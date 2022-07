A pesar de que los dirigentes del All England Club hicieron todo lo posible para que la edición 135 del torneo de Wimbledon no se viera afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la vencedora de la rama de singles femenil no pudo evitar traer este tema a la mesa de conversación en el último día y más aún con toda la faramalla por ser la que finalmente se quedó con el trofeo.

La ganadora fue Elena Rykabina, una tenista que en el papel no ocasionaba mayores problemas porque, desde 2018, representa a Kazajistán a nivel profesional. Sin embargo, es originaria de Moscú, sus padres todavía viven en dicha ciudad y fue forjada en una escuela de tradición tenística rusa como el Spartak Tennis Club. Todos esos datos se convirtieron en polémica y crítica hacia Wimbledon 2022 al momento de la entrega del trofeo.

Rykabina tiene 23 años y desde los 19 empezó a representar a Kazajistán debido a que la federación de tenis de este país le ofreció mejores posibilidades económicas. Desde entonces, acumula nueve finales de singles con tres títulos, incluyendo el de Wimbledon 2022, así como un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde perdió la medalla de bronce ante la ucraniana Elina Svitolina.

No pone en duda su nacionalidad kazaja y eso lo destacó durante las conferencias de prensa de Wimbledon, en las que muchos periodistas aprovecharon para cuestionarla sobre sus orígenes y cómo se sentía respecto a que ella sí pudiera participar en el torneo, a diferencia de otros tenistas nacidos en Rusia y Bielorrusia, como Daniil Medvedev o Viktoria Azarenka.

“¿Qué significa para mí sentir? Bueno, estoy jugando al tenis, así que estoy disfrutando mi tiempo aquí. Lo siento por los jugadores que no pudieron venir, pero yo estoy disfrutando jugar aquí, en el escenario más grande, disfruto mi tiempo y trato de hacerlo lo mejor posible. Juego para Kazajistán durante mucho tiempo y estoy feliz de representar a este país”.

A pesar de los constantes cuestionamientos sobre su sentir de Rusia y la guerra (con Ucrania), Rykabina mantuvo la concentración durante el torneo para ir superando a rivales como Bianca Andreescu (Canadá), Zheng Qinwen (China), Petra Martic (Croacia), así como a las más duras: Simona Halep (Rumania) en semifinales y Ons Jabeur (Túnez) en la final, que ganó por parciales de 3-6, 6-2, 6-2.

Ningún jugador de origen kazajo de singles había llegado a una semifinal importante antes de la carrera de Rybakina en las últimas dos semanas. Ella ya era una estrella en ascenso desde antes de la pandemia, cuando llegó a cuatro finales en sus primeros cinco torneos de la WTA de 2020 y ascendió al puesto 17 en el ranking, pero su confirmación llegó en 2022 con una victoria en el Grand Slam británico.

Pero en la conferencia posterior a su coronación, Rykabina no aguantó más y estalló en llanto ante los constantes cuestionamientos sobre sus orígenes, pues esta vez se le pidió que condenara al presidente ruso Vladimir Putin y la invasión: “Yo no elegí dónde nací. La gente creía en mí y Kazajistán me apoyó mucho, incluso hoy escuché mucho apoyo y vi las banderas, así que no sé cómo responder a estas preguntas”.

Durante la reunión con los medios, se le preguntó a la ganadora de Wimbledon si el gobierno ruso buscaría obtener ventajas políticas en casa a través de su victoria, a lo que ella respondió: “No sé qué va a pasar. Siempre hay noticias, pero no puedo hacer nada al respecto”.

En efecto, las autoridades rusas no pasaron desapercibida la victoria. “Hemos ganado Wimbledon”, celebró el presidente de la Federación Rusa de Tenis, Shamil Tarpischev, a través de un comunicado en las agencias estatales rusas de noticias, además, considerando que la jugadora era un “producto” puro de su país.

A través del deporte, Rusia intenta preservar su estatus de jerarquía internacional luego de que la invasión a territorio ucraniano ha mantenido a los atletas rusos bloqueados de una larga lista de eventos, como fue la destitución de su selección masculina de las eliminatorias para el Mundial de la FIFA o la expulsión del piloto Nikita Mazepin de la escudería Haas en la Fórmula 1 para la actual temporada.

