A los 22 años el patinador artístico mexicano se graduó en sus primeros Juegos Olímpicos y lo hizo con palabras de gratitud al salir de la pista de hielo del estadio cubierto de Pekín. Donovan Carrillo obtuvo de los nueve jueces una puntuación de 138.44 en el programa libre, que sumado con su calificación del programa corto (el lunes pasado), que fue de 79.69, logró un total de 218.13, su mejor marca personal, pues antes era de 204.78. Justo al terminar su participación, se colocó en cuarto sitio de su grupo.

El podio se compuso de la siguiente manera: el oro para el estadounidense Nathan Chen con 332.60 unidades, quién realizó 5 cuádruples acompañado de la música de Elton John con la canción Rocket Man. Estados Unidos regresa al primer lugar de la categoría individual varonil después de 12 años.

Para Nathan significó su segunda presea dorada olímpica invernal, pues en la edición de Pyeongchang 2018 se coronó en la prueba de grupos.

La plata y bronce fueron para los japoneses Yuma Kagiyama con 310.05 puntos y Shoma Uno con 293.00. Donovan quedó en el lugar 22 de 24 lugares, tras obtener una puntuación de 66.56 en los elementos, mientras que en la calificación de componentes puntuó 72.88, y se le restó un punto por una caída.

“Hemos tenido buenos resultados, en el programa corto y largo. En general me sentí un poco nervioso pero es parte del patinaje, los resultados se obtuvieron tratando de luchar por todo y de no rendirme”.

“Practicar el patinaje artístico no ha sido fácil, agradezco cada situación adversa y difícil que me construyó, agradezco a los que me han apoyado y a las personas que me dijeron que nunca iba a lograr algo, en ellos encontré inspiración para practicar y seguir en los deportes de invierno”, dijo.

Donovan, el único latinoamericano en la final, presentó su coreografía con la música: ‘Perhaps, perhaps, perhaps’ de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, ‘María’ de Ricky Martin y ‘Sway’ de Dean Martin. Su traje negro fue diseñado por Brad Griffins, quién es conocido por sus conjuntos con incrustaciones de cristal. Fuera de la pista Donovan portó una chamarra roja con el estampado de una máscara en homenaje a la lucha libre mexicana.

“Estoy seguro que vienen muchas mejores cosas. Me sorprendió ver la respuesta del país con mis participaciones en Beijing estoy seguro de que vamos a obtener cosas muy grandes. Con miras a los Juegos de Milano 2026”.

El japonés Yuzuru Hanyu, que lleva tres periodos olímpicos, terminó con una calificación de 188.06 y en el cuarto sitio. Se esperaba que consiguiera un récord de tres oros consecutivos, tras sus éxitos en Sochi 2014 y PyeongChang 2018.

