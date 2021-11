Una vez que se recogió el confeti de las WTA Finals 2021, celebradas en Guadalajara, la duda inmediata es saber cómo queda parado México ante los ojos de la organización más grande del mundo de tenis femenil, luego de que este país fuera elegido como sede de forma abrupta y sin experiencia previa para un evento de tal envergadura.

La respuesta la da Micky Lawler, presidenta de la WTA, quien puso los ojos encima de cada detalle de la celebración en Guadalajara y desde las últimas ocho semanas, a través de Fabrice Chouquet, el delegado que envió a México para trabajar una organización exprés junto a su homólogo local, Gustavo Santoscoy.

“México es un país donde tenemos torneos en Monterrey y Guadalajara, sabemos que el tenis es un deporte de mucho interés aquí y que es un representante importante. Es el mercado latinoamericano más grande, entonces vimos una posibilidad muy interesante de traer las Finals, porque cuanto más podemos traer a la región es mejor. El clima también nos ayudó mucho porque es perfecto, todas las partes realmente se dieron para tener éxito”, señaló Micky Lawler en entrevista con El Economista.

Este análisis compagina con lo que dijo Santoscoy, director mexicano de las WTA Finals 2021, ya que a partir de ahora vislumbran un rol más constante de México para el WTA Tour: “Estamos platicando constantemente con WTA, porque al brindarnos su evento más importante del año ya estamos calificados para hacer cualquier tipo de evento con ellos. Estamos empezando a crear un nuevo proyecto para dentro de dos o tres años”.

Actualmente, México cuenta con dos eventos dentro del WTA Tour: el Abierto de Monterrey y el de Zapopan, ambos de categoría 250, el cuarto en nivel de jerarquía tras los 500, Masters 1000 y Grand Slams. Sin embargo, la organización calificada como “excelente” por parte de Micky Lawler abre las puertas a un posible tercer torneo.

“Yo creo que sí es posible, ¿por qué no? México ha demostrado al mundo que no solo se pueden organizar torneos importantes, sino también de los más grandes, de gran importancia internacional (…) Cuando las Finals se liberen (del contrato con China en 2030), claro que habrá una oportunidad para trabajar la opción de regresar a México, ojalá podamos hacerlo”, menciona la directiva, que no paraba de sonreír cuando vio los mariachis que le cantaron a las jugadoras Paula Badosa y Elise Mertens durante la celebración de las Finals 2021.

Un total de 24 países fueron sede de al menos un torneo del WTA Tour en 2021, mientras que otros siete se dieron de baja por prevención ante el tema de la pandemia. Sin contar Grand Slams ni Juegos Olímpicos, se celebraron 52 campeonatos a lo largo de esta temporada. México es uno de esas 31 naciones contempladas durante el año.

Sin embargo, la decisión de que México pudiera abrir un tercer torneo no es algo que dependa solo de las buenas percepciones recopiladas en las Finals de Guadalajara. Uno de los 50 torneos ya existentes tendría que darse de baja y hasta ahora, de acuerdo con una revisión de este diario, no hay ninguno que vaya a expirar su contrato al menos en 2022. Estados Unidos es el país que más tuvo en 2021 con 10 (sin contar el US Open), seguido de Australia con cinco (sin contar el Australian Open).

¿Cuál es el siguiente paso para Guadalajara después del visto bueno de la WTA en las Finals?

“Siempre veo para arriba y si me dieran a escoger yo agarraría un Masters 1000, pero eso es un tema de WTA y su calendario, de su situación, no es fácil traer un torneo tan grande, un 500 tampoco es fácil, pero ya hicimos un torneo importante, hay que hablar con ellos y si tienen la confianza y nos dan el voto y ven cómo tratamos a la gente, se puede hacer. Estamos encantados de crecer lo más rápido posible, de un 125 a unas Finals en dos años aquí en Guadalajara, tenemos que preparar nuestras instalaciones y muchas cosas para que cuando vengan el público tenga mejor confort, vamos a trabajar con WTA de la mano y decirles que sí podemos”, respondió Gustavo Santoscoy a El Economista.

La percepción positiva de Guadalajara fue otorgada por otras grandes personalidades del tenis: Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Conchita Martínez y Mónica Puig, todas campeonas mundiales, caminaron por las calles más icónicas con una sonrisa de raqueta a raqueta, provocando, junto a las jugadoras de las Finals, un movimiento que atrajo a más de 70,000 aficionados de tres continentes durante ocho días.

¿Qué importancia tiene el mercado mexicano para la WTA?

“México es un mercado donde empezamos desde 1992 en la Ciudad de México y luego Acapulco, aunque lamentablemente Acapulco tomó la decisión de seguir con los hombres y no con las mujeres, cosa que esperamos que cambie en un futuro próximo, pero Monterrey y Guadalajara van muy bien, por ello evaluamos el mercado mexicano como muy positivo, sano y muy de tenis, es un país importantísimo para nosotros”, destaca Micky Lawler.

¿Cómo evalúa el beneficio económico que les dejó México como sede de las Finals?

“Es difícil analizar eso porque este año todos hemos invertido mucho para lograr el evento, no hemos tenido tiempo para realmente desarrollar una estrategia comercial, ha sido más de vamos a hacerlo, pero todos poniendo de nuestra parte. Creo que el público y la energía que existe en Guadalajara demuestra que hay una gran oportunidad que, con más tiempo, podríamos manejarla para hacer cosas más grandes en México”.

El evento generó turismo desde países a más de 9,000 kilómetros de distancia, como un grupo de cinco estonios que acudió para ver a la subcampeona, Anett Kontaveit, y otros más que arrivaron desde Chile para ver a la doblista, Alexa Guarachi. Los stands comerciales también impulsaron a marcas internacionales como Amstel Ultra y Porsche, aunque al igual que el análisis de Lawler, Gustavo Santoscoy señala que se pudo mejorar en cuanto a la explotación de marcas.

“En cuanto al área comercial creo que pudimos hacer algo más grande, se quedó un poco corta porque en últimas semanas llegaron gente de restaurantes que querían incorporarse. Otro punto por mejorar es la infraestructura, todo eso que se puso por premura, pero en un futuro, para un torneo grande, buscamos contar con instalaciones adecuadas y no temporales”, reflexionó el empresario jalisciense.