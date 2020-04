Clínica Recovery es un empresa especializada en la rehabilitación y medicina del deporte en México que brinda sus servicios a manera de patrocinio a diversos clubes en distintas disciplinas, entre ellos el Club Puebla, Capitanes de la Ciudad de México, Lobos BUAP y Mexicas de la LFA. La empresa se ha tenido que adaptar, establecer medidas de prevención y planes de acción ante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país.

Al prescindir de los pagos de sus pacientes, reducir tarifas por no contar con tratamientos presenciales y sin el impulso en la publicidad de los equipos a los que patrocina, la clínica busca cubrir sus nóminas y pagar a proveedores sin generar ganancias. “Por el momento no nos han suspendido de ninguna forma los pagos. Al contrario, nos están apoyando en este tipo de situaciones; nos dicen que no comparten las ideas de otras empresas de recortar personal”, indicó Jonathan Rodrigo, fisioterapeuta y encargado de la capacitación y supervisión de las sedes de la clínica.

El principal aporte de la clínica en el área de rehabilitación deportiva es la investigación, que por el momento se encuentra frenada.

“Los planes que ya teníamos, los estudios que ya se habían hecho, se tendrán que volver a hacer y revalorar cuando volvamos a tener actividad”, dijo el especialista.

El fisioterapeuta compartió que en una primera instancia se estaban realizando visitas personalizadas a pacientes no vulnerables, por su rango de edad e historial clínico, en los que fuera esencial el tratamiento, por lo que los traslados permitían atender a aproximadamente cuatro pacientes diariamente en lugar de los cerca de 19 que normalmente podía atender un especialista.

“Nos trasladaban choferes desde la clínica hasta el domicilio, el cubrebocas de cirugía es reglamentario, dejar los zapatos fuera del domicilio, no saludar al paciente y él decidía si lo tocábamos o no, llevamos gel antibacterial, un spray de sanitización, toallitas desinfectantes para el material que tuviera contacto con el paciente como cabezales, electrodos y pelotas. Todo era desinfectado antes y después de la sesión, con cubrebocas el paciente, y al final desechábamos lo utilizado”.

Al declararse el estado de emergencia cerró la clínica y sus plataformas en línea se convirtieron en el único canal de atención. Sin embargo, no todos pueden recibir el tratamiento por esta vía. “Tenemos que hacer filtro porque no todos son candidatos de fisioterapia a distancia. Sólo la podemos ejecutar con pacientes con los que estemos en una fase de tratamiento con ejercicio porque hay muchos pacientes que son agudos, que tienen inflamación, que pueden estar en una fase en la que debemos utilizar los aparatos que tenemos en la clínica, y en este caso no lo podemos generar”.

En el ámbito deportivo, Rodrigo atendía a atletas de la Ciudad de México donde las ligas pararon hace tres semanas. Desde entonces continuó dando atención a distancia a quienes lo requerían: “Los puedo manejar con bastante ejercicio y con apoyo de diferentes aplicaciones, videollamadas y Physiotools, una aplicación de la clínica que contiene ejercicios de fortalecimiento, de control motor, de estabilidad y propiocepción que cuenta con videos y nos ayuda siempre para realizar programas en casa. Ahorita lo que hago es compartir la pantalla con los pacientes con los videos que tienen que ejecutar”.

Si bien el trabajo se ha reducido en 80% según estimaciones del especialista, la capacitación del equipo continúa semanalmente vía online y “ya por cada área cada quien lleva su capacitación. Yo por el momento estoy tomado el diplomado de Medicina Deportiva impartido por la FIFA en línea”.

Ficha Clínica Recovery

Sedes:

1 Clínica principal en Puebla

2 en CDMX

1 Tlaxcala

1 Orizaba

CEO: Alejandro Cuervo

Empleados: 33

Años de operación: 8

Redes sociales:

Twitter: @clinicarecovery

Instagram: clinicarecovery

Facebook: Clinica Recovery

1,500 futbolistas en el club Puebla entre fuerzas básicas y profesional.

1 especialista en fisioterapia por categoría.

45 especialistas y colaboradores de Clínica Recovery trabajan con clubes deportivos.

3 disciplinas cuentan con el patrocinio de la clínica: futbol, baloncesto y futbol americano.

[email protected]