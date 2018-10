La décima novillada de la temporada Chica en la Plaza de Toros México, integra un cartel con los toreros punteros del primer nacional ¨Soñadores de Gloria”, en la que harán el paseíllo tres hidrocálidos: José María Hermosillo, Héctor Gutiérrez y Roberto Román, quienes habrán de enfrentar bureles de Maravillas.

Abrirá plaza José María Hermosillo quien ya conoce lo que es triunfar en el Coso Grande luego de cortar una oreja en el segundo festejo del serial y de conseguir dos meritorias labores en la cuarta novillada, goza de un toreo reposado, lento y de mucho temple por lo que hay expectación por verle.

El segundo espada es Héctor Gutiérrez quien indultó al novillo ‘Izquierda de Oro’ de Guadiana en la quinta de la campaña, cortó un apéndice en la octava y platicó sus impresiones con El Economista de cara a este nuevo compromiso.

“Bien se sabe que ir a La México es un fuerte compromiso, muy responsabilizado con el público al cual creo que no he defraudado en mis anteriores actuaciones y creo que lo más importante de ¨Soñadores de Gloria¨ no serán las orejas o las tardes toreadas, sino la evolución que hemos tenido, cómo crecimos durante el proceso del certamen y nuestros avances; pienso que los tres alternantes vamos a salir a dejarnos la piel en el ruedo y que será una tarde muy emocionante”, dijo.

Por su parte Roberto Román, el tercer espada en el festejo, sigue recuperándose de los golpes sufridos en la octava novillada, donde ‘Toñito’ de Caparica lo prendió de fea manera y lo golpeó duramente mientras llegaban las asistencias en su auxilio, a lo que comentó: “Estoy bien, mucho mejor con las terapias y contento por tener una nueva oportunidad de estar en La México, puede más la ilusión que el dolor de los golpes y quiero mejorar lo conseguido hasta ahora”, aseguró.

Con respecto a la pérdida de trofeos por fallar con el acero, el aguascalentense comentó: “No dejo de entrenar entrar a matar, ya hasta tengo callos en las manos de tanto tirarme en el carretón y primero Dios le voy a meter la espada a mis dos toros” sentenció.

Anuncian renovación del Derecho de Apartado y elenco para Temporada Grande

La empresa TauroPlaza México anunció la renovación del Derecho de Apartado para la Temporada Grande 2018-2019 a partir del 13 y hasta el 27 de octubre, de lunes a viernes y de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 y cuyos costos podrán consultarse en la página web de la Plaza México.

Así mismo, dio a conocer el elenco que formará parte de los festejos.

Los toreros mexicanos que participarán son: Alfredo Ríos “El Conde”, Federico Pizarro, Uriel Moreno “El Zapata”, Jerónimo, Ignacio Garibay, José Luis Angelino, Fabián Barba, Arturo Macías “El Cejas”, Fermín Rivera, Joselito Adame, Octavio García “El Payo”, Ernesto Javier “Calita”, Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar, Gerardo Adame, Diego Silveti, Sergio Flores, Fermín Espinoza “Armillita”, Luis David Adame y Leo Valadez; así como los rejoneadores Jorge Hernández Gárate, Emiliano Gamero y Santiago Zendejas.

Por los extranjeros actuarán: Enrique Ponce, Juan José Padilla, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Julián López “El Juli”, Sebastián Castella y los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Por último, las ganaderías a lidiarse: Rancho Seco, Xajay, Villa Carmela, Reyes Huerta, Boquilla del Carmen, Fernando de la Mora, Montecristo, La Estancia, Arturo Gilio, Bernaldo de Quirós, Barralva y Los Encinos.