Mientras los Spurs de San Antonio tenían el objetivo de crecer su relación con el aficionado latino, marcas mexicanas como Híjole tenían el de colocar sus productos en Estados Unidos. De esta manera, se generó una alianza en la que artículos como el tequila se exponen en la plataforma de la NBA, una de las dos ligas deportivas estadounidenses de mayores ingresos.

Brandon Gayle, vicepresidente de Alianzas e Ingresos de Spurs Sports & Entertainment (SS&E), dijo a este diario en 2019 que San Antonio tenía una base cultural latina del 65%, una oportunidad internacional que querían maximizar. Este año, las empresas mexicanas Viva Aerobús e Híjole (tequila de exportación) se añadieron a su cartera de socios internacionales.

En especial, Híjole entabló una relación comercial a cinco años con los Spurs, pues para Carlos Lazo, CEO de Xoy Capital, compañía dueña de Híjole y otras seis marcas, el tener un acuerdo a largo plazo era una vía para obtener “el mejor beneficio desde el punto de vista de la economía de escala del mercadeo”. Por la cantidad de años y propiedades que abarca, Híjole se convirtió en el patrocinador internacional más importante de los Spurs.

“San Antonio tiene una de las mejores aficiones de baloncesto en México y también en Latinoamérica, por eso los elegimos y de esta manera nos evitamos estar diciendo que nuestra marca este año es de San Antonio y el otro año en otro equipo. Considero que le vamos a poder sacar mayor beneficio en estos cinco años”, dijo Carlos Lazo, en entrevista con El Economista, sobre el motivo de su alianza a largo plazo.

Durante ese tiempo, la marca estará expuesta en el AT&T Center en los juegos del equipo de baloncesto y del San Antonio Football Club, que milita en la segunda división estadounidense, así como en conciertos en más de 100 eventos al año; además, Híjole tiene la posibilidad de utilizar el nombre y logotipo de los Spurs para sus activaciones. Actualmente ya cuentan con un bar con el nombre de la marca de tequila dentro de la arena.

La alianza con los Spurs hace sentido al tratarse de un tequila de exportación que actualmente se distribuye en Los Ángeles, Las Vegas, Texas y Florida. Además, en los estudios que corrió la compañía, se buscó a un equipo que fuera popular entre el público mexicano y latino y que en la logística de viajes también fuera idóneo. En la presentación de Viva Aerobús como embajador de los Spurs, se mencionó que era el sexto equipo más seguido en México con cinco millones de fans.

“La NBA es el segundo deporte de mayor importancia actualmente después del futbol americano, desde mi punto de vista. Considero que llevar a ese consumidor un producto tan bueno como el tequila, que ha sido el más premiado en este último año, nos lleva a que el público sea de consumo más exitoso y que pueda pagar por un gran producto”.

Los Spurs son un equipo de mercado mediano, cuyos ingresos aumentaron en 50% de 2017 a 2020 (de 187 millones de dólares a 285 millones, según Forbes) y que en octubre de 2021 estos se calcularon en 205 millones. El equipo ha sido cinco veces campeón de la NBA y cuatro de estos títulos los obtuvo bajo la dinastía de Tim Duncan, el argentino Manu Ginóbili y el francés Tony Parker. Además, su head coach, Gregg Popovich, tiene el récord de más partidos ganados por un entrenador en la liga estadounidense (1,344 al cierre de la temporada regular 2022).

Sin embargo, los Spurs han quedado fuera de los playoffs las últimas dos temporadas después de una racha de 22 campañas llegando a dicha instancia. En la actual campaña se encuentran en el último lugar de la zona de reclasificación, que dará inicio este martes.

¿Qué tanto importan los resultados deportivos a la hora de entablar una alianza comercial?

“Lo deportivo es responsabilidad de ellos, lo que sí es que queremos una marca positiva y que le vaya bien para que podamos tener una cancha y un recinto lleno. Pondremos nuestro granito de arena, lo que queremos es que Híjole pueda traer grandes jugadores de allá para dar ciertas clínicas de basquetbol a los jóvenes en México y poder hacer una sinergia, no únicamente en el tema de exposición de la marca de tequila”.

El equipo de San Antonio ha celebrado seis partidos en México, el último en 2019, antes de que los juegos internacionales se suspendieran por la pandemia. Su cercanía a México los hace uno de los equipos que más accesibilidad tiene a nuestro país.

Xoy Capital, a la conquista del deporte

Xoy Capital es una firma con sede en Guadalajara integrada por las marcas XoyCoin, YOX, Upick, Híjole! Tequila, Elemental y Desfiladero Azul, pero el año pasado la compañía inició una conquista del deporte mexicano: se hizo del 50% de las acciones del equipo Libertadores de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP); del 100% de la novena de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Generales de Durango, y también es dueña de Los Rojos CDMX, de la Liga de Futbol Americano de México (LFA).

A la vez, se integró como patrocinador de la selección mexicana de baloncesto, en donde se encarga de pagar salarios a los jugadores y cubrir los costos de operación. Carlos Lazo también se encuentra en pláticas para tener presencia en un equipo de futbol soccer, aunque no reveló en qué nivel, pero especificó que no será de la Liga MX, pues en este momento sería muy costoso para la compañía.

¿Cuáles son tus objetivos en el mundo del deporte con Xoy Capital?

“Tener el primer grupo empresarial que maneje cuatro deportes diferentes profesionales y ver si lo de la federación de baloncesto se puede ir arreglando para nuestra selección mexicana. Como grupo corporativo, queremos ser el primero en llegar a los playoffs teniendo un equipo en cada uno de los deportes”.

Al mismo tiempo, el deporte es un espacio en el que puede promover otros de sus productos, como Upick, un servicio de recomendaciones de apuestas deportivas. Este es el principal producto del conglomerado al poseer a más de 6,000 clientes que pagan una mensualidad por seguir sus recomendaciones.

“Eso fue lo que nos abrió las puertas y con eso empezamos a construir una cantidad de marcas. (Xoy Xapital invierte en) los equipos deportivos porque creo que en la economía de todo gran país son una potencia. (...) Considero que si en México seguimos teniendo equipos deportivos pobres no vamos a crecer como economía. Si no ayudas a los deportistas a que ganen lo suficiente, ellos no van a poder reactivar la economía. Nos decidimos enfocar e invertir en los equipos deportivos, por eso mismo y porque creo que es un medio que nos genera utilidades a nosotros como corporativo”.

NBA Play-In tournament 2022, por el último boleto a playoffs

El Play-in es el método elegido por la NBA para designar a los dos últimos clasificados para playoffs de cada una de las conferencias. El ganador del encuentro entre el séptimo y el octavo obtendrá la clasificación automática para los playoffs en su respectiva Conferencia. El perdedor será local ante el vencedor del noveno y décimo, y el ganador de este nuevo encuentro será el octavo y último clasificado.

Martes 12 de abril:

Este: (7) Nets vs (8) Cavaliers 18:00 hrs

Oeste: (7) Timberwolves vs (8) Clippers 20:30 hrs

Miércoles 13 de abril:

Este: (9) Hawks vs (10) Hornets 18:00 hrs

Oeste: (9) Pelicans vs (10) Spurs 20:30 hrs