica para México durante los cuatro días es superar los 97 millones de dólares que se lograron en 2019 en Chapultepec con el World Golf Championship.

¿El México Open at Vidanta permitirá a México recibir más torneos del PGA Tour?

“Estamos encantados con la trayectoria de los dos eventos del PGA Tour en México (Mayakoba y Vidanta), así como con el progreso que hemos logrado con PGA Tour Latinoamérica desde 2012. Actualmente, nuestro enfoque es garantizar el éxito a largo plazo de estos dos eventos y un mayor crecimiento del PGA Tour Latinoamérica mientras que trabajamos para que nuestro deporte llegue a todos”, respondió la oficina del PGA Tour a este diario.

Dentro del field de 144 golfistas para el México Open se encuentran seis dentro del Top 50 del ranking mundial: el español Jon Rahm (número 3), el mexicano Abraham Ancer (18) y los estadounidenses Tony Finau (25), Kevin Na (32), Patrick Reed (33) y Cameron Tringale (50). El tamaulipeco Ancer recalca la motivación que le da el que el PGA Tour esté asumiendo relaciones cada vez más fuertes con México.

“Es grandioso tener dos eventos del PGA Tour en nuestro país. Es realmente importante porque se crea más conciencia al ver un poco del golf que se juega en nuestro país, lo cual no es muy común, pero poco a poco se está volviendo mucho más popular (...) También crea oportunidades para que más mexicanos no solo jueguen un evento en nuestro país y experimenten lo que es jugar a este nivel, sino que las lecciones que aprenden en un evento como este no tienen precio”.

PGA Tour también confirmó a este diario que parte de los ingresos por el evento de esta semana en Vallarta, sin especificar el monto o porcentaje, será destinado a apoyar a la organización First Tee México, creada por Grupo Salinas en 2017 y cuyo objetivo es abrir puertas a los jóvenes golfistas mexicanos para desarrollar el juego y sus valores en nueve regiones del país.

El México Open at Vidanta se encuentra en el último tercio de la temporada, en la que los resultados empiezan a ser cruciales para las aspiraciones a los playoffs de la FedEx Cup. Después del torneo en Vallarta se celebrarán otros cuatro campeonatos en el mes de mayo: Wells Fargo, AT&T Byron Nelson, el PGA Championship (segundo major de la temporada) y el Charles Schwab Challenge, todos en Estados Unidos. A nivel internacional solo restarán las visitas a Canadá y Escocia entre junio y julio.

