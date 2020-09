Lorenzo Mata anunció su retiro como jugador de baloncesto profesional para darle un giro a su carrera. El exseleccionado mexicano busca seguir ligado al deporte, en primera instancia como director de scouting en las regiones de California, Nevada y Arizona para Soles de Mexicali, así como con el proyecto de hacer crecer su marca, Matador Sports, primero con una línea de ropa y artículos deportivos edición limitada y a través de la apertura de una agencia de representación de jugadores.

La agencia contempla, de inicio, a basquetbolistas y beisbolistas y en el futuro buscará incursionar de lleno en la industria del entretenimiento.

En entrevista con El Economista, Lorenzo Mata compartió: “Ya tengo a varios jóvenes que antes de que dijera que iba a hacer una agencia y todo, me preguntaban, porque cuando saqué mi logo y empecé mi página, los jugadores me decían ‘oye vas a hacer una agencia, me voy contigo’; eso me ayudó a tomar la decisión”.

Durante su carrera como basquetbolista, Mata se rodeó de especialistas que lo ayudaron a manejar sus finanzas, sus ahorros y a crear un plan de retiro. Una vez anunciada su separación como jugador, el exseleccionado mexicano ha continuado en movimiento entablando reuniones con sus personas de confianza, sobre todo en Los Ángeles, donde busca establecer su residencia.

“Estoy acostumbrado a estar activo, estar con gente y esa gente que te ayuda durante todo el proceso de tu carrera, a prepararte para el siguiente paso, son las personas que sabes que puedes comunicarte después de tu carrera”.

Como una de sus fortalezas para tomar el cargo de director de scouting en Soles, indicó que con anterioridad había ayudado a varios jugadores a llegar al basquetbol de México y también a aquellos que buscaban ir a Estados Unidos a una preparatoria.

“Sé reconocer el talento, qué es un jugador bueno y creo que les interesó esa posición para mí y les va a beneficiar mucho. He hablado con mis entrenadores, Sergio Valdeolmillos está muy entusiasmado y me quiere ayudar, quiere que vaya a Guadalajara con el equipo para ayudarle y al final es algo de lo que quiero hacer, una persona que va a diferentes clubes y ayuda a los jugadores a mejorar, no como jugador, pero en cómo ser parte de un club ganador, qué es lo que necesita para ganar porque no muchos jugadores saben la receta ganadora”.

Por ahora Lorenzo se encuentra trabajando en la iniciativa “Una canasta por México” en la que lo acompañan los basquetbolistas Jorge Gutiérrez, Francisco Cruz, Gabriel Girón e Israel Gutiérrez, que busca recaudar fondos para entregar alimentos a niños vulnerables durante la cuarentena por el Covid-19. Parte de las ganancias por su línea de ropa serán destinadas a este fin.

De los 12 Guerreros que acompañaron a Mata en el campeonato FIBA Américas 2013, Héctor Hernández, David Pery Meza, Orlando Méndez y Lorenzo Mata anunciaron su retiro de la Selección Nacional en años recientes, sin embargo, a excepción de Mata, los demás continúan su trayectoria como jugadores de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Entre otros de los grandes nombres del baloncesto mexicano que se han retirado en la última década están el de Omar Quintero, quien tras 20 años como jugador, decidió permanecer ligado a las duelas como entrenador de la LNBP. Alonso Izaguirre, quien se retiró en 2014, también continuó su trabajo en la LNBP y ocupó el cargo de comisionado general de la liga.

El conflicto:

23 de marzo 2019:

Xóchitl Lagarda es electa presidenta de Ademeba.

3 de diciembre 2019:

Ademeba suspendió, con efecto inmediato, a las asociaciones locales de Tamaulipas y Sonora por conspirar para quitarla del cargo y crear una federación paralela.

23 de diciembre 2019:

19 presidentes de 35 agrupaciones que integran Ademeba enviaron una carta a Lagarda Burton, con copia a Carlos Alves, director de FIBA América, donde se señala que la presidenta incurrió en ilegalidad al no respetar los estatutos del organismo.

10 de febrero 2020:

FIBA decretó la suspensión de Ademeba por incumplir sus estatutos y sus obligaciones federativas.

12 de febrero 2020:

La Asociación convocó a una rueda de prensa en la que Ana Guevara calificó como “una falta de respeto” el dictamen de la FIBA.

27 de marzo 2020:

FIBA ratificó la suspensión, debido a que Ademeba no cumplió con las obligaciones mínimas.

27 de agosto 2020:

El TAS falló en contra de Ademeba y en favor de FIBA.

