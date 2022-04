Los logros en los Maratones de la keniata Peres Jepchirchir son una lectura de récords que se vuelven cada vez más difíciles de superar. Jepchirchir ganó el lunes, el tercer tiempo más rápido en la historia del Maratón de Boston, terminando en 2 horas, 21 minutos y un segundo. Con esto, sumó su quinta carrera consecutiva de 42.2 km en poco más de dos años, y además, se convirtió en la primer atleta en ganar el maratón olímpico, el maratón de la ciudad de Nueva York y el de Boston.

“Cuando ves el final y cuando ves la cinta para el final, ahí es donde viene la fuerza”, dijo Jepchirchir, una madre de 28 años, en USA Network.

En los Juegos de Tokio 2020, después de subir al podio con la medalla de oro, Jepchirchir ya sabía que contaba con el nivel para volver al podio en la primavera.

”Mi preparación para Boston ha sido muy buena, he tenido suficiente tiempo para prepararme. En Boston estoy apuntando al podio”, dijo a Olympics.com después de una sesión de entrenamiento que hizo desde su casa en Kapsabet.

A sus 28 años visualiza en convertirse en la primera mujer en retener el título de maratón olímpico en París 2024. Su mentalidad al trazarse metas siempre se ha caracterizado desde su ascenso como corredora de fondo. Su despegue inició con el oro en el Campeonato Mundial de Medio Maratón de 2016 en Cardiff.

Antes de ese año, su vida en este deporte respondía a la necesidad de apoyar a su familia. Jepchirchir creció en una granja remota de Kenia en Kosaji en Turbo, donde fue seleccionada para representar a su nación. Compitió principalmente en carreras de 800 y 500 metros en la escuela antes de intentar algunas carreras a campo traviesa a nivel nacional, aprovechó la oportunidad.

Abandonó la escuela debido a la falta de cuotas y vio correr como una forma de prosperar en una gran familia polígama de 24. “La vida no fue fácil”, dijo en una entrevista con la televisión keniana KTN.

“Somos 24 hermanos y por eso decidí trabajar duro porque teníamos recursos mínimos en casa. La agricultura a pequeña escala era la única fuente de ingresos para nuestra familia".

En Cardiff, no fue considerada candidata a medalla a pesar de su serie de victorias en carreras de ruta, y fue solo la tercera corredora más rápida de su equipo. Pero con valentía llevó a sus compañeras de equipo a un final 1-2-3, la segunda vez en la historia del Campeonato que un país gana todas las medallas disponibles en el evento femenino. Esa victoria le dio confianza en sus habilidades.

“Nunca olvidaré el Medio Mundial en Cardiff en 2016. Esa es la primera vez que me probé y me di cuenta de que podía correr con los mejores y tengo el talento. No esperaba ganar el oro la primera vez que representé a Kenia”, aún recuerda.

Ha mantenido su nivel, después de tener a su bebé y de navegar los años de la pandemia que frenaron muchas competencias deportivas.

Hoy, otro objetivo es seguro.

“La otra cosa que sería lo mejor que podría hacer es intentar correr 2:15 en el maratón y tal vez después de Boston pueda obtener un recorrido más rápido para mejorar. Si puedo correr 2:15, entonces sabré que es fácil correr 2:14. Quiero ser una estrella... Todavía soy joven. Tengo muchos objetivos como el récord mundial en maratón. Tengo el récord mundial de medio maratón y ahora necesito el récord mundial de maratón”, dijo la quinta maratonista femenina más rápida de todos los tiempos.

