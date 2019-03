—Entonces, ¿Qué onda? ¿Vienes o te quedas?

“Mi hermano, el más grande me invitó a irme a Estados Unidos. Estábamos los dos en la calle. Él traía puesta su mochilita y me volvió a preguntar si me iba con él. En ese momento me quedé pensando por qué allá me podía ir bien. Aquí no se veía mucho futuro. Pero entonces pensé ‘pues me la voy a rifar’ y decidí quedarme con lo que aquí tenía”, comentó José Juan Vázquez para el canal de Youtube De todo un mucho.

El Gallito Vázquez, como es apodado, nació en una comunidad de Celaya Guanajuato llamada Roque, la cual tiene una población de 3,900 personas.

“Desde chiquito sufrí los estragos de la pobreza a causa de no tener que vestir, ni que comer. Tenía que trabajar para sacar el pan de cada día”, recordó.

Fue entonces agricultor, panadero y albañil, este último lo califica como “una friega por pasar tanto tiempo bajo el sol”. Pero la complicada niñez sirvió para forjar su carácter. El Gallito ha sido campeón en todos los equipos en los que ha jugado. Con la selección mexicana quedó campeón de Copa Oro en el 2015; en Liga MX fue bicampeón con León; en Chivas obtuvo los títulos de Liga y copa en una misma temporada; con Santos Laguna tuvo el título en el Clausura 2018, mientras que en sus inicios con Celaya fue campeón en Tercera División.

Celaya fue el primer equipo de Vázquez, donde su papá lo llevó a probarse, pero después de unas semanas se dio de baja porque sentía una diferencia en el trato entre futbolistas. Pensó que el futbol no era para él.

Tiempo después, el mismo club buscó al padre para convencer a José de regresar al equipo. Un amistoso entre Celaya y Querétaro cambió su situación como jugador.

El entrenador Gustavo Matosas contrató a José Juan en León, y se convirtió en uno de los pilares del medio campo. Sus actuaciones le abrieron camino a la Selección Mexicana.

Jugó en el Mundial de Brasil 2014 con el equipo del técnico Miguel Herrera, pero la llegada de Juan Carlos Osorio cambió todo. José Juan no fue contemplado en las convocatorias del técnico colombiano.