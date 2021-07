Los clavados son uno de los deportes favoritos a ganar medalla para México. La clavadista Aranza Vázquez hizo lo propio para avanzar en la contienda por las medallas. En la prueba de trampolín 3 mts individual, Vázquez finalizó en el octavo sitio de la fase preliminar para asegurar su lugar en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Desde la posición 22, Aranza fue escalando y en la segunda ronda de tiros se ubicó dentro de las clasificadas al ocupar la posición 17, después la 14, en la penúltima fue 11 y finalizó en el peldaño número 8. En su debut olímpico, la joven de 18 años acumuló una puntuación de 294.30 y fue la única de las dos mexicanas inscritas en la prueba en avanzar a la siguiente fase.

“Ya me siento un poco más confiada en mí misma. Por más que intento que sea una competencia más, si pega mucho que sean sus primeros Juegos, que estás debutando, que tienes todo esto encima, pero ya para el tercero me sentía mejor, ya para mañana estaré mejor, más confiada en mi, más amiga de la tabla, esperemos que todo salga bien”, dijo Aranza Vázquez.

Desafortunadamente, Arantxa Chávez, quien también competía por un lugar, tuvo una distracción previo a lanzarse y perdió el equilibrio sobre el trampolín en su tercer salto, cayendo a la fosa de pie, por lo que el clavado fue penalizada por los jueces con una calificación de cero puntos para concluir la prueba en último lugar y, en consecuencia, quedó eliminada de los Juegos Olímpicos. Ocupó la última posición en la tabla con 190.35 unidades.

Me voy a levantar, voy a seguir trabajando, hice un análisis con mi entrenador de lo que me hace falta. Yo me sentía muy bien en mis entrenamientos, muy bien, se acercaban, me decían que me veían bien, entonces también dije voy por buen camino, hubo un detalle que salió, pero me voy a levantar”.