Por su parte, Rykabina fue forjada en el Spartak Tennis Club, el mismo en el que se entrenaron campeones de Grand Slam como Marat Safin, Yevgeny Kafelnikov y Anastasia Myskina. No obstante, su cambio de nacionalidad es una práctica muy frecuente que ha tenido la Federación de Tenis de Kazajistán, pues también ha realizado ese proceso con nombres como Mikhail Kukushkin, Alexander Bublik y Yulia Putintseva, entre otros conocidos a nivel internacional.

La victoria de Rybakina es la culminación de un plan a largo plazo para el tenis en Kazajistán. La nación de Asia Central, rica en petróleo y gas, tiene una larga tradición de éxito local en deportes como el boxeo y el ciclismo, pero a menudo ha confiado en reclutar tenistas talentosos de Rusia.

Rybakina optó por no hablar sobre cuánto tiempo pasa en Moscú, donde actualmente residen sus padres, y dijo que entrena en Eslovaquia y Emiratos Árabes Unidos cuando no está de gira, “así que no vivo en ningún lado, para ser honesta”, definió.

El gobierno británico hizo todo lo posible para prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos para evitar que un miembro de la familia real entregara el trofeo a un ganador ruso. Sin embargo, al final, los funcionarios no pudieron evitar que la duquesa de Cambridge le entregara el título a una jugadora que nació en Rusia y vivió allí la mayor parte de su vida, aunque oficialmente juega para Kazajistán.

La final femenina de este año entre Rykabina y Jabeur fue la primera de Wimbledon desde 1962 entre un par de jugadoras que debutaron en un partido por el título de Grand Slam; además, desde que comenzó la era de los rankings, solo una mujer clasificada por debajo de Rybakina (actual ranking 23) había ganado Wimbledon: Venus Williams en 2007 en el puesto 31, aunque ya había sido la número 1 y ya había ganado tres de los cinco trofeos de Wimbledon de su carrera.

“No sabía qué hacer. Fue impactante”, dijo Rybakina sobre su condecoración como campeona, explicando que no escuchó ni la mitad de lo que le dijo la duquesa de Cambridge durante la ceremonia de entrega de trofeos.

Reconoció que no esperaba llegar a la segunda semana del torneo y mucho menos al último día, pero ahora puso su nombre como la primera kazaja ganadora de un Grand Slam: “Es difícil describir ahora cómo me siento, pero seguro que recordaré estas dos semanas, especialmente hoy para siempre. Es algo que nunca olvidaré”.

Quinta estrella de un "grande" en dobles femenil

En la rama de dobles femenil, las vencedoras fueron las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, quienes lograron su quinto título de Grand Slam al derrotar a la belga Elise Mertens y la china Shuai Zhang por 6-2 y 6-4, en una final de dobles femeninos de Wimbledon entre las cabezas de serie número 1 y 2 (las checas eran las sembradas número 2).

La victoria es también el quinto título de dobles de Grand Slam de todos los tiempos de la pareja entre Krejcikova y Siniakova, así como el segundo este año. También ganaron el Abierto de Australia en enero, derrotando a Anna Danilina y Beatriz Haddad Maia en la final. Anteriormente fueron campeones en el All-England Club en 2018.

Krejcikova y Siniakova perdieron sólo un set para ganar el título: en los cuartos de final, se recuperaron de ser aplastadas por las cabezas de serie número 10, Nicole Melichar-Martinez y Ellen Perez, para ganar 1-6, 7-6 (2), 6-2. El tema continuó en una actuación integral ante Mertens y Zhang en 66 minutos.

La dupla checa ahora posee un récord de dobles femenino de todos los tiempos de 17-3 en Wimbledon después de ganar el título juvenil en el All-England Club en 2013. También han ganado Roland Garros dos veces en los últimos cinco años (2018 y 2021). Sin embargo, en la temporada de Grand Slam de 2022, ahora esperarán con ansias el US Open, el único título importante que aún les queda por ganar.

kg