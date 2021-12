Kylian Mbappé tiene un futuro lucrativo garantizado dentro del futbol. Ya sea que decida quedarse en la millonaria esfera de los petrodólares del PSG en Francia o acepte la oferta del Real Madrid en España, sus ingresos no cambiarán mucho (percibió alrededor de 35 millones de euros en 2021, de acuerdo con Forbes) y podrá continuar con su trayectoria de súper estrella. Pero ese no es el destino para todos los jugadores que terminan contrato en 2022.

Mbappé es el más codiciado de la lista. El campeón del mundo en 2018 termina su contrato con el PSG el 30 de junio de 2022 y, desde el año pasado, se ha rumorado su transferencia al Real Madrid, la cual será completamente gratis a menos que el club merengue pague los 160 millones de euros de su carta en el mercado de invierno durante el mes de enero.

Pero después del delantero de 23 años se encuentran otros jugadores codiciados que terminan contrato en 2022: Paul Pogba también cierra el vínculo el 30 de junio con el Manchester United; Paulo Dybala en la misma fecha con la Juventus; Ousmane Dembele con Barcelona; y Franck Kessié con Milan son los ejemplos más caros, con cartas que oscilan entre los 48 y 55 millones de euros.

“Muchas ligas y la gran mayoría de los clubes siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, que afecta en reducciones de aforos y problemas económicos de patrocinadores, entre otras cosas. Por eso hay que separar casos como el de Mbappé, que puede elegir entre Real Madrid y PSG, y casos de futbolistas que temen no poder seguir en su club porque no hay recursos suficientes para quedarse. Donde no hay certeza en la financiación del próximo año, los clubes no pueden planificar a largo plazo”, explica Bela Csanyi, analista de valores de mercado para Transfermarkt.

Ante el oscuro panorama financiero que ha dejado la pandemia, la respuesta de los clubes ha sido el apropiarse de los jugadores por la vía de la transferencia libre, es decir, cuando estos terminan sus contratos y pueden negociar completamente gratis al no llegar a una renovación con su anterior club. Así llegaron Lionel Messi y Sergio Ramos al PSG, por ejemplo. Al ser una dinámica probada, sería frecuente para el mercado de verano entre junio y julio de 2022.

“Cambiar de club después de terminar contrato puede tener diferentes consecuencias con respecto al valor de mercado. Si un jugador no quiso prolongar su contrato para irse libre a un club de mayor prestigio y nivel deportivo con un contrato más atractivo, probablemente, su valor de mercado se aumentará en la siguiente evaluación. Por otro lado, hay casos de jugadores que no tienen arreglado su próximo club y siguen sin equipo algunas semanas o incluso por meses. En este caso, su situación conlleva una baja en su valor de mercado”, diagnostica Csanyi.

Mbappé y Pogba tienen en su currículum un título mundial (Rusia 2018) y son menores de 30 años, lo cual los hace atractivos para seguir aumentando el valor de su carta aunque cambien de destino de forma gratuita. Otros, como el italiano Lorenzo Insigne, que acaba de cumplir los 30, ha preferido experimentar la aventura de la MLS al vincularse con Toronto FC toda vez que finalice su contrato con Napoli en junio.

Pero cambiar de club aunque sea por transferencia gratis no significa que los clubes no tengan que desembolsar grandes cantidades de dinero, tal como ocurrió con el PSG y las llegadas de Messi, Ramos, Giorgino Wijnaldum y Gianluigi Donnarumma durante el verano.

“Fichar a jugadores libres puede resultar bastante caro a los clubes. El ejemplo más significativo es el PSG, que fichó a varios jugadores de renombre sin pagar, pero gastó muchos millones de euros en anticipos, comisiones y otros conceptos. Aun así, no se pueden generalizar los factores de fichajes de jugadores libres. El momento de un fichaje, la posible competencia entre diferentes clubes por un jugador y su situación contractual determinan si será un buen negocio o un fichaje que luego resulte bastante caro”, señala el analista de valores.

En el caso de los futbolistas mexicanos, el más cotizado que quedará libre en 2022 es Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, cuyo valor actual es de 22 millones de euros y cumplirá 29 años el 6 de enero. El seleccionado azteca solo ha jugado el 39% de los minutos de la temporada 2021-22 con Porto y su carta se devaluó en un 26% en los últimos siete meses.

“En el caso de jugadores a los cuales sus clubes les dieron de baja por diferentes razones, para la mayoría, se reducen las opciones del futuro. Puede ser que, sin embargo, se llevan un pequeño anticipo, pero considerando las ya mencionadas consecuencias de la pandemia, es probable que su nuevo club les ofrece un salario peor que el anterior”, resalta el entrevistado.