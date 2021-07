Roger Federer, ocho veces campeón del torneo inglés sobre hierba, reconoció que Novak Djokovic es el favorito para ganar el torneo.

“Obviamente Djokovic es el gran favorito. Luego hay buenos tenistas que también tienen opciones. Berrettini viene de ganar Queen's, hace dos años también consiguió ganar en Stuttgart y algunas veces en Wimbledon ha hecho buenos resultados. No podemos olvidarnos tampoco de Zverev, un jugador que sé que puede jugar muy bien en hierba, especialmente si se encuentra acertado con su servicio. También tenemos que meter en la lista a Medvedev, que es el número dos del mundo", dijo.

El tenista, aún inestable tras someterse a dos operaciones de rodilla el año pasado, pasó a la tercera ronda al vencer al francés Richard Gasquet, de 35 años. Federer, a sus casi 40, espera levantar su 21º trofeo de Grand Slam, superando el récord masculino que comparte con Rafael Nadal. Ken Rosewall tenía 40 años en 1975 cuando llegó a la cuarta ronda.

Con el triunfo sobre el francés, el suizo alcanzó las 103 victorias en Wimbledon y superó las 102 que acumuló en el Abierto de Australia. El récord en los torneos de Grand Slam lo tiene Nadal en Roland Garros (105), aunque Federer es el único que tiene más de 100 ganados en dos Majors.

En el All England Tenis Club, Federer también sumó otro récord: llegar a la tercera ronda en 74 de los 81 Grand Slams que ha jugado (18 sobre el césped británico) con lo que mejoró el récord del mítico Jimmy Connors, quien avanzó 17 veces a tercera ronda y fue el más veterano en hacerlo, con 46 años.

“Hoy he jugado bien y me he sentido bien físicamente, mucho más relajado en muchos sentidos, ya que pude jugar ante un gran rival que en hierba suele demostrar un buen nivel”, dijo el suizo.

En otro encuentro, la segunda raqueta del mundo, el ruso Daniil Medvedev, eliminó al joven español Carlos Alcaraz.

“Hoy la hierba estaba perfecta. De hecho, sigo en racha. No me he caído todavía desde que empecé la gira de hierba. Espero continuar con la racha, pero en el primer partido con Struff bajo techo la hierba estaba muy húmeda. Eso es algo normal, ¿qué puedes esperar de la hierba? Hoy hacía calor, las condiciones eran más secas, no estaba la cosa tan resbaladiza, me moví muy bien, sintiéndome genial. La hierba se va haciendo cada vez más lenta y más lenta. Excepto con el servicio, se nota. Pero si pegas golpes planos, aún deslizan bien sobre la hierba".

Medvedev es raqueta favorita ante las bajas de Rafael Nadal y de Dominic Thiem, más la eliminación de Stefanos Tsitsipas.

"Cada torneo que juego desde que era júnior lo juego para ganarlo. Evidentemente cuando eres Top 60 y vas a un Grand Slam, sabes que lo normal es no ganarlo. Pero todos los que estamos ahí, Top 10, pensamos que somos capaces de ganar el torneo que jugamos, ya que muchas veces estamos ahí en semis o en finales. Eso sí, hay que ir partido a partido, porque si pierdes en tercera ronda no vas a ganar el torneo desde luego".

Por su parte, el alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie en Wimbledon, venció sin esfuerzo al estadounidense Taylor Fritz.

“No es ningún secreto que Novak es el favorito, pero me encuentro en una etapa en la que voy a un torneo a ganarlo. Los jóvenes aún necesitamos aprender a movernos mejor en hierba, de todos modos, ya no me conformo con unos cuartos de final o una semifinal, dado que vine a Londres a competir y quiero tener la oportunidad de intentarlo”.

A los 24 años, Zverev tiene varios títulos, desde los de ATP 250 a Masters 1000 y el ATP Finals de Londres. Sin embargo, sabe que aún le falta la cima de un Grand Slam. Tuvo una oportunidad en el US Open 2020, pero cayó ante Dominic Thiem.

